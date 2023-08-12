الأحد 13 آب 2023
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انطلاق فعاليات رصد "شهب البرشاويات" في سماء الأردن

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شهب البرشاويات
 انطلقت فعاليات رصد "شهب البرشاويات" مساء أول من أمس، في المرصد الفلكي في منطقة قصر الحرانة بالتعاون مع وزارة الآثار العامة وبتنظيم من مؤسسة استروجو الأردنية لعلوم الفضاء والفلك.اضافة اعلان
وقالت المدير العام لمؤسسة استروجو، الدكتورة آلاء العزام: "إن شهب البرشاويات ظاهرة طبيعية تحدث سنويا في التوقيت نفسه من كل عام في جميع مناطق المملكة، حيث يمكن رؤيتها بالعين المجردة بوضوح كلما ابتعدنا عن مراكز المدن أو ما يسمى بمراكز التلوث الضوئي".
وأضافت العزام، أن "شهب البرشاويات" بدأت بالظهور منذ الرابع عشر من تموز(يوليو) الماضي، وستستمر حتى بداية أيلول(سبتمبر) المقبل، إلا أن ذروة ظهورها ستكون فجر غد، حيث يقدر معدل سقوط الشهب بحوالي 100 شهاب في الساعة، وبسرعة تقدر بـ60كم في الثانية.
وشمل الرصد فقرات تعريفية، علمية وثقافية في مجالات علوم الفضاء والفلك قدمتها مؤسسة استرجو للمشاركين الذين تجاوز عددهم 300 شخص ليكون الرصد الأكبر على مستوى المملكة، بإشراف وتنظيم أمني من الشرطة السياحية وشرطة البادية وبمشاركة واسعة من العائلات والهواة والباحثين والمشاركين الذين اعتبروها رحلة علمية ثقافية ترفيهية على حد قولهم.-(بترا)
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