بالأرقام.. شعبية "ثريدز" تنهار

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بعد شهر على إطلاقها، تكافح "ثريزد" من أجل الإبقاء على المستخدمين الذين انضموا إليها بعشرات الملايين في الأيام الأولى، لكن الأرقام الجديدة تظهر تراجعا هائلا في شعبية المنصة.وسلطت شركتا "Similarweb و"Sensor Tower" المعنيتان بأبحاث السوق الضوء على التحديات التي تواجه شركة "ميتا" في محاولة استغلال الفرص التي برزت إثر الفوضى التي لحقت بموقع "إكس" (تويتر سابقا) في الآونة الأخيرة، وفق شبكة "سي أن أن" الإخبارية الأميركية.أرقام Sensor Towerتقول هذه الشركة إن نسبة المستخدمين النشطين يوميا انخفضت بنسبة 82 في المئة منذ أطلاقه حتى 31 يوليو.يستخدم التطبيق حاليا 8 ملايين مستخدم يوميا فقط، وهذا أدنى مستوى للتطبيق منذ إطلاقه بعد أن وصل في ذروته إلى 44 مليونا يوميا.ذكرت أن المستخدمين يتصفحون التطبيق مرات أقل من الأيام الأولى، ويمضون عليه وقتا أقل. وعلى سبيل المثال، كان المستخدمون في اليوم الأول لإطلاقه يتصفحون "ثريدز" 14 مرة يوميا ويمضون عليه ما معدله 19 دقيقة، وبنهاية الشهر انخفضت الأرقام بشكل كبير.وقالت إن المستخدمين في الأول من أغسطس يمضون ما معدله 2.9 دقيقة يوميا.أرقام Similarwebأما الشركة الثانية فقط توصلت إلى خلاصة مماثلة.قالت إن "ثريزد" وصل في ذروته إلى 49 مليون مستخدم يوميا في 7 يوليو.وبحلول 29 يوليو انهار الرقم إلى 11 مليونا فقط.