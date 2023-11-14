الثلاثاء 14 تشرين الثاني 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

باسم يوسف عن فيديو الممرضة المزيف بمستشفى الشفاء: لهذه الدرجة بائسين!

باسم يوسف
باسم يوسف

حل مقدم البرامج الساخر باسم يوسف ضيفا على بودكاست It's Alot الذي تقدمه آبي تشاتفيلد، للحديث من جديد عن القضية الفلسطينية.


وعلق باسم يوسف على فيديو انتشر مؤخرا لسيدة تدعي أنها إحدى ممرضات مستشفى الشفا التي قصفها الجيش الاسرائيلي أكثر من مرة، وأمر بإخلائها، لتؤكد أن من يتولى إدارة المستشفى هم حركة حماس، وقال: "خلفية الفيديو أصوات انفجارات مزيفة، وكل ما حولها نظيف وقفازاتها كذلك، هل أنتم بائسين لهذه الدرجة، ممرضة مزيفة! هذا الفيديو المزيف انتشر على العديد من الحسابات الرسمية الإسرائيلية".

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وتابع: حتى وإن كان ما يقال في الفيديو صحيح، وهذا غير صحيح، وإن كانت أيضا داعش هي المتواجدة في المستشفى، هذا لا يبرر قصف المستشفى ولا المدنيين.


وأضاف: مشكلتي هي أنه منذ عام 1948، أمريكا أعطت لإسرائيل 370 مليار دولار، من أموال دافعي الضرائب، وكل هذا وليس لديك القوة العسكرية لتتدخل دون قتل كل هؤلاء الأبرياء! إذا انت لا تقوم بعملك كما يجب.

يذكر أن حساب الصحفي اليهودي إيدي كوهين نشر فيديو لممثلة مكسيكية إسرائيلية تدعي أنها ممرضة فلسطينية وتطالب الجميع بالفرار من مستشفى الشفا بسبب سيطرة حماس عليها، لكن رواد مواقع التواصل الاجتماعي أثبتوا زيف الفيديو بالتدقيق في الصوت المرافق لصوتها والانفجارات التي تتكرر كل وقت ثابت وبنفس حدة الصوت. -وكالات

 

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