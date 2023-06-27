الثلاثاء 27 حزيران 2023
النسخة المطبوعة

بعد تكرار رؤيا بالمنام..قصة إسلام ريتشموند ووصوله للحج

عد تكرار رؤيا بالمنام..قصة إسلام ريتشموند ووصلوه للحج
بعد تكرار رؤيا بالمنام..قصة إسلام ريتشموند ووصوله للحج
أثارت قصة إسلام قس مسيحي سابق، رواها خلال أدائه الحج هذا العام، والذي جاء بعد نحو 3 أشهر من إسلامه، تفاعلا واسعا بمواقع التواصل الاجتماعي، لما حوته من تفاصيل مثيرة.اضافة اعلان


القس السابق الذي تسمى باسم إبراهيم ريتشموند، كان رئيسا لجماعة في كنيسة بجنوب أفريقيا مدة 15 عاما وله آلاف الأتباع، حتى جاءته رؤيا كانت سببا في إسلامه، ونقلها عنه مكتب الاتصال الحكومي بالسعودية، عبر حسابه الرسمي.

وقال ريتشموند خلال روايته قصة إسلامه، "كنت نائما في غرفة صغيرة بالكنيسة ثم سمعت صوتا يقول أخبر رجالك بأن يرتدوا اللباس الأبيض.. فقلت ثياب المسلمين!"، وتوقع أن يكون ذلك مجرد حلم، إلا أنه تكرر أكثر من مرة.

وأشار إلى أنه في المرة الأخيرة أصبح الصوت قويا جدا، فتوجه بعدها لأتباعه في الكنيسة، وأخبرهم بالأمر ودعاهم لتنفيذ ما طلب منه في المنام فقبلوا جميعا، وعندما اجتمع بهم للمرة الثانية، ارتدى الجميع الملابس البيضاء ودخلوا الإسلام.

وأظهر مقطع فيديو متداول نشره برنامج "شبكات" في حلقته بتاريخ (2023/6/26)، قيام إبراهيم ريتشموند بتلقين أعداد غفيرة من الرجال والنساء في قاعة كنيسة، الشهادتين، وهم يرتدون ملابس بيضاء.

الهداية رزق
ورصد برنامج "شبكات" جانبا من تفاعلات رواد مواقع التواصل مع قصة إسلام القس إبراهيم ريتشموند، ومنها ما غرد به هشام حسني "لا يشعر بالنعمة إلا من حرم منها وعندما يجدها ينالها بشغف ومحافظة أما من يتعايش بها فلا يشعر بقيمتها".

أما دارين، فكتبت "العبادة رزق والهداية رزق والدعاء رزق، لا نملك من الأمر شيئا، سبحان من أنار دربه برؤيا وجعله سببا لهداية غيره"، فيما قال عمرو "جميل أن يعيش الإنسان قناعته وأن يشعر بروحانية إيمانه ومعتقده، نتمنى أن ترى في الإسلام ما يحببك فيه أكثر وأكثر".

فيما كتب يحيى علاء "مؤثر.. إصراره على إكمال هذه الرحلة العظيمة وحديثه عند تجربته فيها نوع من الفخر وإحساسه بعمق وعظمة هذا الدين، نسأل الله له الثبات والتوفيق".

ويوجد ريتشموند هذه الأيام في البقاع الطاهرة بمكة المكرمة، حيث يؤدي مناسك الحج، بعد أشهر قليلة من اعتناقه الإسلام، ويعبر عن مشاعر فياضة تغمره، حيث كان الأمر بالنسبة له حلما وبات حقيقة.

وعند سفح جبل النور، يُظهر مقطع فيديو آخر، حوارا بين الحاج إبراهيم ريتشموند ومن يُعتقد أنه دليل له، حيث يشير له المتحدث إلى الجبل ويخبره بأن الإسلام بدأ نوره من هنا، فيتأثر إبراهيم ويرد "أشعر برجفة.. أريد الصعود للأعلى".

يتأكد المتحدث من رغبته في الصعود، فيؤكد إبراهيم طلبه، فيقول له محدثه "إنه صعب"، فيرد القس السابق "لا شيء صعب.. عندما تملك القلب لا شيء يكون صعبا.. باسم الله لا شيء صعب.. سيجعلها سهلة عليّ".

الجزيرة
جانب من فعاليات متحف الأطفال - (من المصدر)

متحف الأطفال.. نشاطات لا منهجية ترفيهية ترسخ شعائر عيد الأضحى منذ21 ساعة

Doc-P-459978-638233949797900548

بالفيديو.. أغرب طريقة لإنقاذ بقرة كادت أن تغرق منذ22 ساعة

اكتشاف هام في "سحابة النجوم" على بعد 1000 سنة ضوئية من الأرض

اكتشاف هام في "سحابة النجوم" على بعد 1000 سنة ضوئية من الأرض 26 حزيران 2023

مطار بيروت

توقيف "إسرائيلي" في مطار بيروت: عاش في كيان الاحتلال وخدم في جيشه 26 حزيران 2023

share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
الأزهر يوضح حول التضحية بالديوك بدلا من العجول

الأزهر يوضح حول التضحية بالديوك بدلا من العجول

منذ5 ساعة
كويكب يتحرك بسرعة الصوت يتجه نحو الأرض هذا الأسبوع

كويكب يتحرك بسرعة الصوت يتجه نحو الأرض هذا الأسبوع

منذ5 ساعة
24ipj-14-730x438

لجين عمران تكشف تفاصيل محاولة انتحارها ومعاناتها

منذ7 ساعة
الأضحية.. متبرعون ومبادرات خيرية يتقاسمون العطاء بإسعاد المحتاجين

الأضحية.. متبرعون ومبادرات خيرية يتقاسمون العطاء بإسعاد المحتاجين

منذ21 ساعة
صغار يرافقون عائلاتهم لشراء مستلزمات وهدايا العيد - (تصوير: هند عبدالعزيز)

تزامن العيد مع العطلة الصيفية.. مضاعفة لأجواء الفرح يعيشها الصغار

منذ21 ساعة
إحدى حظائر الأغنام المنتشرة قبيل عيد الأضحى - (تصوير: ساهر قدارة)

مشاركة الأخوة في "الأضحية".. تخفيف للأعباء وتعميم للفرح والبهجة

منذ21 ساعة
افكار و مواقف

في حضرة الملك  

جهاد المنسي |اليوم

"فاغنر" والعنزة التي تطير

د.أحمد جميل عزم |اليوم
سلامة الدرعاوي

إعادة تقييم القرارات الحكومية

سلامة الدرعاوي |اليوم

الفرح عبادة

سميح المعايطة |اليوم

روسيا اللغز

د.منذر الحوارات |اليوم
ترجمات
ربما يتحول "النظام العالمي" الحالي إلى أنظمة وعوالم - (أرشيفية)

عالم بلا مهيمنين‏

ترجمات | منذ21 ساعة
خزان النفط اليمني "صافر"، الذي يهدد بكارثة بيئية - (أرشيفية)

إنقاذ خزان "صافر": عمل أممي لتجنب كارثة بيئية في اليمن

ترجمات | منذ21 ساعة
1687431929137478500

الاختفاء القسري، سلاح حرب للجيش الفرنسي خلال "معركة الجزائر"

ترجمات |23 حزيران 2023
1687344570305817500

خمسة اتجاهات رئيسية تظهر كيف يتغير العالم‏

ترجمات |21 حزيران 2023
1687344570345817700

قضية فلسطين ناضجة للوساطة الصينية‏

ترجمات |21 حزيران 2023
"الثورة أنثى"، شعار في مظاهرة مناهضة للحكومة، بغداد، 13 شباط (فبراير) 2020 - (المصدر)

النساء العراقيات يحملن لواء التغيير في بلد ممزق

ترجمات |20 حزيران 2023
 