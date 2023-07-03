الإثنين 03 تموز 2023
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بسبب مشاكل في التصميم.. "أبل" تخفض أهداف إنتاج نظارة "فيجن برو"

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نظارة "فيجن برو" من إنتاج شركة "أبل"
ذكرت صحيفة "فايننشال تايمز" أن شركة "أبل" تعمل على خفض أهداف الإنتاج لنظارتها "فيجن برو" (Vision Pro)، لما تجده الشركات المصنعة من مصاعب في التعامل مع التصميم المعقد للجهاز الجديد.اضافة اعلان

تستعد "أبل" حالياً لإنتاج أقل من 400 ألف وحدة من النظارة التي يبلغ سعرها 3499 دولاراً في 2024، حسبما ذكرت الصحيفة نقلاً عن أشخاص لم تحددهم مقربين من "أبل" و"لوكسشير بريسشن إندستري" (Luxshare Precision Industry)، الشركة الصينية التي تجمع النظارة.

وقال اثنان من موردي المكونات في الصين إن "أبل" تطلب فقط قطعاً تكفي لـ130 ألفاً إلى 150 ألف وحدة في العام الأول، بينما تأجلت خطط إصدار نسخة أرخص، وفقاً لـ"فايننشال تايمز".

قلص سهم "لوكسشير" مكاسبه السابقة لكنه ظل مرتفعاً بنحو 3.5% بعد ظهر اليوم الاثنين في شنتشن.

"أبل" تصنع التاريخ



صنعت "أبل" تاريخاً جديداً في وول ستريت بعدما تجاوزت قيمتها السوقية 3 تريليونات دولار، مع مواصلة المستثمرين التهافت على شركات التكنولوجيا الكبرى.

تعد "فيجن برو"، التي كشفت "أبل" النقاب عنها الشهر الماضي، أحدث خطوة لها للحفاظ على زخم المبيعات، مع دفع صناعة الواقع المختلط التي تكافح الشركة منذ سنوات لتعزيز شعبيتها.

سيكون للجهاز -الذي يشبه نظارات التزلج عالية التقنية- نظامه التشغيلي الخاص به، وهو "فيجن أو إس" (VisionOS)، ومتجر تطبيقات مخصص له. ومن المقرر طرح النظارة أوائل العام المقبل في الولايات المتحدة، على أن تُطرح في مناطق أخرى لاحقاً.

لكن التوقعات الجديدة تراجعت بشدة عن هدف المبيعات الداخلية السابق البالغ مليون وحدة في أول 12 شهراً، وفقاً لـ"فايننشال تايمز".

وأوضحت الصحيفة أنه من العقبات الرئيسية في تحقيق هذا الهدف إنشاء شاشات عرض داخلية عالية الدقة، مع إبراز أعين مرتديها للعالم الخارجي.

وقالت الصحيفة نقلاً عن شخصين لهما معرفة مباشرة بالأمر إن "أبل" تعمل أيضاً على إصدار نسخة أرخص من النظارة بالتعاون مع مصنعي شاشات عرض كوريين.

ولم يكن لدى متحدث باسم "أبل" تعليق فوري، بينما لم يرد ممثلو "لوكسشير" على طلب للتعليق، بحسب موقع بلومبرغ.
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