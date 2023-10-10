‏"بائعة الزهور".. فرصة جديدة لإعادة الفرح

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يعرض الكاتب سمير إسحق في روايته "بائعة الزهور"، حدثا واقعيا يصلح لأن يكون ذكرى حزينة ‏لكل من خاض تلك التجربة ومر بأحدثها وتجاربها، ومنغصة ليل لمن فقد روحا عزيزة على ‏قلبه. وقد شيده الكاتب في قالب سردي جعل من السهل عليه الوصول إلى ذهن القارئ ‏ومشاعر وأوجاعه.‏‏وقد جاءت الرواية الصادرة عن "الآن ناشرون وموزعون" في الأردن في 174 صفحة من ‏القطع المتوسط، وتدور معظم أحداثها حول شاب يدعى مسيحي "كمال" فقد زوجته؛ ‏ولكنها بالنسبة إليه كدهر طويل، فقد كان يحبها، وبعد موتها فقد الاهتمام بالمكان والزمان، ‏وضاعت أحلامه وحياته، فهو ما يزال يذكرها كل يوم، وكل أسبوع وكل شهر..‏كان كل يوم يزور قبرها ويترحم عليها، ومع مرور الأيام كان يأتي كل أسبوع مرة واحدة ‏ومعه باقة ورود يضعها على قبرها، ويمكث حوالي الساعة يذرف عليها الدموع، ويأتي إلى ‏المكان نفسه؛ ليشتري باقة ورد؛ ليضعها على قبرها.‏‏وكم تبعث تلك الذكرى الحزينة مشاعر خاصة إلى نفسه؛ فيبكي حرقة عليها! لقد كانت ‏حبه الأول حبه اللامتناهي، لقد أحبها بكل مشاعره، وكل أحاسيسه وكل حياته، تعلق بها، ‏فكانت أيقونة يعلقها على صدره، وكانت بالنسبة له نور الحياة، ويتذكر كلماتها الأخيرة، ‏وهي تقول له والدموع في عينيها:‏ "أحبك.. كمال: اذكرني دائما".‏‏وتمر الأيام به صعبة لا تطاق، وهو يراها في نومه وصحوه، وعمله، وذهابه ومجيئه، ‏يتحرك في البيت وكأنه يسمع صوتها، تحادثه أو تناديه، إن صورتها لا تفارق ذهنه، أعطته كل ‏شيء: وقتها وقلبها وحبها الكبير، إنها ذكرى عطرة، لقد كان المرض أقوى منها، ورغم ‏العلاج الطويل فإنها لم تستطع مقاومته؛ فرحلت -بعد ذلك- تاركة إياه في حزن دائم.‏‏وبين ليلة وضحاها، تجسدت قصة حب بينه وبين شابة مسلمة تسمى "منى" كانت ‏تعمل في محل زهور اعتاد أن يقطف منه بعض الوردات تنتهي بافتراقهما نتيجة الظروف.‏ وبعدها، يتعرف على فتاة أخرى تسمى "سعاد" ويحبها ويتعلق بها مع اختلاف ديانتيهما.‏‏وقد ساعدت حياة أميركا وحريتها على مجريات أحداث الرواية -على ما تنبئ به روح ‏الرواية- بانتماء الكاتب نفسه إليها وولعه الشديد بالانفتاح رغم كونه عربيا يحب بلاده ‏وشعبه، منحا العمل صدقا فنيا عاليا؛ فثمة أسلوب سهل ممتنع، ولغة سلسة، وشخصيات ‏واقعية، وأمكنة مألوفة، وأحداث يومية تبدو معتادة في ظاهرها، غير أن إخراجها في قالب فني ‏أدبي يحتاج قدرة على الموهبة والابتكار، هذه العناصر ائتلفت جميعها فمكنت القارئ من أن ‏يطل على أحداث عاشتها البلدان العربية، والحروب بين العراق والكويت، ليعيش يومياتها ‏وهموم ناسِها ودفء العلاقات في ما بينهم؛ رغم وجوده في مجتمع آخر، ألا وهو أميركا أرض ‏الحريات.‏‏ويخوض كمال؛ بطل الرواية، مجموعة من الأحداث الإضافية منذ فقده لزوجته وحبه لبائعة ‏الزهور، ومن ثم تعلقه بفتاة جامعية تسمى "سعاد" وهي على غير دينه أيضا.‏‏ومن أجواء الرواية التي تظهر فيها، تعلق كمال بزوجته ونداؤه الداخلي بالخروج من تلك ‏الصدمة وتقبله لمجريات حياته:.‏ومن الجدير ذكره أن سمير إسحق كاتب وقاص ولد في يافا العام 1944، درس الفلسفة ‏وعلم الاجتماع في جامعة دمشق لمدة سنتين. يمارس الأعمال الحرة في الولايات ‏المتحدة الأميركية، وهو عضو رابطة الكتاب الأردنيين، والاتحاد العام للأدباء والكتاب ‏العرب.‏وصدر له عن "الآن ناشرون وموزعون": "غيوم بلا مطر" رواية، 2018، "وجع من ‏الماضي"، رواية، 2023. وصدر له كذلك: "غريب على نهر هدسن"، مجموعة قصصية، 1988. "الرحيل"، مجموعة قصصية، 1989. "عذاب على الشاطئ الشرقي"، رواية 1990. "‏الاعتراف"، مجموعة قصصية، 1992. "سراب الماضي"، مجموعة قصصية، 1993.‏