بمناسبة عيد ميلادها.. سعودية تهدي صديقتها سيارة فارهة سعرها يصل لمئات آلاف الدولارات

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وظهرت فتاة عيد الميلاد في المقطع والسعادة تغمر وجهها في انتظار أن يتم رفع الغطاء عن هديتها، وعندما تم رفع الغطاء واكتشفت أنها سيارة بدت الفرحة على وجهها، وقامت بالتصفيق.