بسبب "الإيحاءات الجنسية".. إعلان "كيك" لممثل مصري يثير الجدل

بتعبير الوجه نفسه الذي اشتهر به بعد تقديمه فيلم “قبضة الهلالي”، أحدث الفنان المصري حمدي الوزير ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد حملته الإعلانية الجديدة “ليك في الكيك”، والتي أثارت جدلًا واسعاً.

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وانهالت الانتقادات الحادة والتعليقات السلبية على الإعلان وعلى الفنان حمدي نفسه، حيث أكد البعض أن إعلانه الجديد مثير للجدل، وصورته تشير إلى إيحاءات لها علاقة بالتحرش.



وعلق رواد مواقع التواصل قائلين إن الإعلان مع صورة الفنان “يتضمن إيحاءات جنسية”.





الإعلان المثير للجدل



وقال آخرون “اللي عملوا الإعلان تعمدوا إثارة الجدل لضمان انتشار المنتج.. الجملة دي لو اتقالت لوحدها كان عادي لكن وجود صورة الفنان المعروفة بأنها رمز من رموز التحرش الجنسي، فهذا أمر غير مقبول”.



وعلق البعض: “طيب تمشي إزاي مع مراتك أو بنتك وشايف قدامك إعلان زي كده؟”.



من جانبه، قال الفنان حمدي الوزير إنه لا يهتم بالانتقادات السلبية ويهتم فقط بالانتقادات الفنية.



كما أكد الوزير أن صورته على الحملة الإعلانية “ليك في الكيك” لا تحمل أي إيحاءات تشير إلى التحرش أو الإساءة إلى المرأة.



وأضاف الفنان: “صورتي على الإعلان دي صورة عادية مش من فيلم خالص، ولحد دلوقي أنا ما شفتش انتقادات على السوشيال ميديا عن الإعلان ومش بهتم بهذه الانتقادات، وكل الناس فسرت إني بتحارب، لكن أنا مش حاسبها كده خالص، لكن في ناس غريبة الصورة ما فيهاش أي حاجة وعادية جدًّا”، وفقا لما نشرته وسائل إعلام محلية. -وكالات