انطلاق مهرجان صيف عمان بأمسية أحيتها الفنانة "شرارة"

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انطلقت مساء أول من أمس، من حدائق الحسين، أمسيات مهرجان صيف عمان، في حفل فني غنائي أحيته المطربة الأردنية نداء شرارة، وذلك بحضور أمين عمان الدكتور يوسف الشواربة.وتضمن الحفل معزوفات موسيقات فرقة الأمن العام، ولوحة فنية وطنية لمغناة "عمان تزهو كل يوم"، قدمها نخبة من الفنانين الأردنيين، إضافة إلى فقرات ترفيهية للأطفال من عمل مسرحي "رحلة زعتر" وألعاب خفة.وكان للفنانة شرارة حضورها الفني على خشبة المسرح الرئيسي للمهرجان بصوتها الذي أبدع طرباً بالأغنيات الوطنية والتراثية الأردنية، ووصلات منوعة من أغنيات ألبوماتها طوال مسيرتها الفنية محلياً وعربياً والتي لاقت تفاعلا من الجمهور.وحضر حفل انطلاق المهرجان وسط جمع كبير من المواطنين كل من: قائد إقليم العاصمة ومدير شرطة العاصمة ونائب أمين عمان وعدد من أعضاء مجلس الأمانة.يوم أمس، كان البرنامج حافلا بالفعاليات الفنية والترفيهية، حيث أحيا الفنانان وسام وحسام اللوزي والفنان محمد اربيحات، وفرقة معان، الحفل على المسرح الرئيسي، إلى جانب العمل المسرحي "هونها بتهون".وتستمر فعاليات مهرجان صيف عمان، الذي تنظمه أمانة عمان الكبرى، حتى الأحد 20 آب(أغسطس)، ووفرت الأمانة وسائط نقل مجانية من المواقف الخارجية المخصصة للمهرجان إلى مواقع الفعاليات داخل الحدائق.ويستقطب المهرجان الذي يقام للعام الـ15 على التوالي، نخبة من الأصوات الفنية الأردنية والعروض الفلكلورية من التراث الأردني والعمل المسرحي مع توفير مساحة من الترفيه للأطفال.وأعدت الأمانة من خلال القائمين على إدارة المهرجان برنامج فعاليات منوع على المسرح الرئيسي من فقرات فنية غنائية وتراثية ومقطوعات موسيقية، تحييها أسماء لامعة من الفنانين والفرق الأردنية.وخصصت الأمانة الوقت، من الساعة السادسة وحتى الساعة التاسعة مساءً طيلة أيام المهرجان محطات للألعاب والرسم على الوجوه ومنصات الفنون للأطفال. -(بترا)