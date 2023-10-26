الواقع حينما نبصره بأعين تبحث عن التصالح مع الذات والتقبل

ربى الرياحي

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بين قرارات خاطئة وأحلام لا تكتمل، وأشخاص لم يكونوا على قدر التوقعات، وآخرين كسبوا الثقة بجدارة بين تفاصيل حزينة وأخرى مفرحة، نعيش الواقع بحثا عن السلام والراحة.الواقع، عندما يرى بأعين قادرة على إبصار السيئ والجيد بواقعية دون تشويه أو حتى تجميل، يصبح كل ما يحدث فيه قابلا للتجاوز والتخطي، فطبيعي أن يكون لكل ما نعيشه ثمن يحتم علينا أن ندفعه بطريقة أو بأخرى، لكن بشرط أن نقتنع أن الأشياء حولنا تتغير، وأن رؤية الواقع كما هو والتصالح مع هذه الفكرة كفيلان بأن يمنحانا جميعا إحساسا بالطمأنينة.الشعور بالسلام الداخلي أو "التصالح مع الذات"، هذا ما تبحث عنه سهير جمال (26 عاما)، تقول "الحياة فيها الحلو وفيها المر، المهم أن نعرف كيف نعيشها ونتقبلها دون أن نفقد بوصلة الطريق نحو واقع نسعى لأن يكون أفضل".سهير تدرك أن الواقع مليء بالمفاجآت، حتى أصبح الكثيرون يلمسون الفوضى في شتى جوانب حياتهم. هم بإصرارهم على الوصول للكمال واعتقادهم بأن الناس من حولهم يشبهونهم وأن سعادتهم تأتي من ملاحقة أشياء قد لا تكون من نصيبهم، هذا كله يزيدهم ضياعا، بحسب سهير، التي تؤكد أن الواقع يحتاج لأن نعيشه كما هو حتى نستطيع أن نجد السلام على الأقل في دواخلنا، فمهما كان الخارج ممتلئا بالحروب والصراعات، فنحن بحاجة لقسط من السكينة لنقوى نفسيا ويكون بإمكاننا أن نواجه كل ما نمر به.ومن خلال تجاربها، تبين هيام (33 عاما)، أن الصعوبات واقعيا لا تنتهي وتمنحنا دروسا مدفوعة الثمن، وهذا تحديدا ما بدأت تفهمه مؤخرا، تقول إن عنادها كان السبب في خسارتها لأشياء كثيرة، وحسب قولها، فهي لم تكن متصالحة مع الواقع ومع حقيقة أن هناك الشر كما الخير والألم كما السعادة.هيام، ورغم الأزمات التي اعترضتها وانتزعت منها لبعض الوقت إحساسها بالسلام، ظلت مصرة على الوصول لأشياء ربما لم تكن لها من الأساس، لكن مع كثرة الصدمات ومرورها بأكثر من خيبة، اقتنعت أن الشعور بالسلام لا يعوض، وأن اختيارها الخاطئ للأشخاص وثقتها الزائدة بهم يجعلانها عرضة للغدر والخذلان، ويضعانها في مهب الريح بعيدا عن الواقع الذي يريدها واعية، تعرف جيدا أن الواقع ليس بالضرورة أن يأتي على مقاس أمنياتها وتوقعاتها.تقبل الواقع كما هو وإيجاد السلام الداخلي يأتي من الثقة والوعي، بحسب الاختصاصي النفسي الدكتور موسى مطارنة، الذي يرى أن التقبل يجلب السعادة، لكن بشرط أن يكون مقرونا بالسعي، فالواقع لا يخلو من الأزمات والأخطاء والتفاصيل القاسية التي قد تسلب الشخص استقراره، ورغم ذلك هو مطالب بأن يتصالح مع كل ما يحدث معه من حلو أو مر. لافتا إلى أهمية الوصول للسلام النفسي أولا والاقتناع بأن الحياة، بما فيها من أحداث ومواقف متجددة، لا تسير وفق خط واحد.يقول "الواثق بما لديه يستطيع أن يفهم الواقع ويتعامل معه بناء على المعطيات الموجودة مع البحث عن الأفضل دائما، لكن دون ذلك العناد الذي يكون لمجرد العناد، كما من الضروري أن يكون الشخص واعيا وقادرا على تحديد مساره حتى لا يضطر لدفع الثمن مرتين؛ مرة لأنه أخطأ ومرة أخرى لأنه لم يتعلم من خطئه".ووفق مطارنة، فإن التصالح مع الواقع وتقبله يجنبان الإنسان الاحتراق النفسي والهشاشة والسخط والشكوى والتذمر وغيرها من المشكلات النفسية، كما يساعد على تقويته نفسيا ويصبح أكثر امتنانا، إضافة إلى الاعتراف بالأخطاء والعيوب ومحاولة إصلاح ما يمكن إصلاحه.ويختلف الناس في التعامل مع واقعهم وظروف حياتهم ويسلكون مناهج مختلفة في علاقاتهم وتفاعلاتهم الإنسانية والاجتماعية، الإنسان بطبعه يبحث دائماً نحو الكمال والحياة المثالية، بعضهم يبحثون عنها في سلوكهم وسعيهم وكل تفاصيل حياتهم، والبعض الآخر يرسمون هذه الحياة في مخيلتهم وفي أحلامهم مع استسلامهم لواقعهم وعدم بذل الجهد الكافي لتغييره أو حتى تحسينه.ويقول مطارنة "في رحلة الحياة، يواجه الإنسان العديد من المشاكل والصعوبات في الجوانب كافة؛ الاجتماعية والاقتصادية والنفسية والعاطفية وحتى الصحية والأسرية، التعامل مع هذه الصعوبات يحتاج إلى خبرة إنسانية كبيرة ووعي وفهم حقيقي وقدرة كبيرة على التعامل مع المشكلات ومحاولة حلها". موضحا "نمر في تعاملنا مع الآخرين بتفاعلات عاطفية عديدة، بعضها مؤلم وقاس ويترك أثرا كبيرا فينا نتعرض للخيبات والصدمات والحزن والخذلان بسبب الآخرين ونعيش صدمات نفسية صعبة ومؤلمة، غالباً نصل إلى هذه النهايات بسبب سوء اختياراتنا، ثقتنا الزائدة بالآخرين وقلة الخبرة لدينا على كشف سوء نوايا الناس، نحن في الغالب نفقد مهارة تحصين أو حماية أنفسنا من الأشخاص السلبيين أو المؤذين، فندفع ضريبة ذلك غالياً".ويبين "أن التعافي من العلاقات المؤذية والسامة أمر ضروري ومهم، يحتاج منا إلى وعي وجهد لإعادة بناء الخراب الذي تركوه في أنفسنا، يحتاج إلى إعادة التوازن إلى حياتنا ويحتاج إلى تقبل الواقع، الواقع الذي يوجد فيه كل المتضادات، يوجد فيه الخير والشر، الحسن والسيئ، النجاح والفشل، ولا ننسى أن الأمور لا تسير دائماً كما نتمنى، فأغلبها خارج إطار سيطرتنا، فنحن لا نملك القدرة على التحكم في جميع تفاصيل حياتنا، وإذا عشنا في حالة من عدم تقبل واقعنا الذي لا خيار لنا فيه، فإننا سنخسر سعادتنا ونعيش تعساء غير راضين".ويكمل "نكون في حالة حرب مع الواقع ونعيش صراعات داخلية مع أنفسنا وخارجية مع الآخرين ونفقد الاستقرار والسلام في حياتنا ونعيش في حالة دائمة من القلق والتوتر، في محاولة منا لتغيير ما لا نستطيع السيطرة عليه أو التحكم به. فبدلاً من حالة الصراع هذه، يجب علينا قبول الواقع، والقبول يعني التغاضي عن الأفعال والسلوكيات الضارة والتصرف بتريث وحكمة وروية، بدلاً من الرد العاطفي على بعض الأمور، ومحاولة فهم الأحداث الخارجة عن سيطرتنا، وقبول بعض الأشخاص أيضاً في حياتنا تماماً كما نقبل بواقعنا".