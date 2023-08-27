بعد تراجع إيراداتها.. "إكس" تطلق مبادرة لجذب الإعلانات

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أطلقت منصة التواصل الاجتماعي "إكس" (تويتر سابقا)، مبادرة جديدة تستهدف جذب الشركات الصغيرة للإعلان.وأعلنت المنصة، عزمها تقديم خصم قيمته 250 دولارا لشركات مختارة عندما تنفق الشركة ألف دولار أو أكثر على الإعلانات الجديدة خلال الـ30 يوما التالية، وفق ما نشر على موقع "الجزيرة نت".وقالت "إكس" في منشور عبر الإنترنت: "إنها وجدت أن أكثر من 8 شركات من بين كل 10 شركات من عملائها هي شركات صغيرة أو متوسطة، وهي الشريحة التي تتوجه إليها المنصة بمبادرتها الجديدة". وأضافت الشركة، أن صلاحية هذا الخصم تنتهي في 31 كانون الأول (ديسمبر) من العام الذي يتم منحه فيه، وقد يتم تحديد حد أدنى للإنفاق الإعلاني للاستفادة منه.من جانبه، أشار موقع "تك كرانش" المتخصص في شؤون التكنولوجيا، إلى أنه رغم تأكيدات ليندا ياكارينو الرئيسة التنفيذية لـ"إكس" بشأن الأداء المالي للشركة، فإن الواقع أن إيرادات الإعلانات تتراجع منذ استحواذ الملياردير إيلون ماسك على الشركة في تشرين الأول(أكتوبر) الماضي، مقابل حوالي 44 مليار دولار.ووفق تقرير نشرته صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية في حزيران (يونيو) الماضي، تراجعت إيرادات إعلانات المنصة في الولايات المتحدة خلال الأسابيع الخمسة اعتبارا من الأول من نيسان(أبريل) الماضي حتى الأسبوع الأول من أيار(مايو) الماضي، إلى 88 مليون دولار بانخفاض نسبته 59 % عن الفترة نفسها من العام الماضي، وفق وثائق داخلية للشركة اطلعت عليها الصحيفة.وأضافت، أن توقعات مبيعات إعلانات "إكس" الأسبوعية تتراجع بنسبة 30 % بشكل منتظم.وكان ماسك، اعترف في وقت سابق بتراجع إيرادات المنصة، حيث قال في الشهر الماضي: "إن التدفقات النقدية في الشركة ما تزال سلبية نتيجة تراجع إيرادات الإعلانات وارتفاع تكلفة الديون".