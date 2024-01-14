النسخة الجديدة من أنفسنا.. لماذا تكون عرضة للوم وانتقاد الآخرين؟

ربى الرياحي

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"ليش متغير؟ ارجع مثل ما كنت؟ من متى إنت هيك؟"، هي بعض من أسئلة كثيرة يطرحها الآخرون، ربما ليس رغبة في معرفة الإجابة بل لأنهم فقدوا بعضا من تفاصيل لم يعدوا يجدونها، متناسين أن لكل إنسان قدرة معينة على التحمل في خضم لحظات مفصلية ومواقف حقيقية كفيلة بأن تعيد تشكيله من جديد.التغيير ليس سيئا دائما كما يعتقد البعض، فهنالك من تغير نتيجة لظروف تعرض لها ليظهر بنسخة جديدة أفضل وأنضج في قراءته للحياة والمواقف."تغيرت حياتي للأفضل عندما أصبحت أفعل ما أريده"؛ هذا ما تبينه مها صالح، بأن الحياة أكبر معلم وتعلمنا كيف ندير حياتنا وعلاقاتنا وكيف نسعد أنفسنا ومن حولنا دون أن نؤذي أحدا، لافتة إلى أن الناس قد تنتقد في كل الحالات لأنها لم تعش تجاربك ولم يكونوا معك في وقت حزنك وقت ضعفك وحاجتك وأيضا لم يكونوا عندما قررت أن تنهض وتقف من جديد.أما سامر نصر فيجد أنه من الظلم في مكان أن نلوم الآخر على تغيره بل ونطالبه بأن يعود إلى ما كان عليه سابقا، فلكل شخص قصته مع الحياة فهو مختلف بشخصيته وآرائه وتحليله للمواقف، ولهذا فإن النصيحة له بأن يعود لنسخته القديمة هي نصيحة قد لا تفيده، وخاصة إذا وجد نفسه في نسخته الجديدة. ويبين "أحيانا نظلم الآخر بهذه النصيحة لأن هناك من يريد من ورائها راحته".وفي هذا الخصوص يرى الاختصاصي النفسي الدكتور موسى مطارنة أن الإنسان بطبيعته متغير وهو في تفاعل دائم مع الحياة ومعطياتها فمن خلال تجاربه واحتكاكه بالآخرين وما لديه من ثقافة ومهارات وقدرة على التحليل والتفكير الواعي، يأتي التطور والتغيير سواء في شخصيته أو أفكاره أو حتى أسلوبه في التعاطي مع الحياة.ويشير إلى أن التغيير نحو الأفضل يمنح الإنسان مرونة ومفاهيم حياتية جديدة وخبرات تصقله نفسيا واجتماعيا، أما عن لوم الآخرين للتغيير وانتقادهم له فهو لا يعني أحدا وليس مطلوبا من الآخر أن يكون "نسخة عن أفكار ومبادئ ورغبة الآخر".ويعطي مثالا عن الأب الذي يريد من ابنه أن يكون نسخة منه متغاضيا عن الاختلاف الموجود بينهما، ولذلك هذا جزء من محاولة السيطرة على حقه وحريته في أن يكون شخصية مستقلة ومختلفة بمبادئها وتصرفاتها تجاه نفسها وتجاه علاقاتها.ووفق مطارنة فإن الإنسان يتغير من أجل نفسه من أجل وظيفته وأيضا من أجل مشاعره ومتطلباته فهو يوجهها بالطريقة التي تناسبه، وهناك أمثلة حية من الواقع فمن أدمن الخضوع للناس واعتادوا عليه أن يكون دائما المتلقي لأوامرهم والمنفذ لكل ما يطلبونه منه فحتما سيهاجم وينتقد في اللحظة التي يتوقف عن ذلك، ويبدأ بالبحث عن ذاته وحقوقه وشخصيته سواء كان ذلك في دائرة العمل أو الأسرة أو حتى المجتمع ككل فالخطأ والصواب نسبي والمفاهيم تختلف من شخص لآخر.ويذهب إلى أنه من الأنانية أن نفرض على الآخر أن يعيش ضمن اطار قناعاتنا وأفكارنا، والأسرة مسؤولة بالدرجة الأولى عن إعداد الأبناء وتنشئتهم بناء على متطلبات الزمن الذي يعيشون فيه فمن واجب الأم والأب أن يفهما احتياجات أبنائهم وأن يصقلوا شخصياتهم بما يتناسب مع زمنهم الحالي، والتأقلم مع الواقع وما فيه من ظروف ومتغيرات والمحافظة على الجوهر كإنسان يدرك حقوقه وحدوده معا.وتشير خبيرة علم الاجتماع فاديا إبراهيم إلى أن الحرية الفردية أو الشخصية غير كاملة في مجتمعاتنا، "نحن لسنا أحرارا بالمعنى المطلق للحرية لنعيش حياتنا كما نريد نحن.. نستمد أفكارنا ومشاعرنا وسلوكنا من المجتمع.. وعندما يقرر الإنسان أن يتغير يجب أن يكون هذا التغيير مرتبطا برضى وموافقة كل ما ذكر وإلا سيتم انتقاده أو محاسبته أو ممكن أن يتهم بالخروج من الدائرة المحيطة به وسيواجه الكثير من المتاعب".وتلفت ابراهيم إلى أن التغيير جزء مهم من النمو الشخصي والتطور، ويمكن أن يحدث نتيجة المرور بتجارب أو خبرات أو التفكير والتحليل أو حتى الصدمات أو تغير الظروف المحيطة التي يعيشها الإنسان، لذلك يستطيع الشخص إجراء تغييرات في سلوكه ومواقفه وأفعاله من خلال النمو الشخصي وتحسين الذات والتأمل الذاتي ويمكن أن يتعلم من تجارب وخبرات الماضي، كما يمكن أن يستعين أو يستفيد من توجيهات وتجارب الآخرين.وتنوه ابراهيم إلى أن الإنسان بطبعه قادر على التكيف مع العالم من حوله، وهذا جانب متأصل في الطبيعة البشرية، وفي الغالب يحاول الشخص أن يتغير بما يتناسب مع شخصيته وأفكاره، ولكن لا يكون التغير دائماً إيجابياً أو مفيدا لأن هذه مهارة يجب أن تتم عن وعي ودراسة، وأن يكون هناك بعد نظر "نحاول من خلاله عدم التأثير سلبا على حياتنا أو حياة الأشخاص من حولنا".ومن خلال هذا التغير من المهم الوصول لمرحلة الاستقرار العاطفي والتوازن النفسي والصحة الجسدية والعقلية، والوعي لفكرة أن التغيرات في الشخصية تكون دائماً في حالة مواجهة مع الضغوطات المجتمعية، ولكن لكل شخص الخيار في المقاومة والاستمرار أو التوقف والاستسلام. وترى ابراهيم؛ "نحن مُنذ ولادتنا وحتى وفاتنا نعيش في عمليات مستمرة لتحقيق الهوية الذاتية ومواجهة المجتمع، كما أن القدرة على التغيير وإثبات الشخصية تتأثر بالعوامل الوراثية والبيئية والنفسية والتنشئة الأسرية والاجتماعية".إلى ذلك، من المهم تربية الأطفال على حُب الذات واحترامها وتطويرها بشكل مُستمر وتعليمهم مهارات الذكاء الاجتماعي لكي لا تكون شخصياتهم في حالة تصادم دائم مع المجتمع. وأيضا، تربية الصغار على احترام حريات الآخرين واختياراتهم وقراراتهم لنصنع جيلا يحترم الخصوصية الشخصية للآخرين ولا يتدخل كثيرا في شؤونها، وأن لا نجبر أو نطلب من أحد أن يكون نسخه منا أو أن ننتقده أو نعطيه التعليمات والنصائح التي تخص شخصيته وحياته إذا لم يطلب هو منا ذلك.وتختم ابراهيم حديثها، بأهمية أن لا نستنزف الآخرين عصبياً ونفسياً في محاولاتهم لتغير أنفسهم، إنما اعطاء المساحة الكافية لهم ليعيشوا حياتهم كما يريدون وأن لا نلومهم أو نعاتبهم أبداً على التغيير إلا في حاله واحدة إن كان هذا التغير غير سوي ومن الممكن أن يوقعهم في المخاطر أو يسبب لهم الكثير من المتاعب.