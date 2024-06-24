 
الإثنين 24 حزيران 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

بدء فعاليات المؤتمر الدولي الاول للجامعات وتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي

فعاليات الذكاء لاصطناعي
المؤتمر الدولي الاول للجامعات وتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي
بدأت في عمان اليوم الاثنين فعاليات المؤتمر الدولي الاول للجامعات وتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي بمشاركة 50 جامعة عربية وصينية.

ويتبادل المشاركون في المؤتمر الذي ينظمه اتحاد الجامعات العربية ورابطة الجامعات الصينية وجامعة عجلون الوطنية والاكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري الخبرات والأفكار وتوجيه النقاش نحو كيفية الاستفادة الأمثل من تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي لتحقيق تطور حقيقي في التعليم العالي.اضافة اعلان

وقال أمين عام اتحاد الجامعات العربية الدكتور عمرو عزت سلامة خلال المؤتمر الذي يستمر يومين " نحن نعيش في عصر تحول مجتمعي غير مسبوق ويمثل ظهور الذكاء الاصطناعي والثورة الصناعية الرابعة فرصًا وتحديات للتعليم العالي من ناحية تتمتع هذه التقنيات بالقدرة على إحداث ثورة في التدريس والتعلم، ما يجعل التعليم أكثر سهولة وفعالية ومن ناحية أخرى، فإنها تثير أسئلة مهمة حول مستقبل العمل وأخلاقيات الذكاء الاصطناعي ودور البشر في عالم آلي متزايد.

وتابع سلامة " يمكن القول إن الذكاء الاصطناعي يعيد تشكيل حياتنا ومجتمعاتنا ومستقبلنا، ففي التعليم العالي، يعمل الذكاء الاصطناعي على تعزيز التعلم من خلال التكيف مع الاحتياجات الفردية وتوفير الدعم على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع من خلال أنظمة التدريس الذكية، وتبسيط العمليات الإدارية، ودفع البحث والابتكار إلى الأمام.

واكد ان اتحاد الجامعات العربية هو منصة للجامعات العربية الذي يضم 450 جامعة عربية من 22 دولة عربية ويمثل إحدى أهم مؤسسات العمل العربي المشترك مكرسة للنهوض بالتعليم العالي في العالم العربي تركز على البحث والنشر العلمي والتحول الرقمي وبناء القدرات وضمان الجودة والمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة في التعليم وتعزيز تعلم الطلاب.

بدوره رئيس جامعة عجلون الوطنية الدكتور فراس الهناندة قال ان المؤتمر يهدف الى تعزيز وعي المشاركين وفهم تقنيات الذكاء الاصطناعي والتقنيات المرتبطة به والتحديات والفرص التي يشهدها هذا المجال وتوفير منصة لعرض الأبحاث الجديدة والمبتكرة في مجال الذكاء الاصطناعي واستكشاف التطبيقات العملية للذكاء الاصطناعي في مختلف الصناعات والقطاعات.

 كما يهدف المؤتمر الى استعراض أفضل الممارسات والموارد المتاحة في مجال الذكاء الاصطناعي المستخدمة قطاع التعليم والتعليم العالي وتشجيع الابتكار وريادة الأعمال في مجال الذكاء الاصطناعي، وتبادل الافكار لتعزيز والتطورات والتقدم في هذا الصدد .

واشار الهناندة الى ان المشاركين في المؤتمر ناقشوا اخلاقیات استخدام الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي في التعليم العالي ومستقبل التعليم العالي في ظل الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي  وتجارب عملية وأفكار ريادية والذكاء الاصطناعي وجودة التعليم العالي ودور الذكاء الاصطناعي في الاعمال والتقنيات الناشئة والتعلم المدعوم والذكاء الاصطناعي اضافة الى  موضوعات  ذات صلة بالتحول الرقمي.

من جهته اكد نائب رئيس رابطة الجامعات الصينية الدكتور يان شو اهمية تبادل الخبرات والتجارب بين الجامعات العربية والصينية في مجال تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي ما ينعكس ايجابا على تحقيق التنمية المستدامة في المنطقة العربية.

وأشار الى ان الجامعات الصينية تمتلك قدرات تقنية كبيرة في المجال الذكاء الاصطناعي مبديا استعداد الجامعات الصينية الى نقل هذه التكنولوجيا الى  الجامعات العربية.

من جانبة أكد رئيس الاكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري الدكتور اسماعيل عبد الغفار اهمية المؤتمر في توفر فرصة لمناقشة امكانية استخدام الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي في مجال قطاع التعليم العالي ما ينعكس ايجابا على زيادة القدرة التناقسية للجامعات العربية .          

بدوره قال السفير الصيني في عمان تشن تشوان دونغ ان الذكاء الاصطناعي يلعب دوراً مهماً في تطوير وتحديث مختلف القطاعات التنموية.

وأكد دونغ اهمية تبادل الخبرات والتجارب في مجال تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي بين الجامعات الصينية والعربية ما ينعكس ايجابا على العملية التعليمية والتدريبية في قطاع التعليم العالي

وعلى هامش افتتاح المؤتمر اطلع المشاركون على معرض الجامعات في مجال الذكاء الاصطناعي اذ قدم القائمون على المعرض شرحا موجزا عن التقنيات التي تم عرضها   .
share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
ذات صلة
صورة تعبيرية

هذه الوظائف مهددة بسبب الذكاء الاصطناعي

22 حزيران 2024
كنزة ليلي

مغربية تنافس على لقب "ملكة جمال الذكاء الاصطناعي"

12 حزيران 2024
خلاف جديد

مواجهة جديدة بين ماسك وآبل بسبب OpenAI

11 حزيران 2024
منتجات ابل

أبل تكشف عن تقنيات الذكاء الاصطناعي الجديدة في WWDC

08 حزيران 2024
اقرأ أيضا
العطس

بسبب العطس.. خرجت أمعاؤه

منذ6 ساعة
...

كيف "فشلت" ميتا في حماية الأطفال على منصاتها؟

منذ6 ساعة
تعبيرية

اليوم العالمي للأرامل 2024.. دعوة للاعتراف بحقوق 260 مليون أرملة

منذ8 ساعة
فيل

العلم يقول كلمته.. هل تنادي الأفيال حقا بعضها بالاسم؟

منذ8 ساعة
محمد السنوسي

في سن الـ67.. التونسي محمد السنوسي يجتاز الثانوية العامة

منذ8 ساعة
690283

كيف فشل زوكربيرغ في حماية الأطفال من المحتوى الجنسي والعنيف؟

منذ10 ساعة
افكار و مواقف
ماهر أبو طير

5 نقاط أساسية في الحرب

ماهر أبو طير |اليوم
ترجمات
جنود إسرائيليون يخرجون من نفق قيل إن حماس استخدمته في هجوم 7 تشرين الأول (أكتوبر) على إسرائيل -(المصدر)

ما حجم التهديد الذي ما تزال تشكله حماس لإسرائيل؟

ترجمات |23 حزيران 2024
سجن الدامون

"يفترشن الأرض"... الأسيرات الفلسطينيات تتعرضن لظروف قاسية في معتقل الدامون

ترجمات |23 حزيران 2024
المفكر الفلسطيني الراحل إدوارد سعيد - (أرشيفية)

إدوارد سعيد: الغطرسة الإمبريالية العمياء‏

ترجمات |22 حزيران 2024
فلسطينيون يخمدون حريقاً أشعلته غارة جوية إسرائيلية في منطقة مخصصة للنازحين في رفح - (المصدر)

خطأ نتنياهو "المؤسف" في رفح فظاعة تتجاوز الحدود

ترجمات |22 حزيران 2024
مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة

دعوة إلى تعددية سلمية ‏

ترجمات |22 حزيران 2024
مظاهرة تضامنية مع الشعب الفلسطيني نظمتها نقابات عمال فرنسية، تولوز، 4 تشرين الثاني (نوفمبر) 2023 - (المصدر)

"تمجيد الإرهاب": فزّاعة الملاحقات القضائية في فرنسا

ترجمات |14 حزيران 2024
كاريكاتير - حمزة حجاج
حمزة حجاج - الدوام بعد إجازة طويلة !

الدوام بعد إجازة طويلة !

كاريكاتير حمزة حجاج - موجة الحر 22 حزيران 2024

كاريكاتير حمزة حجاج - موجة الحر

عيد أضحى مبارك 14 حزيران 2024

كاريكاتير حمزة حجاج- عيد أضحى مبارك

اليوبيل الفضي 08 حزيران 2024

حمزة حجاج- اليوبيل الفضي

إجازة العيد 13 حزيران 2024

كاريكاتير حمزة حجاج- إجازة العيد

النشامى يهزم الأخضر 12 حزيران 2024

حمزة حجاج -النشامى يهزم الأخضر
 