بالفيديو.. أفيال تهاجم العشرات في احتفال ديني

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A tense situation reported during the 2nd Kumbul Perehara in Kandy after two elephants 🐘🐘 went on a rampage. No injuries were reported. #LKA #KandyPerahera #SriLanka pic.twitter.com/xCV5yCrPUp — Sri Lanka Tweet 🇱🇰 (@SriLankaTweet) August 22, 2023

ونقلت امرأة واحدة على الأقل إلى المستشفى، فيما أصيب عدد كبير من الأشخاص بحادثة تدافع سجلت مساء الثلاثاء في "إيسالا بيراهيرا"، وهو مقصد ديني شهير في كاندي.وأشارت الشرطة إلى أن 5 فيلة صغيرة مزينة بأغطية زخرفية في الاحتفال الديني أصبحت هائجة، مما دفع الحاضرين إلى القفز في بحيرة مجاورة تجنبا للتعرض لأي أذى.وأوقفت فعاليات الحدث حتى جرى الإمساك بالأفيال والسيطرة عليها.وأظهرت مشاهد تم تداولها عبر منصات التواصل الاجتماعي، أحد الفيلة وهو يزيل الملابس المزخرفة عنه ويتوجه نحو أحد شوارع كاندي، بينما تولى عدد من الأشخاص مطاردته.وجهت انتقادات لهذا النشاط الذي يعود تاريخه إلى قرون، لأن القائمين عليه يعاملون الحيوانات بقسوة.يطالب ناشطون في مجال حماية الحيوانات بوضع حد لاستخدام الأفيال في الاحتفال.في عام 2019، أصيب ما لا يقل عن 17 شخصا بهجوم من فيلة خلال أحد المهرجانات الدينية في كولومبو.قبل 3 سنوات، قتلت امرأة عندما تسبب فيلان بحادثة تدافع بين الحاضرين في مهرجان آخر.تشير الأرقام الرسمية إلى وجود نحو 200 فيل مروض في سريلانكا، بالإضافة إلى حوالى 7500 فيل بري.