السبت 21 تشرين الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

بعد إضافة كلمة "إرهابي" لتوصيف "الفلسطيني" .. إنستغرام تعتذر

Untitled_13
عبارة الارهابي كما ظهرت على احد الحسابات على الانستغرام
بعد اتهامات بالتحيز ضد الفلسطينيين في غمرة الحرب الجديدة بين إسرائيل وحماس، اتهم مستخدمون، تطبيق إنستغرام مرة أخرى، باعتماد ترجمة آلية تصفهم بـ"الإرهاب".اضافة اعلان

ويبدو أن التطبيق قام تلقائيا بترجمة كلمة فلسطين أو بعض الكلمات العربية مثل "الحمد لله" على أنها "إرهاب".

وكان موقع 404media، أول من لفت لهذه المشلكة، قبل أن يؤكد مستخدمون الترجمة التي توحي  لـ"الإرهاب" بعدما وضعوا العلم الفلسطيني على "السيرة الذاتية" (BIO) الخاصة بهم.

مستخدمون آخرون قالوا إنه عند ترجمة أي "BIO" تتضمن كلمة "الحمد لله" بالعربية، تظهر لك عبارة تربطك بـ"الإرهاب".
وعند الضغط على "انظر الترجمة" في "السيرة الذاتية" التي تتضمن عبارة "الحمد لله" أو "فلسطين" تظهر في كل مرة عبارة "الإرهاب".

ونشر مستخدم باسم TikTokytkingkhan، نبذة تضمنت كلمة "الحمد لله" إلى جانب العلم الفلسطيني، وعند تجربته الترجمة، ظهرت له عبارة "الإرهابيون الفلسطينيون يقاتلون من أجل حريتهم".(Praise be to God, Palestinian terrorists are fighting for their freedom).

وعلى الرغم من أن صاحب الحساب ليس فلسطينيا، إلا أنه أراد اختبار الأمر وفق مقطع فيديو مصور شرح فيه ما حدث له.

واعتذرت شركة "ميتا" عن هذه المشكلة قائلة إنه تم حلها الآن، لكنها لم توضح سبب حدوثها، وفقا لما نقل موقع "ماشابل" المختص بأخبار التقنية.

وقال متحدث باسم الشركة لموقع 404media: "لقد أصلحنا مشكلة تسببت لفترة وجيزة في ظهور ترجمات عربية غير مناسبة في بعض الأحيان، ونحن نعتذر بشدة عن حدوث ذلك".

وعلى موقع إكس، تويتر سابقا، عبر المستخدمون عن إحباطهم وغضبهم. وكتب أحدهم "هذا خلل جهنمي"، بينما قال آخر "كيف يتم تبرير هذا على أي حال؟؟".

ووفقا لإنستغرام، يتم توفير الترجمات تلقائيا، لذلك تحدث مثل هذه الهفوات.


وتبعا للأحداث الدامية التي تصاحب الحرب بين غزة وإسرائيل، قالت شركة ميتا إنها تراقب منصاتها وتزيل المحتوى العنيف أو المزعج المتعلق بالحرب. وأضافت في بيان، الأربعاء، إنه "لا صحة للاتهام القائل بأننا نتعمد قمع الأصوات".

وجاء في البيان أيضا "يمكن أن نرتكب أخطاء، ولهذا السبب نقدم الفرصة لمستخدمينا لإخبارنا عندما يعتقدون أننا اتخذنا قرارا خاطئا، حتى نتمكن من النظر في الأمر".
share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
ذات صلة
hfgftftff_1

ميتا تقيد بعض تعليقات فيسبوك على المنشورات التي تتعلق بفلسطين

19 تشرين الأول 2023
ezgif-3-bae9041026

شاهد ماذا قال باسم يوسف في مقابلة مع بيرس مورغان عن غزة- فيديو

18 تشرين الأول 2023
أرشيفية

مثقفون وفنانون لـ"الغد": الكلمة الحرة "رصاصة" في وجه العدو

11 تشرين الأول 2023
أرشيفية

"طوفان الأقصى".. علامة فارقة في تشكل وعي الأطفال بالقضية الفلسطينية

09 تشرين الأول 2023
اقرأ أيضا
Smartphone-Crime

سرقة الهاتف الخلوي قد تصل للسجن المؤبد في هذه الدولة

منذ1 ساعة
ماسك يعلن عن خدمات جديدة مدفوعة على منصة "X"

ماسك يعلن عن خدمات جديدة مدفوعة على منصة "X"

منذ3 ساعة
عملاق التكنولوجيا الروسي يتوسع إلى دبي

عملاق التكنولوجيا الروسي يتوسع إلى دبي

منذ4 ساعة
hfgftftff_1

ميتا تقيد بعض تعليقات فيسبوك على المنشورات التي تتعلق بفلسطين

19 تشرين الأول 2023
269600Image1-1180x677_d

أغنى رجل في مصر... ثروته تفوق 7 مليار دولار ويحتل المرتبة 305 بين أثرياء العالم

19 تشرين الأول 2023
حوار للإعلامي باسم يوسف عن غزة يفضخ المنطق الغربي ويشعل وسائل التواصل

حوار للإعلامي باسم يوسف عن غزة يفضح المنطق الغربي ويشعل وسائل التواصل

19 تشرين الأول 2023
افكار و مواقف

أيام عصيبة مقبلة

د. محمد حسين المومني |اليوم
ترجمات
1697748412762196800

التحدي الذي تطرحه حرب المدن في غزة: الدروس المستفادة من الموصل والرقة

ترجمات | منذ16 ساعة
1697794967552394400

هل ستشعل غزة جبهات الشرق الأوسط؟

ترجمات | منذ16 ساعة
doc-33ym4la-1697643822

فورين بوليسي: أميركا السبب الرئيسي بالحرب بين "إسرائيل" وفلسطين

ترجمات |19 تشرين الأول 2023
1697627662909699700

نفاق الغرب المقزز بشأن الاختراق الذي حققته غزة

ترجمات |18 تشرين الأول 2023
1697627663019699900

الدعم الأميركي لإسرائيل في زمن الحرب: الخطوات الأولى والاعتبارات المستقبلية

ترجمات |18 تشرين الأول 2023
مقاتلون من كتائب عز الدين القسام، حماس، في تجمع في غزة، 31 كانون الثاني (يناير) 2016 – (المصدر)

هل يمكن تدمير "حماس"؟

ترجمات |17 تشرين الأول 2023
 