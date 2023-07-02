برامج فعاليات صيف الأردن تنشط الذاكرة الثقافية للمكان

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أسهم تواصل إقامة فعاليات برنامج صيف الأردن في ساحة قلعة الكرك التاريخية الذي تنظمه وزارة السياحة والآثار في تنشيط الذاكرة الثقافية والتاريخية والسياحية لقلعة الكرك وأبراجها وأسوارها.ولم يقتصر الحضور والإقبال الجماهيري الكبير من مختلف الشرائح الاجتماعية والفئات العمرية على متابعة فقرات البرنامج الفنية والترفيهية فقط، بل شمل اطلاع الغالبية منهم على تاريخ بناء القلعة ومعالمها التاريخية والحقب الزمنية والبشرية المتعاقبة عليها من خلال اللوحات التعريفية أو الأحاديث الجانبية بينهم.وقال مواطنون إن اقامة برامج صيف الأردن سنويا في أماكن أثرية يشكل إضافة إلى الجانب الترفيهي، فرصة للتعرف على معالم قلعة الكرك وأسوارها والمباني التراثية المحيطة بها والتاريخ الاجتماعي والثقافي للمدينة، لافتين إلى حرصهم على التقاط صور مع أفراد أسرهم بجوار بوابات القلعة لتبقى حية بذاكرتهم.من جانبه، قال متصرف لواء عي خالد الجعافرة إن الكرك تحتوى على مسارات سياحية متنوعة تتوزع بين مسارات تاريخية ودينية وعلاجية وطبيعية وثقافية، لافتا إلى أهمية إقامة المهرجانات بساحة قلعة الكرك لأهميتها الثقافية والسياحية لإتاحة الفرصة أمام العائلات للتعرف على تاريخ القلعة وجوارها وتنشيط الحركة السياحية الداخلية وتعميق الارتباط بالمكان وثقافته.يشار إلى أن فعاليات، مساء السبت، التي أقيمت بساحة قلعة الكرك التاريخية اشتملت على فقرات ألعاب أطفال ومسابقات، إضافة إلى فقرات غنائية وفنية تراثية.-(بترا)