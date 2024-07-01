 
الإثنين 01 تموز 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

بنطال "الكارغو" عنوان الأنوثة في الصيف

بنطال الكارغو
بنطال الكارغو

تغلف الأنوثة البنطال الكارغو في صيف 2024، حيث يأتي البنطال بخامات رقيقة ويتألق بألوان مفعمة بالأنوثة.

خامات رقيقة وألوان حالمة

وأوضحت مجلة “Instyle” أن البنطال الكارغو يأتي هذا العام مصنوعاً من خامات رقيقة مثل الساتان أو الكتان أو التويل، كما أنه يزهو بألوان الباستيل الحالمة مثل الوردي والبنفسجي ليُضفي على المظهر طابعاً عصرياً ينطق بالأنوثة.

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وأضافت المجلة المعنية بالموضة والجمال أن البنطال الكارغو يحتفظ بطابعه العملي، حيث يحتوي على جيوب خارجية على الساقين، مشيرة إلى أن الموديلات الكلاسيكية المصنوعة من الجبردين وذات الألوان النمطية مثل الكاكي والبيج ما زالت تحافظ على مكانتها في عالم الموضة هذا الموسم.

 

 


إمكانيات تنسيق متنوعة

وأشارت “Instyle” إلى أن بنطال الكارغو العصري يتمتع بإمكانيات تنسيق متنوعة، حيث يمكن الحصول على إطلالة كاجوال من خلال تنسيقه مع تانك توب أو كروب توب وسليبر أو حذاء رياضي.

 



كما يمكن الحصول على إطلالة أنيقة من خلال تنسيق البنطال الكارجو مع بلوزة أنيقة بقصّة القميص مع حذاء أنيق ذي مقدمة مدببة.

 


ولإطلالة أنيقة ومثيرة تناسب الحفلات يمكن تنسيق البنطال الكارجو مع توب مع صندل ذي كعب عال. وكالات 

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