الناطقون بالإنجليزية لا يستطيعون التمييز بين تغريدات الذكاء الاصطناعي والتغريدات البشرية

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ليس هذا فقط، لكن الدراسة التي نشرت في مجلة "تقدم العلوم" أظهرت أنالأشخاص الذين شملهم المسح كانوا يشعرون بالحيرة أحيانا عندما يكون مطلوبامنهم تمييز التغريدات الدقيقة والأخرى غير الدقيقة من بين التغريداتالمكتوبة بالذكاء الاصطناعي.يقول جيوفاني سبيتالي من معهد أخلاقيات الطب الحيوي وتاريخ الطب التابعلجامعة زيوريخ إن "هذه النتائج توضح أن نموذج الذكاء الاصطناعي لمنصةجي.بي.تي-3 وغيره من نماذج اللغات الكبيرة، يمكن أن تقوم بتوفير المعلوماتلمستخدمي شبكات التواصل الاجتماعي أو تضليلهم بصورة أكبر مما يمكن أن يفعلهالبشر".طلب سبيتالي وزملاؤه في الدراسة من المشاركين في المسح "تقييم التغريداتالبشرية والآلية والتي تحتوي على معلومات دقيقة وغير دقيقة، بشأن مجموعةواسعة من الموضوعات ومنها اللقاحات والتوحد وتكنولوجيا الجيل الخامسللاتصالات وفيروس كورونا المستجد والتغير المناخي"، بحسب موقع البيان.