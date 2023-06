باحثون: دواء للسكري يفيد في التقليل من خطر الإصابة بـ"كورونا"

اضافة اعلان

يعتبر المتفورمين من أكثر الأدوية استعمالا في علاج السكري والوقاية منه، ومن خلال الاستعمال المكثف له من أغلبية المرضى.ووجد باحثون من كلية الطب بجامعة مينيسوتا (U OF M)، أن عقار الميتفورمين الخاص بمرض السكري يقلل من خطر الإصابة بفيروس COVID لفترة طويلة. نشرت نتائج دراستهم، المسماة COVID-OUT، والتي فحصت ما إذا كان العلاج المبكر للمرضى الخارجيين باستخدام الميتفورمين أو الإيفرمكتين أو فلوفوكسامين يمكن أن يسبق COVID لفترة طويلة في مجلة Lancet Infectious Diseases.قالت كارولين برامانتي، الباحثة الرئيسية والأستاذة المساعدة في كلية الطب U of M: "نتائج هذه الدراسة مهمة لأن COVID لفترة طويلة يمكن أن يكون له تأثير كبير على حياة الناس". "الميتفورمين هو دواء غير مكلف وآمن ومتوفر على نطاق واسع، ويمكن أن يكون لاستخدامه كإجراء وقائي آثار كبيرة على الصحة العامة."كانت COVID-OUT عبارة عن تجربة سريرية عشوائية خاضعة للتحكم الوهمي شملت أكثر من 1200 مشارك تتراوح أعمارهم بين 30 و 85 عامًا ممن يعانون من زيادة الوزن أو السمنة. تم اختيار المشاركين عشوائياً لتلقي إما الميتفورمين أو الدواء الوهمي، بينما تلقت مجموعة فرعية أخرى الإيفرمكتين أو فلوفوكسامين أو الأدوية الوهمية الخاصة بهم. أبلغ أكثر من 1100 من المشاركين عن أعراضهم لمدة 10 أشهر بعد التشخيص الأولي لـ"COVID 19".إضافة إلى أن المرضى الذين يتلقون الميتفورمين تقل احتمالية إصابتهم بـ COVID لفترة طويلة بنسبة 40 %، وجدت الدراسة أيضًا أنه إذا بدأ المرضى في تناول الدواء بعد أقل من أربعة أيام من بدء الأعراض ، فإن خطر الإصابة بـCOVID لفترة طويلة ينخفض بنسبة 63 %. كان هذا التأثير متسقًا عبر المجموعات الديموغرافية المختلفة في الدراسة، ومتسقًا أيضًا عبر متغيرات متعددة للفيروس، بما في ذلك متغير Omicron. لم يظهر المرضى الذين عولجوا بالإيفرمكتين أو فلوفوكسامين أي خطر منخفض للإصابة بفيروس "كوفيد" طويل الأمد.وفقًا لباحثي U of M، تم التنبؤ بقدرة الميتفورمين على منع تطورCOVID الطويل من خلال نموذج الكمبيوتر القائم على الفيزياء الحيوية الذي يحاكي دورة حياة SARS-CoV-2 من إصابة الخلايا السليمة إلى إطلاق فيروسات النسل. تم التعرف على الميتفورمين في وقت مبكر من العملية حيث وجد النموذج أن تخليق البروتين كان هدفًا جيدًا لنهج مضاد للفيروسات.يقول David Odde، المحقق المشارك في التجربة والأستاذ في قسم الهندسة الطبية الحيوية الذي قاد الفريق الذي طور جهاز المحاكاة: "تعد التجربة مثالًا جيدًا على كيفية استخدام الأدوات الهندسية للتنبؤ بالنتائج السريرية"، من خلال توجيه الجهود البحثية نحو تدخلات أكثر فاعلية وبعيدًا عن التدخلات الأقل فاعلية، ركز محاكي COVID19، جهود التجارب السريرية وساعد في النهاية في إضافة مجموعة المعرفة حول علاجات الأمراض."يعتقد المحققون، أن هذه التجربة هي أول تجربة عشوائية خاضعة للتحكم الوهمي للمرحلة الثالثة لتقييم تأثير التدخلات العلاجية للمرضى الخارجيين للمساعدة في مكافحة تطور COVID الطويل. كانت أيضًا واحدة من التجارب القليلة التي تضمنت علاج النساء الحوامل. الميتفورمين آمن وغير مكلف ومتوفر على نطاق واسع وله موانع أو تفاعلات دوائية قليلة.قال برامانتي: "هذه النتيجة طويلة المدى من تجربة عشوائية هي دليل عالي الجودة على أن الميتفورمين يمنع الضرر الناجم عن فيروس SARS-CoV-2". بينما تم تطعيم نصف تجربتنا، لم يكن هناك أحدا مصابًا سابقًا بفيروس COVID 19. يمكن أن تظهر المزيد من الأبحاث ما إذا كانت فعالة أيضًا في الأشخاص الذين يعانون من عدوى سابقة أو في البالغين الذين يعانون من انخفاض مؤشر كتلة الجسم ".لاحظ الباحثون، أنه مع وجود ما يصل إلى واحد من كل عشرة أشخاص يعاني من أعراض COVID الطويلة، هناك حاجة عامة ملحة لإيجاد طرق لتطبيق الميتفورمين كعلاج لمنع تطوره.وخلص الباحثون، إلى أن "مرض COVID الطويل هو حالة طوارئ صحية عامة مهمة قد يكون لها آثار صحية وعقلية واقتصادية دائمة، ولا سيما في المجموعات المهمشة اجتماعيًا واقتصاديًا، والميتفورمين آمن ومتاح على نطاق واسع بتكلفة منخفضة.* الصيدلي إبراهيم علي أبورمان- وزارة الصحة