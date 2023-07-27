الجمعة 28 تموز 2023
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بمشاركة 20 عريسا وعروسا.. "العفاف الخيرية" تنظم حفل الزفاف الجماعي

حفل زفاف جماعي- أرشيفية
أرشيفية
  تنظم جمعية العفاف الخيرية، اليوم، حفل الزفاف الجماعي الثالث والثلاثين بمشاركة عشرين عريسا وعروسا.
وقال الحاج حمدي الطباع رئيس الجمعية، إن هذا الحفل هو استمرار للحفلات السابقة التي نظمتها الجمعية، والهادفة الى تيسير سبل الزواج ومساعدة الشباب على الزواج وتقليل التكاليف.اضافة اعلان
وأضاف الطباع، أن هذا الحفل ستستضيفه قاعات جمعية خليل الرحمن، مساهمة من إدارتها في دعم فكرة الأعراس الجماعية وإنجاح الحفل. وقدم الطباع شكره وتقديره لإدارة الجمعية والمؤسسات والمواطنين الذين يسهمون في تقديم الهدايا النقدية والعينية للمشاركين في حفلات الزفاف الجماعية، وفي مقدمتهم البنك الإسلامي الأردني الذي يقدم نقوطا للعرسان والعرائس.
وقال مدير الجمعية مفيد سرحان، إن برنامج الحفل الذي تحييه فرقة شذى الفنية بقيادة الفنان حمزة أبو السيد، يتضمن كلمة لرئيس الجمعية الحاج حمدي الطباع، وزفة للعرسان والعرائس ودبكات شعبية وتقديم الهدايا والنقوط للعرسان والضيافة للمدعوين.
وقال، إن مجموعة القدس الكشفية ومجموعة من المتطوعين والمتطوعات سيسهمون في استقبال العرسان والعرائس والمدعوين، والإشراف عل تنظيم الحفل، مقدما الشكر لجميع المتطوعين  والمتطوعات والمتبرعين الذين يقومون بإدخال الفرح والسرور على قلوب العرسان وذويهم، وهو ما يؤكد أصالة هذا المجتمع وحرصه على التمسك بقيم التكافل والتعاون.
وقال سرحان، إن الحفل الذي سيبدأ عند الساعة السادسة من مساء اليوم، سيبث على مواقع الجمعية على وسائل التواصل الاجتماعي.
وأضاف أن الجمعية سلمت غرف نوم لجميع العرسان المشاركين، إضافة الى مجموعة من الهدايا خلال الأيام الماضية، كما ستسلم هدايا أخرى بعد الحفل.
وشكر سرحان المؤسسات والمواطنين الذين أسهموا في تقديم الهدايا وتأمين احتياجات العرسان والعرائس، وتأمين الضيافة للمدعوين.
وبين أن الجمعية مستمرة في استقبال الهدايا لتوزيعها على الأزواج المشاركين، والتي تشمل التبرعات النقدية والأثاث والأدوات المنزلية والكهربائية، كما تبرعت مجموعة من صالونات التجميل لتقديم خدماتها للعرائس مجانا.
وقال سرحان، إن الجمعية نظمت معرضا لمستلزمات العرائس قدمت خلاله أثواب الزفاف وبدلات السهرة وغيرها من مستلزمات العروس.
كما قدمت الجمعية مبالغ نقدية لتمكين العرسان من اختيار بدلات الزفاف وتوابعها. كما سلمت بطاقات الدعوة للعرسان والعرائس لدعوة ذويهم وأصدقائهم لحضور الحفل.
ونظمت الجمعية دورة تثقيفية للعرسان والعرائس المشاركين في الحفل، تضمنت مواضيع اجتماعية وشرعية وقانونية وصحية قدمها نخبة من أهل الخبرة والاختصاص مساهمة في إعداد الشباب والفتيات على الزواح وبناء الأسرة على أسس سليمة.
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