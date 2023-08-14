الإثنين 14 آب 2023
النسخة المطبوعة
Home
الغد الأردني
الرياضة
اقتصاد
حياتنا
محافظات
العرب والعالم
افكار و مواقف
وفيات
الأبراج
تعليم
الرئيسية
حياتنا
منوعات
الإثنين 14 آب 2023
3:10 م
بمناسبة عيد ميلادها.. سعودية تهدي صديقتها سيارة فارهة سعرها يصل لمئات آلاف الدولارات
فتاة سعودية تهدي صديقتها سيارة فارهة سعرها يصل لمئات آلاف الدولارات لصديقتها بمناسبة عيد ميلادها،
وثّق مقطع فيديو متداول على تيك توك، إهداء فتاة سعودية سيارة فارهة سعرها يصل لمئات آلاف الدولارات لصديقتها بمناسبة عيد ميلادها، والأخيرة تتفاجئ بهذه الهدية.
اضافة اعلان
وظهرت فتاة عيد الميلاد في المقطع والسعادة تغمر وجهها في انتظار أن يتم رفع الغطاء عن هديتها، وعندما تم رفع الغطاء واكتشفت أنها سيارة بدت الفرحة على وجهها، وقامت بالتصفيق.
أساتذة الجامعات يبحثون عن طرق لـ"مقاومة" الذكاء الاصطناعي
منذ9 ساعة
كيف جعل الذكاء الاصطناعي عالم الجريمة "أكثر خطرا وقربا" من الناس؟
13 آب 2023
مشهد صادم.. فيديو لبقرة غاضبة تدهس طفلة بشراسة
13 آب 2023
لماذا يرتدي القضاة في عدد من الدول شعرا مستعارا؟
13 آب 2023
Copy
اقرأ أيضا
منظمة التعاون الرقمي تطلق جائزة الازدهار الرقمي
منذ4 ساعة
قتل 3 منهم.. شاب يسكب البنزين ويشعل النار في أقاربه بمصر
منذ6 ساعة
مدارس شمال اسكتلندا تستقبل 17 زوجاً من التوائم
منذ6 ساعة
كيف تستخدمين البطيخ للعناية بجمالك؟
منذ7 ساعة
"القفز في الماء" هربا من الحرائق ليس آمنا كما يظن كثيرون.. لماذا؟
منذ8 ساعة
زوكربيرغ يتهم ماسك بـ"عدم الجدية" بشأن "النزال"
منذ8 ساعة
آخر الأخبار
الاكثر مشاهدة
موهبة مصرية جديدة تنضم للدوري الإنجليزي
الرياضة
|
منذ 11 دقيقة
مجلس الوزراء يُقرُّ نظام الدَّوائر الانتخابيَّة
آخر الأخبار
|
منذ 18 دقيقة
2549 طن خضار وفواكه واردات السوق المركزي
اقتصاد
|
منذ 26 دقيقة
الملك يعود إلى أرض الوطن
الغد الأردني
|
منذ 48 دقيقة
إعادة ضخ المياه من محطة الشواهد في جرش
جرش
|
منذ 59 دقيقة
كيف تؤثر الموجة الحارة على سلوك الأردني ونفسيته؟
الغد الأردني
|
منذ1 ساعة
فتح باب التجنيد في الأمن العام (رابط)
الغد الأردني
|
19 حزيران 2023
متى تبدأ موجة الحر بالتراجع؟
الغد الأردني
|
12 آب 2023
إعلان صادر عن القيادة العامة للقوات المسلحة
آخر الأخبار
|
13 حزيران 2023
الحكومة ترفع أسعار البنزين والديزل
الاقتصاد المحلي
|
31 تموز 2023
عطلة رسمية يوم الأربعاء بمناسبة رأس السنة الهجرية
أخبار محلية
|
13 تموز 2023
التربية تقلص العطلة الصيفية لطلبة المدارس
أخبار محلية
|
15 حزيران 2023
افكار و مواقف
منطوق الرئيس في هذا التوقيت
ماهر أبو طير
|
اليوم
دوائر وناخبون
جهاد المنسي
|
اليوم
ماذا بعد صدور قانون مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص؟
أحمد عوض
|
اليوم
النمو في سيارات الكهرباء وتوسعة المصفاة والتلوث والازدحام: ما السياسة الحكومية المطلوبة؟
جواد عباسي
|
اليوم
القوانين بين الثقافة والدراية
يعقوب ناصر الدين
|
اليوم
مراجعة أدوات الدولة
سميح المعايطة
|
اليوم
ترجمات
ردع التصعيد الأفقي الروسي في سورية
ترجمات
|
منذ22 ساعة
كيف غيرت نظريات المؤامرة مجرى التاريخ؟
ترجمات
|
منذ22 ساعة
"ديمقراطية" الأبارتايد
ترجمات
|
12 آب 2023
مقتطف من كتاب آفي شلايم.. "ثلاثة عوالم، مذكرات عربي يهودي" (2-1)
ترجمات
|
11 آب 2023
"ليس انقلابا آخر كالمعتاد": ما الذي يحدث في النيجر؟
ترجمات
|
09 آب 2023
الضفة الغربية: الضم باسم الأركيولوجيا
ترجمات
|
07 آب 2023