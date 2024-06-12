اليوم العالمي للفلافل.. أكلة الغني والفقير

يحتفل العالم في 12 من يونيو (حزيران) كل عام باليوم العالمي للفلافل، أو ما يُعرف بالطعمية، حيث يحظى هذا الطبق الشعبي برواج واسع في عدة دول، مثل مصر وسوريا ولبنان وفلسطين.

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ويعد الفلافل طبقاً بسيطاً مكوناً من الأطعمة النباتية الخفيفة، التي يتم تناولها في وجبة الإفطار عادةً.



وهناك جدل مستمر حول أصل الفلافل أو الطعمية، ومن أين جاءت، إلا أن تاريخ هذه الوجبة يعود لعصور الفراعنة، وهي طعام الأقباط منذ العصور القديمة، كوجبة صيام نباتية.





وتعتبر الطعمية الطبق الرئيسي لوجبة الإفطار في الصباح لدى الملايين من المصريين، وتحتوي على مجموعة كبيرة من الفيتامينات ذات القيمة الغذائية العالية للجسم، حيث تساعد على الشبع لفترات طويلة، لما تحتويه من بروتينات عالية.



ودخلت الطعمية موسوعة "غينيس" للمرة الأولى في عام 2010، على يد الشيف اللبناني رمزي شويري وطلاب جامعة الكفاءات في لبنان، بعد تحطيمهم رقماً قياسياً بتقديم أكبر طبق فلافل في العالم. وكالات

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