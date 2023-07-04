"الوصمة المجتمعية" لمرض أحد أفراد العائلة.. حينما تقف "عائقا" أمام الزواج

رشا كناكرية

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لم تكن دلال (28 عامًا) تتوقع أن يتعلق مصير زواجها بمرض شقيقتها التي شفيت من السرطان مؤخرا، فبعد أن تقدم شاب لخطبتها لاحظت في عيون عائلته نظرات غير مريحة، تعبر عن الخوف والتردد وغياب الاطمئنان، وفقًا لوصفها.تلك النظرة لم تتخيلها دلال ولم تدركها إلا في وقت لاحق. حيث كانت تعتقد أن شفاء شقيقتها يعني نهاية مرحلة صعبة، ولم تكن تدرك الآثار المؤلمة التي يترتب عليها العيش بين أشخاص يحملون هذه الاعتقادات المجتمعية الخاطئة، والتي تشكل عقبة أمام زواجها مخافة أن تصاب بالمرض نفسه.تشير دلال إلى أنها في ذلك الوقت شعرت بالظلم الكبير، ودخلت في حالة من الحزن على نفسها وعائلتها ضمن أجواء من التوتر والقلق عندما يقدم أحد الشبان على طلب يدها أو واحدة من شقيقاتها. وتقول: "هذا الخوف المسبق من فكرة الرفض بسبب المرض، جعلنا لا نشعر أبدا بالراحة إنما بالخوف"."الجهل هو السبب"، تقول دلال، مبينة أن هذا المعتقد السائد دون أي معرفة أو علم، هو ما دفعها للتعرف على المرض بشكل أعمق لزيادة الاطمئنان في هذا الأمر. قامت أيضًا بإجراء بعض الفحوصات للتأكد من سلامتها، وأيضا لتوعية عائلتها والمحيطين بأن الخوف ليس حلا، بل العلم والتثقيف به، لمعرفة كيفية التعامل مع من ينظرون إليهم بنظرة مختلفة.وعلى الرغم من التقدم والتطور الذي يشهده المجتمع، إلا أن هناك بعض المعتقدات الاجتماعية التي تؤثر سلبًا على حياة الكثيرين. وما يزال الخوف من احتمالية توارث الأمراض حاضرًا في العلاقات الاجتماعية. فالبعض يخاف ويتردد في الارتباط أو الزواج من عائلة أحد أفرادها مصاب بالسرطان على سبيل المثال، ولا يقتصر الأمر على ذلك، فهناك أمراض أخرى قد تكون وراثية بنسبة ضئيلة، ولكنها أيضا تعيق أمورًا مرتبطة بالزواج والارتباط، وتؤثر على جميع أفراد العائلة. حيث تقف هذه المعتقدات عائقًا أمام الكثير من الشباب الذين يسعون لعيش حياة زوجية سعيدة يطمحون إليها.من الناحية الاجتماعية، يشير الدكتور محمد جريبيع إلى أن هناك العديد من الأمور التي تلجأ إليها الأسر عند الزواج، وأهمها هو السؤال عن الفتاة التي يرغبون بالتوجه لخطبتها من جانبين، الأول هو الجانب الصحي والآخر هو الجانب الاجتماعي. في الجانب الصحي، يتم الاستفسار عن وجود أمراض في العائلة، وإذا كان هناك أمراضا وراثية، يتردد الشاب وعائلته في المضي قدمًا بمراسم خطوبة الفتاة.رغم أن الأمراض الوراثية ليست بالضرورة أن تنتقل والنسبة تظل منخفضة جدًا، ولكنها ربما تبقى فرصة قائمة للإصابة.ووفق جريبيع، فإن أكثر الأمراض التي تثير خوف الناس هي الأمراض المرتبطة بالإعاقات. إذا كان لدى العائلة تاريخًا بهذا الأمر، يترددون على الفور. هذه المعتقدات الاجتماعية قد تم توارثها عبر الأجيال وما تزال حاضرة نوعا ما. ومع ذلك، نرى اليوم أن هذه المعتقدات بدأت تتلاشى، خاصة بعد التحولات التي أثرت على المجتمع، حيث أصبح قرار الزواج قرارًا فرديًا أكثر منه قرارًا عائليًا.ويذكر جريبيع، أنه فيما مضى كان القرار بالزواج هو قرار العائلة، والآباء يختارون لابنهم الفتاة، ولكن اليوم في ظل التغيرات التي حدثت وفرص التعارف أصبح الشاب هو الذي يختار، وبالتالي يحد ذلك نوعا ما من تدخل الأهل.ويؤكد جريبيع، أن هناك غيابا للوعي المجتمعي بالأمراض الوراثية، وليس بالضرورة أن تنتقل من شخص إلى آخر، كما ليس بالضرورة إذا كان هناك شخص بالعائلة لديه مرض ما أن كل أفراد العائلة سيصابوا به.ولحل هذه المعتقدات، يرى جريبييع، أنه لابد من أن يكون هناك حملات توعوية من مؤسسات الدولة والإعلام لزيادة الوعي عند الناس بمفهوم الأمراض الوراثية، وما هي وكيف يمكن التعاطي معها، ففي النهاية أي شخص بالحياة معرض بأي لحظة للإصابة.من جهة أخرى، يوضح جريبيع، أن الآثار الاجتماعية المترتبة على هذا السلوك والعرف المجتمعي السائد هي كثيرة ومهمة. يتسبب ذلك في شعور بالإحباط والاكتئاب والقلق لدى الأسر، وخاصة الفتيات، ويؤدي إلى غياب الشعور بالأمان لدى الفتيات وعائلاتهن. وبالتالي، تبقى الفتاة دائمًا في حالة من الخوف والقلق بشأن مستقبلها، وفي بعض الأحيان يدفعها ذلك للوصول إلى سلوك معين مثل الكذب وإخفاء الحقيقة. كما أن هناك العديد من الأسر التي تحاول إخفاء ذلك لأنها على علم بثقافة المجتمع.ويؤكد قائلاً: "الآثار الاجتماعية محبطة ومقلقة وتتسبب بالأمراض النفسية والخوف والاكتئاب عند الفتاة وعائلتها، كما أنها تفقد الفتاة في بعض الأحيان ثقتها بنفسها وتقديرها لذاتها".ويشير جريبيع، إلى أن بعض العائلات ما تزال تلجأ إلى الكذب لإخفاء وجود هذه الأمراض في تاريخ العائلة. وفي حين أن الحل الأمثل يكمن في الاعتماد المطلق والوعي المستمر، جنبًا إلى جنب مع الثقافة الأسرية المترسخة، بشأن كيفية حماية أنفسنا من هذه الأمراض.ويذهب الاختصاصي النفسي باسل الحمد، إلى أن خوف الناس من الارتباط بشخص يعاني أحد أفراد أسرته من السرطان أو أمراض وراثية، ما يزال موجودًا، ولكن ليس بالقدر نفسه الذي كان عليه في الماضي. هذه الوصمة المجتمعية حول الأمراض، وبشكل خاص الأمراض النفسية والعقلية وغيرها، تنبع من عدم فهم المجتمع لهذه الأمراض وعدم القبول الاجتماعي لها. على سبيل المثال، هناك تصالح مع أمراض مثل السكري وأمراض القلب، لكن عندما يتعلق الأمر بأمراض مثل السرطان وغيرها، لا نتصالح معها.يوضح الحمد، أن السبب الرئيسي وراء ذلك هو عدم فهم المجتمع لما يحدث مع هؤلاء الأشخاص، مثل الفكرة السابقة التي كانت قائمة على أن المرأة هي المسؤولة عن ولادة الإناث، وكان الرجل يذهب للزواج من امرأة أخرى ليرزق بطفل ذكر. رغم أن الرجل هو الذي يحدد جنس المولود، كل ذلك نتيجة لعدم وعي المجتمع.ويشير الحمد، إلى أن هناك ثقافة صحية "ضحلة"، وللأسف، يطلب من بعض الأشخاص أن يقدموا نصائح صحية على منصات إلكترونية حتى يتحولوا إلى أطباء ومفتين رغم أنهم ليسوا من أهل الاختصاص، وهذا يرجع إلى غياب المعرفة و"الجهل" بالمتابعة.ووفق الحمد، فإن الآثار النفسية يمكن أن تكون شديدة في حالات الأمراض المزمنة، حيث قد لا يكون لدى أفراد العائلة الوعي والفهم المناسبين للأعراض والمرض والاضطرابات التي يعانون منها. قد يلجأون إلى تفسيرات غير منطقية أو يكونون مقتنعين بالتفسيرات الاجتماعية، ولكنهم في الواقع يعانون ويتعاطفون مع أنفسهم، وهذا يعرف بـ"التحيز الذاتي". ومع ذلك، قد يتمسكون بالاعتقادات الاجتماعية نفسها في قراراتهم.وبناءً على ذلك، يعاني هؤلاء الأشخاص من "خيبة أمل"، حيث يعتقدون بما يعتقده المجتمع، وبالتالي، قد يعانون من القلق المستقبلي أو الاكتئاب، ويشعرون بأنه لا جدوى من العيش بهذه الحياة.ويرى الحمد، أن للتغلب على هذه الوصمة، يجب على الأشخاص أن يثقفوا بأنفسهم أولاً، وتوعية المجتمع مثلاً، عندما يعاني أحدهم من حساسية، يجب أن يكون واضحًا بشأن مشكلة الحساسية ويحاول أن يوعي الآخرين بها. الأهم هو أن يكونوا أشخاصًا مدافعين عن قضاياهم ويتعاملون بصراحة مع المشاكل الصحية والنفسية.