السبت 11 تشرين الثاني 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

بسبب قوله "فلسطين حرة"... منع طفل بأميركا من دخول المدرسة 3 أيام

أثارت الحادثة النقاش عن حرية التعبير داخل النظام التعليمي بأمريكا
أثارت الحادثة النقاش عن حرية التعبير داخل النظام التعليمي بأمريكا
صُدم طفل في الثالثة عشر من عمره عندما وصفه زميل له بمدرسة تقع بولاية كاليفورنيا بأنه "إرهابي" ليجيب "فلسطين حرة" ولكن إدارة المدرسة لم يعجبها هذا الرد، وعلى الفور قررت إيقاف الطفل لمدة 3 أيام.اضافة اعلان
وقالت عمة الطفل إن مدير المدرسة أبلغ الطفل بأن عبارة "فلسطين حرة" تعني الموت لجميع اليهود ولا ينبغي ان تقال أبداً.

وأمرت إدارة المدرسة الطفل، الذي لا يزال في الصف الثامن، بعدم دخول المدرسة، خلال ساعات الدراسة أو خارج الدوام  قطعياً من الفترة 13 الشهر الحالي إلى 16 منه.

كما تم منع الطفل من المشاركة في النشاطات المدرسية خلال هذه الفترة.

وأثارت هذا الحادثة المزيد من النقاش عن حرية التعبير داخل النظام التعليمي في الولايات المتحدة عندما يتعلق الأمر بفلسطين والعدوان الإسرائيلي.

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