بسبب "البق الفرنسي".. المغرب يُفعل نظام اليقظة الصحية

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وفي هذا السياق، تم تفعيل بروتوكول صحي صارم يشمل عمليات تعقيم وتنظيف شاملة للباخرة وحمولتها قبل استقبال المسافرين والعربات على متنها.يأتي هذا الإجراء في إطار جهود مكافحة انتشار حشرة "البق"، التي تشهدها بعض المدن الكبرى في فرنسا حاليًا في الأماكن العامة ووسائل النقل.أعلنت الحكومة الفرنسية عزمها مناقشة قضية انتشار حشرة بق الفراش وسبل مواجهتها في البلاد خلال الأسبوع المقبل.وبعد طلب من بلدية باريس، تعهدت الحكومة بزيادة جهودها لمكافحة انتشار هذه الحشرة.وسيتم عقد اجتماع في الأسبوع المقبل لمناقشة الإجراءات الوقائية مع مقدمي خدمات النقل، بهدف تعزيز حماية المسافرين وضمان سلامتهم قبل استضافة باريس دورة الألعاب الأولمبية في أقل من عام.وأعلن وزير النقل، كليمان بون، على منصة التواصل الاجتماعي "إكس" أنه سيجمع مشغلي وسائل النقل لمناقشة الإجراءات المتخذة وزيادة الجهود في خدمة المسافرين وضمان سلامتهم.بق الفراش هو نوع من الحشرات الصغيرة والضارة التي تعيش بشكل رئيسي في فراش النوم والمفروشات والأماكن المظلمة والمشمسة في المنازل والفنادق. تتغذى بق الفراش على دم الإنسان والحيوانات الأليفة، وهي تنشط ليلاً عندما تكون الضحية نائمة وتلتصق بجلدها لسحب الدم.تعتبر لدغات بق الفراش مؤلمة وتترك آثار حكة وتورم.بسبب قدرتها على الانتقال بسرعة وتكاثرها السريع، يمكن أن تسبب بق الفراش مشكلة كبيرة في الأماكن التي تنمو فيها.يتطلب التخلص منها غالباً القيام بعمليات مكافحة حشرات محترفة والنظافة الشخصية والبيئية الجيدة لمنع عودتها.