الجمعة 04 آب 2023
النسخة المطبوعة

بالأرقام.. شعبية "ثريدز" تنهار

threads-7-7-2023 (1)
شعبية "ثريدز" تنهار
بعد شهر على إطلاقها، تكافح "ثريزد" من أجل الإبقاء على المستخدمين الذين انضموا إليها بعشرات الملايين في الأيام الأولى، لكن الأرقام الجديدة تظهر تراجعا هائلا في شعبية المنصة.اضافة اعلان

وسلطت شركتا "Similarweb و"Sensor Tower" المعنيتان بأبحاث السوق الضوء على التحديات التي تواجه شركة "ميتا" في محاولة استغلال الفرص التي برزت إثر الفوضى التي لحقت بموقع "إكس" (تويتر سابقا) في الآونة الأخيرة، وفق شبكة "سي أن أن" الإخبارية الأميركية.

أرقام Sensor Tower
تقول هذه الشركة إن نسبة المستخدمين النشطين يوميا انخفضت بنسبة 82 في المئة منذ أطلاقه حتى 31 يوليو.

يستخدم التطبيق حاليا 8 ملايين مستخدم يوميا فقط، وهذا أدنى مستوى للتطبيق منذ إطلاقه بعد أن وصل في ذروته إلى 44 مليونا يوميا.

ذكرت أن المستخدمين يتصفحون التطبيق مرات أقل من الأيام الأولى، ويمضون عليه وقتا أقل. وعلى سبيل المثال، كان المستخدمون في اليوم الأول لإطلاقه يتصفحون "ثريدز" 14 مرة يوميا ويمضون عليه ما معدله 19 دقيقة، وبنهاية الشهر انخفضت الأرقام بشكل كبير.

وقالت إن المستخدمين في الأول من أغسطس يمضون ما معدله 2.9 دقيقة يوميا.
 
أرقام Similarweb

أما الشركة الثانية فقط توصلت إلى خلاصة مماثلة.
قالت إن "ثريزد" وصل في ذروته إلى 49 مليون مستخدم يوميا في 7 يوليو.
وبحلول 29 يوليو انهار الرقم إلى 11 مليونا فقط.
20230802165531afpp-afp_33qk4tc.h

انفصال رئيس وزراء كندا ترودو عن زوجته صوفي 03 آب 2023

طائرة

الطائرة سقطت في الشارع والركاب نجوا.. حادثة مروعة في نيجيريا 02 آب 2023

pizza-5179939_960_720

أمريكي يطلب 5 ملايين دولار تعويضاً عن شطيرة بيتزا! 02 آب 2023

R

"ميتا" تحظر محتويات الوسائل الإعلامية على منصاتها في كندا 02 آب 2023

share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
ذات صلة
instagram-threads-app

"ثريدز" يعلن عن ميزة جديدة

26 تموز 2023
threads-7-7-2023 (1)

لماذا انحسرت الأضواء عن تطبيق "ثريدز"؟

21 تموز 2023
تطبيق ثريدز

خبران عن "ثريدز".. أحدهما سيء والآخر جيد

15 تموز 2023
إيلون ماسك

انتقادات تلاحق إيلون ماسك: أنت السبب في ظهور "ثريدز"

09 تموز 2023
اقرأ أيضا
233716

زوكربيرغ يفجر غضب زوجته.. والسبب إيلون ماسك

منذ24 ساعة
x-logo-beheads-twitter-logo

"إكس" تتيح للمستخدمين إخفاء العلامة الزرقاء من حساباتهم

03 آب 2023
Source-Medium-1024x576-1

غير البالغين ممنوعون من الإنترنت ليلا.. بالقانون الصيني

03 آب 2023
2b805d133d

النبوءة تتحقق.. الرئيس الكندي يعلن طلاقه

03 آب 2023
20150311_cancerresearch1

خلايا قد تساهم بشفاء مرضى السرطان في مراحلهم الأخيرة

03 آب 2023
2023-08-02T200405Z_1039441679_RC2TF2ANFKQ2_RTRMADP_3_PERU-SCIENCE-WHALE

اكتشاف أضخم مخلوق عرفته الأرض من فجر التاريخ

03 آب 2023
افكار و مواقف
ترجمات
1690965665945959900

ما الذي حدث لـ"القاعدة"؟

ترجمات |02 آب 2023
‏بنيامين نتنياهو يخاطب اجتماعًا مشتركًا للكونغرس الأميركي في واشنطن العاصمة، 2015 – (المصدر)

‏قطع المساعدات الأميركية عن إسرائيل لن يعالج العلة ‏الأساسية

ترجمات |01 آب 2023
1690792903432358700

مقاربة قوات سورية الديمقراطية لفوز أردوغان

ترجمات |31 تموز 2023
1690710420980591000

الانهيار البطيء للسلطة الفلسطينية ‏

ترجمات |30 تموز 2023
1690625238439049200

جيران السودان لم يكشفوا عن أي خطة عملية لمساعدته

ترجمات |29 تموز 2023
1690625098059039500

‏الخرق الآخذ بالاتساع في إسرائيل العلاقات الإسرائيلية الأميركية‏

ترجمات |29 تموز 2023
 