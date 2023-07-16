بسبب رسالة.. "خط السيسي" يثير تفاعلا على مواقع التواصل

أثارت رسالة كتبها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، لنظيره الكيني وليام روتو، إعجاب الكثير من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، بعد أن انتشرت صورة لها بشكل كبير.



ونشرت صفحة المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية على فيسبوك، صورة للرسالة مصحوبة بتعليق جاء فيه: "الرئيس عبد الفتاح السيسي يوجه كلمة للرئيس روتو، رئيس كينيا وللشعب الكيني الشقيق، في سجل الزائرين".

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وأشار المتحدث إلى أن ذلك جاء "في مستهل زيارة السيسي إلى كينيا، للمشاركة في القمة التنسيقية للاتحاد الإفريقي والتجمعات الاقتصادية الإقليمية".



وقال السيسي في رسالته: "يسعدني أن أتقدم بخالص التقدير والشكر لفخامة الرئيس ويليام روتو، رئيس جمهورية كينيا، على حسن الاستضافة وحفاوة الاستقبال".



وأضاف الرئيس المصري: "أعرب عن سعادتي لتواجدي بالعاصمة الكينية نيروبي، متمنيا لأخي فخامة الرئيس روتو ولشعب كينيا الشقيق المزيد من الرخاء والتقدم".



وأثارت الصورة موجة من التعليقات التي أشادت بـ"خط السيسي"، من بينها تعليق لمستخدم قال: "خط جميل ومنظم وواضح ما شاء الله، يدل على شخصية صاحبه".



وجاء في تعليق آخر: "الخط ده ميطلعش (لا يصدر) غير من حد (شخص) واثق في نفسه ودقيق في أفعاله، طموح ولكن مش مستعجل، متطلع ومطلع".