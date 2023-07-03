بعد قيود ماسك على تويتر .. كم تغريدة تستطيع أن تقرأ؟

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To address extreme levels of data scraping & system manipulation, we’ve applied the following temporary limits:



- Verified accounts are limited to reading 6000 posts/day

- Unverified accounts to 600 posts/day

- New unverified accounts to 300/day — Elon Musk (@elonmusk) July 1, 2023

ووصف “ماسك” القيود الجديدة بأنها “مؤقتة” قائلا عبر عبر تغريدة نشرها على حسابه الرسمي في “تويتر”: إن تلك الحدود “القيود” جاءت لمعالجة المستويات القصوى من عمليات جمع المعلومات والبيانات، وكذلك التصدي للتلاعب بأنظمة المنصة.ووفقًا لما نشره الملياردير الأمريكي فإن القيود والحدود المؤقتة الجديدة، تتمثل في:– الحسابات الموثقة بإمكانها قراءة 6000 تغريدة يومياً فقط.– الحسابات غير الموثقة تقرأ 600 تغريدة يومياً فقط.– الحسابات غير الموثقة والمنشأة حديثاً تقرأ 300 تغريدة في اليوم فقط.وكان ملايين المستخدمين لخدمات موقع تويتر حول العالم قد واجهوا في وقت سابق من السبت 1 يوليو/تموز 2023، العديد من المشاكل، تلخصت في عدم قدرتهم على قراءة تغريدات الحسابات التي يتابعونها.وليس من المعروف ما إذا كان الخلل الفني الذي تشهده المنصة حالياً يعود إلى هذه القيود الجديدة.وأظهر موقع تعقب أعطال الانترنت تزايد حالات الإبلاغ عن العطل .وكان هناك ارتفاع حاد في حالات الانقطاع المبلغ عنها على منصة وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بـإيلون ماسك إلى موقع downdetector.com .وقوبل المستخدمون الذين يحاولون عرض الخلاصات بالرسالة: “حدث خطأ ما. حاول إعادة التحميل”. وأبلغ آخرون عن مشكلات ذات صلة في الوصول إلى المحتوى على المنصة.وكان تويتر، الذي لم يعلق على الفور على أحدث عقبة تقنية ، قد أجرى عددًا من التحديثات المهمة على موقعه على الويب وتطبيقه بموجب ملكيته الجديدة.وأصدر موقع تويتر، الجمعة، تحديثًا يهدف إلى منع أي شخص غير مسجل أو مسجل الدخول إلى نظامه الأساسي من مشاهدة التغريدات.وبعد يوم واحد، حتى أولئك الذين قاموا بتسجيل الدخول بالفعل أبلغوا أنهم لا يستطيعون رؤية حسابات الآخرين.