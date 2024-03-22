الجمعة 22 آذار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

"بتر ساقيه مقابل 1.3 مليون دولار".. عملية احتيال حمقاء في تايوان

شرطة-تايوان
شرطة تايوان

أفادت تقارير بإلقاء القبض على طالب جامعي في تايوان خضع لعملية بتر ساقيه، أملا منه بالحصول على تعويض التأمين بقيمة 1.3 مليون دولار، وذلك بسبب احتياله على القانون.

وجاء في تقرير مكتب التحقيقات الجنائية التايواني أن الشاب البالغ من العمر 23 عاما، المعروف باسم تشانغ، وضع قدميه في دلو من الثلج الجاف لأكثر من 10 ساعات، ما أدى إلى إصابتهما بحالة تعرف باسم "قضمة الصقيع الشديدة" التي أدت إلى بتر ساقيه.
وبعد بتر ساقيه، تقدم بطلب للحصول على تعويض مالي باستخدام 8 وثائق تأمين قيمتها 1.3 مليون دولار أمريكي، مشيرا إلى الضرر الذي لحق به أثناء ركوب دراجته الصغيرة ليلا. ولكن طلبه جاء بالرفض بسبب شكوك حول تاريخ شراء بوليصة التأمين قبل أيام فقط من طلب التعويض.

وقال المحققون إنه بعد ركوب الدراجة النارية، غمر تشانغ قدميه بالثلج الجاف ونُقل إلى المستشفى.

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ولكن الطاقم الطبي شعر بوجود خطأ ما أثناء تقييم حالته. ولم تُكتشف أي علامات لحذاء أو جورب على ساقيه، وبدت إصاباته متناظرة، وهو ما لا يتوافق مع الإصابة الطبيعية بقضمة الصقيع.

وقال المكتب في بيانه: "بما أن تايوان منطقة شبه استوائية، فلم يُسمع عن حالات قضمة الصقيع الشديدة التي تتطلب بتر الأطراف بسبب الظروف المناخية الطبيعية".

وتبين أن زميل تشانغ (اسمه لياو) في المدرسة الثانوية، أقنعه بتنفيذ عملية الاحتيال هذه، خاصة بعد تكبده خسائر من تداول العملات المشفرة. كما خدع تشانغ ليوقع على مذكرة قانونية تلزمه بدفع نحو 800 ألف دولار.

وكشف التحقيق أن الشرطة عثرت على الدلو البلاستيكي الذي استخدمه تشانغ لتجميد قدميه ووثائق التأمين وصندوق أبيض من البوليسترين للثلج الجاف، وثمانية هواتف محمولة وجهاز كمبيوتر لوحي.

وألقي القبض على لياو وتشانغ ووجهت إليهما تهمة الاحتيال والتحريض على الأفعال المشينة، التي أدت إلى فقدان تشانغ لساقيه وخسارته المال أيضا.

المصدر: روسيا اليوم

 

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