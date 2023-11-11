بسبب قوله "فلسطين حرة"... منع طفل بأميركا من دخول المدرسة 3 أيام

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A 13 yr-old kid in OC, California was called a terrorist by a classmate. He responded w/ "Free Palestine." And was suspended for 3 days.



Per his aunt, "They (school admin) expressed to my nephew that the words 'Free Palestine' meant death to all Jews and should never be said." pic.twitter.com/Ehn8RzEdcI — Amina Waheed (@atwaheed) November 10, 2023

وقالت عمة الطفل إن مدير المدرسة أبلغ الطفل بأن عبارة "فلسطين حرة" تعني الموت لجميع اليهود ولا ينبغي ان تقال أبداً.وأمرت إدارة المدرسة الطفل، الذي لا يزال في الصف الثامن، بعدم دخول المدرسة، خلال ساعات الدراسة أو خارج الدوام قطعياً من الفترة 13 الشهر الحالي إلى 16 منه.كما تم منع الطفل من المشاركة في النشاطات المدرسية خلال هذه الفترة.وأثارت هذا الحادثة المزيد من النقاش عن حرية التعبير داخل النظام التعليمي في الولايات المتحدة عندما يتعلق الأمر بفلسطين والعدوان الإسرائيلي.