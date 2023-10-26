بدارنة تسرد إبداع الجدات بالتطريز في "أزياء شعبية فلسطينية"

عزيزة علي

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صدر عن دار الأسوار عكا - فلسطين، كتاب بعنوان "أزياء شعبية فلسطينية"، للباحثة الأديبة كاملة بدارنة، ويتحدث الكتاب عن أزياء شعبية فلسطينية وهي: (أغطية رأس وملابس نساء وأطفال خاصة من منطقة الشمال الفلسطيني).في كلمة على غلاف الكتاب تقول الباحثة بدارنة: "في هذا الكتاب تناولت أنواعا من الملابس، وأغطية الرأس التي كانت منتشرة في قرى شمال فلسطين منذ أواخر القرن التاسع عشر (مثل المنديل والقمباز النسوي)، وحتى سنوات الثمانين من القرن العشرين. إذ بدأت الموضة بالسيطرة على لباس الفتيات والنساء، وما كان هذا العلم إلا للحفاظ على تراثنا وتجديده بما يلائم العصر، فالموتيفات وغرز التطريز مستوحاة من البيئة التي عاشتها المرأة وأبدعت في تطريزها على ثوبها، وأغطية سريرها وزينة بيتها، فحري بنا المحافظة على ما كان عبر عقود سمة لنا ونمطا لحياتيا، ودام إبداع أمهاتنا وجداتنا شاهدا على جذورنا واستمرارنا".وفي مقدمتها للكتاب تقول الباحثة: "إن الحضارت يواكبها تطور تكنولوجي وعلمي، وتتطور صناعة النسيج والأقمشة حتى وصلت أوجها في عصرنا الحالي، ويستغلها الإنسان لصنع ملابسه المتباينة شكلا وقيمة، والتي أظهرت الفوارق الاجتماعيّة والطبقية، والخاصيّة الدينيّة وغير ذلك، ومن هذا المنطلق ارتأيت أن للملابس الشعبية الفلسطينية وظائف متعددة أظهرتها طريقة الخياطة، والقصة (الشكل) التي ميزتها.. هذه الوظائف هي: "الوظيفة العملية، والجمالية، والوقائية، والاجتماعية، والدينية".وتوضح عن هذه الوظيفة العملية والوقائية، فتقول: "تأتي من بساطة القماش، ونوعه القطني ما ساعد المرأة الفلسطينية، وبشكل خاص الفلاحة، على أن تمارس عملها في الأرض مرتاحة، وهي مرتدية الملابس القطنية الفضفاضة الطويلة التي حمت جسدها من أشعة الشمس الحارقة، وهي تفلح الأرض، وتحصد القمح، وتقلع السمسم، والعدس، والحمص، مبينة أن المرأة لم تستغنِ عن الجمال، فطرزت فستانها بالأزهار الجميلة، والألوان الزاهية للمناسبة الاجتماعية، وللمناسبة الخاصة مثل حفل زفافها، وظهرت الفوارق الاجتماعيّة بنوع القماش، فللنساء الميسورات الحال، كان القماش من المخمل، والحرير المستورد أو المهرب من لبنان وسورية".وتضيف بدرانة، أنها في كتابها اخترت أن توثق الملابس الخاصة بالنساء والأطفال، حيث يعتبر توثيق التراث المادي جانبا مهما في حفظ الموروث الثقافي للشعوب، وله دور كبير في مأسسة قيم ومبادئ، واستمرارية ما يميزه عن المجتمعات الأخرى، لأن الملابس الشعبية التراثية هي حلقة وصل متينة تصل الحاضر بالماضي، بهدف الحفاظ على ذاكرة يقظة لا تنساها الأجيال مع مرور الزمن.وترى المؤلفة، أن توثيق الملابس الشعبية التراثية بخياطتها وحياكتها ضمانة للاستمرار والوجود. هو مطلب ملح للدفاع عن التراث والهوية، وتعزيز الانتماء منعا للاغتراب النفسي والاجتماعي والثقافي. كما أنه يعتبر وسيلة لتعزيز الثّقة بالنّفس، والتقدير الذاتي، ثمّ تبني نظرة إيجابية في الحياة بشكل عام.وتؤكد بدارنة، أن هذا التراث يعد عاملا مهما في تنشئة الأجيال القادمة على الاعتزاز بالذات، والفخر، وتحويل الملابس الشعبية التراثية إلى عنوان للجمال، والعمل على تحديثها لتجار الملابس العصرية التي تلهث وراءها دور الأزياء المعاصرة، أما بالنسبة للأنواع، فقد تناولت أنواعا من الملابس وأغطية الرأس التي كانت منتشرة في قرى شمال فلسطين منذ أواخر القرن التاسع عشر (مثل القمباز النسائي)، وحتى الثمانينيات من القرن العشرين.وتشير الباحثة، إلى أن الموضة بدأت بالسيطرة على لباس الفتيات والنساء، وظلت كبيرات السن فقط هن المحافظات على الزي التقليدي الذي لبسنه سنين طويلة؛ وبشكل خاص الفستان المكشكش بكسرات ظاهرة أسفل ذيله، وفستان المنتيان بالتنورة المكسرة في قسمها العلوي.وتتحدث بدارنة عن "القمباز النّسائيّ"، فتقول "أخبرتني بعض الخياطات اللواتي كن يخطن القنابيز، أن النساء توقفن عن لبسه منذ الستينيات من القرن العشرين، (مع أن نمر سرحان يذكر في موسوعة الفولكلور الفلسطيني، الجزء الثالث، أن القمباز النسائي كان زيا للمرأة في شمال فلسطين في الفترة (1850- 1900)، بسبب انتشار فستان المنتيان أكثر منه، وظلت كبيرات السن اللاتي اعتدن على لبسه ترتدينه، ولم يتجدد لبسه.وتقول الباحثة عن المنديل: "إنه غطاء للرأس، فقد لبسته الفتيات والنساء بأشكال وربطات عدة، فيما المرأة المسنةن استعملته غطاء ثانويا، إما عصبة (من غير أوية)، على الجبين تحت الحطة لمنع تدلي شعرها على الجبين، وإما قمطة (بإضافة الأوية) فوق الحطة لغاية جمالية. وظل المنديل يشكل جزءا أساسيا من جهاز العروس، وتعددت ألوانه وزخرفة الأوية المضافة إلى جوانبة، وتميزت المناديل بألوانها العديدة قماشا وتزيينا".وتشير، إلى أن المنديل ظل غطاء الرأس الأكثر شيوعا للصبايا حتى أواخر الثمانينيات من القرن العشرين، بعدما ازداد نشاط الحركة الإسلامية، والدّعوة لتغطية الرأس بالحجاب الديني الإسلامي؛ كون المنديل لا يغطي الرقبة، وتطل بعض خصلات الشعر من تحته. ولكن ظهور الحجاب لم يمنع من وضعه على الرأس في البيت لدى كثيرات ممن اعتدن عليه، وما تزال النساء تحتفظن به كقطعة تعتز بها خاصة أن الأوية المحيطة بقماشه حيكت بطريقة فنية جميلة. وكذلك وضعته العجائز كعصبة فوق الحطة أو على جبينها.وخلصت بدرانة، إلى أنها ترجو أن يكون هذا توثيقا للنماذج المذكورة في الصفحات عملا يخدم تراثنا، فهو الشاهد على وجودنا التّاريخي واستمراريته، وأن ينفع الأجيال القادمة التي تستهويها الموضة والماركات العالمية، وأن يكون ما ورد في الكتاب دافعا لتجديد الملابس التراثية بما يلائم العصر مع الحفاظ على الحشمة التي ميزت لباسنا التقليدي، وأعطت للجسد قيمته بتغطيته، وليس بتعريته كما في الأزياء والموديلات الحديثة. وكلي ثقة أن جمال الرسومات والزخرفات التي تزين الملابس التراثية، رغم عدم كثافتها، ستضفي سحرا وجمالا خاصين على الملابس العصرية بقصاتها المختلفة إن زينت بها هذه الملابس.وتوضح، أن كلمة المنديل هي "كلمة لاتينية معربة"، ومعناها قطعة النسيج لتجفيف اليد. استعمل الإسبان هذه اللفظة؛ للدلالة على غطاء الرأس عند النّساء". واستعملتها المرأة الفلسطينية للغرض ذاته، ولأغراض أخرى. مبينة أن المنديل هو قطعة من القماش القطني، مربعة الشكل، يبلغ طولها ما يقارب سبعين سنتمترا، أي ذراعا من القماش، (الذراع هو وحدة القياس التي كانت شائعة قبل استعمال المتر، وهو المسافة الممتدة بين طرف أصبع الوسطى حتى أعلى الكتف، ويبلغ طوله حوالي 70سم)، هذه القطعة من القماش مزينة برسومات وردية متعددة، وبألوان مختلفة.كما تشرح المؤلفة عن غرز "كف العروس"، والمواد اللازمة له، فتقول بدرانة: "مكوك، إبرة، لؤلؤ، خيوط"، أما الطريفة فهي "نحضر دوائر صغيرة: أربع دوائر بحيث تشكل مربعا يدعى "فلة" (وممكن ثلاث دوائر)، تحاك القاعدة بالمكوك، أو تجهز ثلاث قناطر توضع على رأس كل منها حبة لؤلؤ، وعلى رأس القنطرة الرابعة تضاف "الفلة"، التي تلصق بواسطة المكوك - ضمن الحياكة – ثم تكرر العملية: ثلاث قناطر... وتضاف فلة على الرابعة وهكذا، تجهز خيوط "المقصقص"، وتوضع داخل "الفلل"، وتطبق كل فلة على الخيوط التي داخلها، ثم تخاط بالإبرة كي لا تسقط هذه الخيوط. تقصّ الخيوط بين كل فلة وأخرى بالتساوي (ممكن أن تكون الفلل ملونة أو أن يكون المقصقص ملونا)، وممكن أن تكون القناطر مصنوعة من الخرز، ومن دون إضافة المقصقص.ويذكر أن كاملة حسين بدارنة، هي أديبة فلسطينية، ولدت في عرابة البطوف منطقة الجليل، أنهت دراستها الابتدائية في مدارس بلدتها عرابة، والمرحلة الثانوية في كلية الجليل المسيحية في قرية عيلبون، وحاصلة على درجة البكالوريوس في الآداب والتربية من الجامعة المفتوحة (بالمراسلة) في العام 1994، وحصلت على شهادة معلم مؤهل في اللغة العربية من دار المعلمين العرب في حيفا.تعمل معلمة لغة عربية في مدرسة البخاري الشاملة - عرابة، وهي عضو في رابطة الواحة الثقافية منذ سنة 2010، وكذلك عضو في اتحاد الكتاب العرب - حيفا، وقد بدأت عملها في سلك التعليم منذ العام 1994م في المدارس الابتدائية ثم الإعداديّة.بدأت بدارنة مسيرتها الأدبية، بإصدار أول كتاب لها العام 2000، بعنوان "طار الطير"، الصادر عن مؤسسة الأسوار عكا، وهو دراستان نقديتان عن الحكايات الشعبية الفلسطينية، وبدأت بإصداراتها الأدبية الإبداعية تباعا العام 2010م بإصدار المجموعة القصصية "زخات المطر"، ثم توالت الإبداعات والنشاطات.وتتنوع كتاباتها ما بين الأبحاث التراثية، القصص القصيرة، القصص القصيرة جدا، النثريات والنقد الأدبي.