بمناسبة اليوم العالمي للشباب.. فعاليات وأنشطة لـ"كلنا الأردن"

اضافة اعلان

بمناسبة اليوم العالمي للشباب، أقامت هيئة شباب كلنا الأردن؛ الذراع الشبابية لصندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية، العديد من الأنشطة والفعاليات في مختلف محافظات المملكة، متمثلة في الأعمال التطوعية، والجلسات الحوارية.نظمت الأنشطة والفعاليات بمشاركة عدد من الخبراء وأصحاب قصص النجاح من الشباب، إضافة الى تكثيف الدورات المتنوعة، منها بناء القدرات التشغيلية ودورات في مجال الرقمنة وتكنولوجيا المعلومات. وتهدف الهيئة، من خلال هذه الفعاليات والأنشطة، إلى التواصل مع أكبر شريحة من الشباب لتوعيتهم وحثهم على المشاركة في الأنشطة الهادفة، ورفع المستوى الفكري والإبداعي وتنمية روح المبادرة لديهم للخروج بمبادرات ريادية وتفعيل قنوات التواصل مع الشباب لمعرفة آرائهم ومواقفهم من القضايا الوطنية المختلفة وتحديد أولوياتهم، ودمجهم للمشاركة في الحياة العامة والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وتشجيعهم على المشاركة في العمل المجتمعي المنتج وتعزيز دورهم كشريك حقيقي بعملية التنمية.ودعت الهيئة، الشباب، للمشاركة في البرامج التدريبية المتخصصة والتثقيفية التي تعقدها في مختلف محافظات المملكة، مؤكدة ضرورة الاستثمار بالشباب، بما يشغل أوقات فراغهم بما هو مفيد من خلال الأنشطة المتنوعة في المحافظات والجامعات، وتعزيز مشاركتهم، والإيمان التام بالدور الحقيقي والفاعل للشباب بما يمتلكونه من معرفة حديثة وريادة، وكونهم الأقدر على تحديد أولوياتهم.وتحدث المستفيد خالد العلي عن أهمية مشاركته في برامج وأنشطة الهيئة لما يزيد على خمس سنوات، والتي تنوعت في الطرح والمضمون، مما أسهم في بناء شخصيته وتعزيز قدراته، على أن يوظف مهاراته وتعليمه في إقامة مشروعه الخاص وتثقيف الشباب في منطقته.وقالت المستفيدة فاطمة الأحمد "إننا اليوم، كشباب، وجدنا مساحة مهمة من استثمار أوقات الفراغ لدينا في تطوير مهاراتنا وقدراتنا، من خلال المشاركة في دورات وورش تدريبية وأعمال تطوعية متنوعة توفرها الهيئة بالتعاون مع الجامعات، وهذا يساعدنا على أن نكون أشخاصا مؤثرين في المجتمع".