الجمعة 13 تشرين الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

النفايات الإلكترونية.. هل تشكل كنزا من المعادن؟

النفايات الإلكترونية.. هل تشكل كنزا من المعادن؟
النفايات الإلكترونية.. هل تشكل كنزا من المعادن؟
  أفادت الأمم المتحدة، بأن المستهلكين يرمون أو يمتلكون سنوياً سلعاً إلكترونية تالفة تحتوي على مواد خام ضرورية للتحول إلى الطاقة الخضراء تبلغ قيمتها 10 مليارات دولار.اضافة اعلان
وتحتوي على الألعاب والكابلات والسجائر الإلكترونية والأدوات وفراشي الأسنان الكهربائية وآلات الحلاقة وسماعات الرأس وغيرها من الأدوات المنزلية، معادن مثل الليثيوم والذهب والفضة والنحاس، وفق ما نشر على موقع "سكاي نيوز. عربية".
ومن المتوقع أن يرتفع الطلب على هذه المواد بسبب دورها المهم في الصناعات الصديقة للبيئة التي تشهد نمواً مطرداً، من أمثال إنتاج بطاريات السيارات الكهربائية.
وفي أوروبا وحدها، من المتوقع أن يزداد الطلب على النحاس ست مرات بحلول العام 2030، لتلبية الاحتياجات المتزايدة في قطاعات، بينها الطاقة المتجددة والاتصالات والفضاء والدفاع.
وقال معهد الأمم المتحدة للتدريب والبحث "يونيتار" في تقرير أول من أمس، إن المواد يتم هدرها لأن هذه النفايات "غير المرئية" يجري التخلص منها بدل إعادة تدويرها.
وأضاف المعهد، أن النفايات الإلكترونية "غير المرئية" تصل كمياتها إلى تسعة مليارات كيلوغرام سنوياً في مختلف أنحاء العالم، وتبلغ قيمة المواد الخام التي تحويها 9.5 مليار دولار، أي حوالى سدس إجمالي النفايات الإلكترونية المرمية العام 2019 والبالغ 57 مليار دولار.
وكان أكثر من ثلث النفايات "غير المرئية" عبارة عن ألعاب كسيارات السباق والدمى الناطقة والروبوتات والطائرات المسيرة، إذ يرمى 7.3 مليار قطعة سنوياً.
وأشار التقرير إلى أن وزن نحو 844 مليون جهاز تدخين يرمى كل عام، يعادل وزن برج إيفل ست مرات.
ووجدت الدراسة أيضاً، أنه تم التخلص خلال العام الماضي من 950 مليون كيلوغرام من الكابلات المصنوعة من النحاس القابل لإعادة التدوير، وهو ما يكفي للدوران حول الأرض 107 مرات.
وفي أوروبا، يتم إعادة تدوير 55 بالمائة من النفايات الكهربائية والإلكترونية، لكن المتوسط العالمي ينخفض إلى نحو 17 بالمائة.
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