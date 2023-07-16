بسبب الخيانة.. أسوأ عقاب من امرأة لزوجها في تونس

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ألقت الأجهزة الأمنية في تونس القبض على امرأة في منطقة رواد، بعد أن قامت بقتل زوجها حرقًا، أثناء نومه.وحسب صحيفة "الصباح" التونسية، قال مصدر أمني إن الزوجة قامت بسكب مادة البنزين على جسد زوجها عندما كان نائمًا بحجة أنه كان يخونها.وأوضح المصدر أنه "بتاريخ 8 يوليو الحالي، وردت مكالمة هاتفية من الحماية المدنية مفادها نشوب حريق بأحد المنازل بجهة رواد، وتم العثور بداخله على شخص تعرض لحروق بليغة بكامل جسده وتم نقله إلى المستشفى، قبل أن يتوفى لاحقًا".وأضاف أن فرق الشرطة العدلية باشرت التحقيق مع الزوجة بعد التفطن لجرح غائر على مستوى ساقها نتيجة تعرضه للحرق، وقد اعترفت بأنها هي من قامت بقتل زوجها بعد سكب البنزين عليه وإضرام النار فيه وهو نائم بعد أن اكتشفت محادثات على تطبيق "واتساب" بينه وبين صديقته، ومن ثم غادرت المنزل لقضاء بعض الشؤون.وأشار المصدر بأنه تم توقيف الزوجة بتهمة إضرام النار عمدًا في ذات بشرية الناجم عنه الموت. وكالات