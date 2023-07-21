الجمعة 21 تموز 2023
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بعد حادث "هابي ميل".. تعويض مالي ضخم لطفلة من "ماكدونالدز"

رقم-ماكدونالدز-العين
بعد حادث "هابي ميل".. تعويض مالي ضخم لطفلة من "ماكدونالدز"
انتزعت عائلة في ولاية فلوريدا حكما بتعويض مالي من "ماكدونالدز" بقيمة 800 ألف دولار، بعد تعرض ابنتها التي تبلغ من العمر 4 سنوات لحرق من الدرجة الثانية إثر سقوط قطعة دجاج شديدة السخونة على فخذها.اضافة اعلان

وتعرضت أوليفيا كارابالو للحرق عام 2019، أثناء طلب والدتها وجبة طعام من إحدى نوافذ "ماكدونالدز".
وحكمت المحكمة بتعويض عائلتها من قبل "ماكدونالدز" بمبلغ 800 ألف دولار، 400 ألف منها تعويضا عن الأضرار على مدى السنوات الماضية، و400 ألف أخرى تعويضا عن المستقبل.

 
كيف حصلت الحادثة
قالت فيلانا هولمز والدة أوليفيا للصحفيين خارج قاعة المحكمة، إنها تعتقد أن هيئة المحلفين توصلت إلى "حكم عادل".
أوضحت الأم خلال شهادتها أنها اشترت وجبات "هابي ميل" لابنها وابنتها، اللذين كانا في المقعد الخلفي للسيارة، عندما وقع الحادث.
أضافت أنها سمعت ابنتها تصرخ من الألم، وسرعان ما أوقفت سيارتها لتجد قطعة الدجاج الساخنة على فخذ ابنتها.
قالت الأم إن مطعم "ماكدونالدز" لم يحذرها مسبقا من درجة حرارة الطعام المرتفعة. 
تبرير ماكدونالدز
رد محامو الدفاع عن شركة "ماكدونالدز" بأن جرح الطفلة شُفي بعد حوالي 3 أسابيع ولم تتعرض لأي إزعاج إضافي، لذا يجب أن يتم تعويضها بمبلغ 156 ألف دولار للأضرار الماضية والمستقبلية.
قالت "ماكدونالدز" إنها اتبعت قواعد سلامة الأغذية، التي تتطلب أن تكون ساخنة بدرجة كافية لتجنب تسمم السالمونيلا، وأن استخدامها خارج المطعم لم يعد تحت سيطرتهم.

وتوصل المحلفون إلى الحكم بالتعويض بعد المناقشة لمدة تقل عن ساعتين.
وللقضية أوجه تشابه مع حادثة منفصلة في نيو مكسيكو، عندما منحت هيئة محلفين تعويضات عقابية لستيلا ليبيك بقيمة 2.7 مليون دولار، حيث أحرقتها قهوة "ماكدونالدز" عام 1992.
وعانت ستيلا حروقا من الدرجة الثالثة، وقضت أكثر من أسبوع في المستشفى.
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