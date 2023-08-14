الإثنين 14 آب 2023
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بمناسبة عيد ميلادها.. سعودية تهدي صديقتها سيارة فارهة سعرها يصل لمئات آلاف الدولارات

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فتاة سعودية تهدي صديقتها سيارة فارهة سعرها يصل لمئات آلاف الدولارات لصديقتها بمناسبة عيد ميلادها،
وثّق مقطع فيديو متداول على تيك توك، إهداء فتاة سعودية سيارة فارهة سعرها يصل لمئات آلاف الدولارات لصديقتها بمناسبة عيد ميلادها، والأخيرة تتفاجئ بهذه الهدية.⁣اضافة اعلان

وظهرت فتاة عيد الميلاد في المقطع والسعادة تغمر وجهها في انتظار أن يتم رفع الغطاء عن هديتها، وعندما تم رفع الغطاء واكتشفت أنها سيارة بدت الفرحة على وجهها، وقامت بالتصفيق. 
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