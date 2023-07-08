الموافقة على علاج "الهيموفيليا الجيني" لمرضى يعانون اضطراب النزيف

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وصل العلاج الجيني الأول للهيموفيليا A أخيرًا إلى الولايات المتحدة مؤحرا، ووافقت إدارة الغذاء والدواء الأميركية على BioMarin's Roctavian (valoctocogene roxaparvovec)، وهو علاج جيني قائم على ناقلات فيروس الغدية (AAV) لعلاج البالغين المصابين بالهيموفيليا الشديدة. انخفاض العلاج يعني معدل نزيف سنوي من 5.4 نزيف، سنويا عند خط الأساس إلى 2.6 نزيف سنويًا. تمت الموافقة عليه في أوروبا في آب (أغسطس) من العام 2022، لكنه واجه تحديات في الولايات المتحدة.يوصف Roctavian، بعد استخدام AAV5 DetectCDx، وهو اختبار تشخيصي مصاحب معتمد من قبل إدارة الأغذية والعقاقير من مختبرات ARUP، يكتشف الأجسام المضادة الموجودة مسبقًا المضادة لـ AAV5، والتي قد تؤثر على فعالية العلاج. يقول ARUP: "إن هذا الاختبار هو أول اختبار مناعي تشخيصي مصاحب للعلاج الجيني".منتج علاج جيني لمرة واحدة، يتم إعطاؤه كجرعة وحيدة عن طريق التسريب في الوريد، ويتكون Roctavian، من ناقل فيروسي يحمل جينًا لعامل التخثر VIII. يتم التعبير عن الجين في الكبد لزيادة مستويات FVIII، في الدم وتقليل مخاطر النزيف غير المنضبط."الهيموفيليا الوراثية أ": هي اضطراب نزيف خطير محتمل. قال بيتر ماركس، دكتوراه في الطب ومدير مركز تقييم وأبحاث البيولوجيا التابع لإدارة الغذاء والدواء: "إن الحالات الشديدة من الهيموفيليا A، يمكن أن تسبب مشاكل صحية تهدد الحياة بسبب زيادة خطر النزيف غير المنضبط".وأضاف: "تمثل موافقة اليوم تقدمًا مهمًا في توفير خيارات العلاج للمرضى الذين يعانون من اضطراب النزيف، وقد يقلل العلاج بـ"العلاج الجيني" من الحاجة إلى العلاج الروتيني المستمر".الهيموفيليا A: هو اضطراب وراثي نادر يحدث بسبب طفرة في الجين الذي ينتج العامل الثامن (FVIII)، وهو بروتين يمكن الدم من التجلط. يؤثر الاضطراب في المقام الأول على الذكور. يتسبب نقص العامل الثامن (VIII)، في حدوث نزيف غير منضبط.يعتمد تواتر وشدة نوبات النزيف على كمية بروتين (FVIII)، التي ينتجها الشخص. تتميز الهيموفيليا الشديدة A، بمستويات منخفضة بشكل خاص من العامل الثامن (FVIII)، (أقل من 1 % في الدم)، وتمثل حوالي 60 % من جميع الحالات. قد يؤدي مرض الهيموفيليا A، الشديد إلى نزيف في أعضاء الجسم الحيوية مثل الكلى والدماغ، مما قد يهدد الحياة.عادةً ما يتضمن علاج الهيموفيليا A، الشديد استخدام العلاج البديل لعامل (FVIII)، أو دواء قائما على الأجسام المضادة، لتحسين قدرة الدم على التجلط وتقليل احتمالية حدوث النزيف.تم تقييم Roctavian، في دراسة متعددة الجنسيات على الرجال البالغين الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و 70 عامًا، والذين يعانون من الهيموفيليا A الشديد، والذين عولجوا سابقًا بعلاج بديل للعامل الثامن. كما تم تحديد الفعالية بناءً على نتائج مجموعة من 112 مريضًا تمت متابعتهم لمدة ثلاث سنوات على الأقل بعد العلاج. كما تلقى غالبية المرضى الذين عولجوا بالروكتافيان الكورتيكوستيرويدات لتثبيط جهاز المناعة حتى يكون العلاج الجيني فعالًا وآمنًا. قد تنخفض الاستجابة العلاجية لروكتافيان مع مرور الوقت.بيانات الدراسة السريرية من الهيموفيليا A، المرضى الذين تلقوا الروكتافيان بعد تحديدهم على أنهم مؤهلون من قبل AAV5 DetectCDx، دعمت سلامة وفعالية الاختبار لاستخدامه كمرافق تشخيصي لروكتافيان.