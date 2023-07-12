الخميس 13 تموز 2023
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انطلاق ملتقى الفن والجمال بالعقبة بمشاركة 50 فنانا

منظر جمالي من مدينة العقبة - (بترا)
منظر جمالي من مدينة العقبة - (بترا)
 تنطلق اليوم، فعاليات ملتقى الفن والجمال السابع بعنوان "القدس بعيون الفنانين"، الذي تنظمه جمعية أيلة للثقافة والفنون، بمشاركة 50 فنانا من 5 دول عربية.اضافة اعلان
وأكد مدير الملتقى علي كريشان في بيان أمس، أهمية الملتقى من خلال إبراز الإبداعات العربية في مجال الفن التشكيلي بهدف إظهار الصورة الحقيقية للثقافة والحضارة العربية وتجذيرها أمة عربية تتمتع بلغة واحدة وتاريخ واحد، خاصة بعد نجاحات كبيرة حققها الملتقى في دوراته السابقة.
وقال كريشان: "إن اختيار عنوان "القدس بعيون الفنانين" للملتقى، جاء تنفيذاً لرؤى ومرتكزات القيادة الهاشمية الأصيلة لجلالة الملك عبدالله الثاني في نصرة القدس والمقدسات، ومواقف جلالته إزاء القضية الفلسطينية، ونظراً لانحياز الفن التشكيلي لعدالة القضية الفلسطينية.
ويتضمن الملتقى الذي يستمر خمسة أيام، رسم 50 لوحة فنية، وتنفيذ جدارية في الجامعة الأردنية فرع العقبة- بطول 10 أمتار، إضافة إلى معرض خاص بالملتقى يحتوي على أعمال فنية تعبر عن ذلك، وجولات سياحية للتعريف بالأماكن السياحية والتاريخية وزيارة محمية رم والبترا".
بدوره، أكد مدير ثقافة العقبة، طارق البدور، أهمية هذا الملتقى الذي يهدف إلى تعزيز الوعي بمكانة القدس في ظل محاولة طمس تاريخها، وتأكيد الوصاية الهاشمية.
ويعد الملتقى تظاهرة ثقافية عربية متميزة، تشارك فيها أسماء بارزة وقامات معروفة على الساحتين الثقافيتين العربية والدولية، إذ يسهم في دعم المثقفين عبر إتاحة فرصة التلاقي المباشر بينهم واكتساب الخبرات، والترويج السياحي والثقافي للمملكة. -(بترا)
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