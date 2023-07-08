السبت 08 تموز 2023
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باحثون: الفوز بجائزة نوبل له آثار جانبية مؤسفة

باحثون: الفوز بجائزة نوبل له آثار جانبية مؤسفة
باحثون: الفوز بجائزة نوبل له آثار جانبية مؤسفة
يميل الفائزون بجائزة نوبل في علم وظائف الأعضاء أو الطب إلى تقليل إنتاجهم البحثي بعد حصولهم على هذا الشرف المرموق، وفقا لدراسة جديدة.

ويشير هذا إلى أن الفوز بالجائزة ليس مرغوبا جدا لأولئك الذين يرغبون في البقاء منتجين.اضافة اعلان

وفي تحليل البيانات عن الفائزين بجائزة نوبل من 1950 إلى 2009، نظر باحثون من جامعة ستانفورد في كاليفورنيا وجامعة واترلو في كندا في ثلاثة مقاييس: عدد الأوراق المنشورة، وحداثة هذه الأوراق (كيف كانت الأفكار الجديدة فيها)، وعدد الاقتباسات في المقالات الأخرى.

وقارن الباحثون هذه البيانات بببيانات أشخاص من العمر نفسه فازوا بجائزة Lasker، وهي جائزة أخرى في العلوم الطبية تحظى باحترام كبير. وأجروا المقارنة لتقليل مخاطر تأثير أعمار الأفراد على النتائج - غالبا ما يتم منح جوائز نوبل في وقت متأخر من قيام الأشخاص بوظائفهم عندما يُتوقع منهم أن يعملوا بشكل أقل على أي حال.

وفي جميع المقاييس الثلاثة، سجل الفائزون بجائزة نوبل درجات أعلى من الفائزين بجائزة Lasker قبل الحصول على الجائزة - ثم كان ينقلب الاتجاه بعد ذلك. فبعد جائزة نوبل، انخفض العلماء إلى المستوى نفسه أو أقل من أولئك الذين فازوا بجائزة Lasker.

وكتب الباحثون في ورقتهم البحثية: "قد تعكس هذه الانخفاضات التأثيرات التحويلية للجائزة، أو الحوافز المتغيرة، أو الأقواس المهنية المختلفة جوهريا للباحثين الطبيين الذين فازوا بجائزة نوبل".

وشهد الفائزون بجائزة Lasker أيضا انخفاضا في الإنتاجية بعد الاعتراف بهم رسميا، ولكن ليس بقدر أولئك الذين حصلوا على جائزة نوبل. وفي المتوسط، في السنوات العشر التي أعقبت الفوز، نشر الفائزون بجوائز Lasker دراسة إضافية كل عام أكثر من تلك التي نشرها الفائزون بجائزة نوبل.

وفي حين أن تحليل البيانات ليس مفصلا بما يكفي لإثبات السبب والنتيجة، فإنه يُظهر نمطا مثيرا للاهتمام. وعلى الرغم من أن المعنى الضمني لا يعني أن هؤلاء الفائزين بجائزة نوبل يضعون أقدامهم ويتعاملون مع الأمر بسهولة، فقد يكون هناك نقاش حول كيفية تغير وضع الفائزين وتأثير ذلك على البحث.

وترفع جائزة نوبل، التي أسسها ألفريد نوبل ومنحت لأول مرة في عام 1901، بلا شك مكانة العلم وتشجع العلماء الشباب. السؤال المطروح هنا هو ما إذا كان يمكن أن يتسبب أيضا في انخفاض كمية ونوعية الأبحاث المبتكرة العالية الجودة.

وهذه دعوة صعبة للغاية، لأسباب ليس أقلها أن من الصعب تحديد الفوائد والعيوب بشكل صحيح. وتشمل إحدى الأفكار التي طرحها الفريق من وراء هذه الدراسة الجديدة، الاعتراف بالعلماء في وقت مبكر من حياتهم المهنية من خلال جائزة نوبل أو غيرها من الجوائز.

نشرت ورقة عمل حول البحث من قبل المكتب الوطني للبحوث الاقتصادية، على الرغم من أنها لم تخضع لمراجعة النظراء.

RT
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