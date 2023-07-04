بنفس سعر سيارة فيراري.. أغلى 10 نظارات شمسية في العالم

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نظارة شمس من كارتير باريس ذهب عيار 18



نظارة شمس من لوغانو دايموندز





نظارة شمس من جولد آند وود، بـ 119 ماسة





نظارة من جولد آند وود، بـ 253 ماسة





نظارة بولغري فلورا الشمسية





نظارة مرمر الكناري Luxuriator Canary Diamond





نظارات كارتير بانثير Cartier Panthere





نظارات شيلز الزمرد Shiels Emerald





نظارة شمسية دولتشي آند غابانا Dolce and Gabbana





نظارات شمسية شوبارد Chopard





استخدمت العلامة التجارية بعض منتجات الثمانينيات من الذهب وصقلتها لتتوافق مع اتجاهات العصر الجديد، هذا الزوج من النظارات الشمسية من الذهب عيار 18 قيراطاً، يتميز بغلاف ذهبي حول العدسات ويتميز الزوج أيضاً بـ 7.5 قيراط من الماس الذي يزين العدسات بأذرع سوداء على الظهر، الوزن القوي للألماس ونوعية الذهب المستخدم يجعلان هذه النظارة تساوي 25000 دولار.صممت هذه النظارات الشمسية الفخمة من قبل بارتون بيريرا، قام بإبراز نظارة شمسية ذهبية مع عدسات وردية وبها 2.85 قيراط من الماس الوردي ولجعلها أكثر بريقاً، قام أيضاً بتضمين طبعة جلد النمر محاطة بماسة سوداء بوزن 3.59 قيراط تتناسب مع لون بني فاتح على العدسات.تشتهر Gold and Wood بصناعة النظارات الشمسية العصرية الراقية، أنتج هذا الزوج الرائع من النظارات الذهبية والخشبية بـ 119 ماسة حول العدسات.يقدم Gold and Wood زوجاً آخر من النظارات الشمسية المرصعة بالألماس باهظة الثمن والتي تأتي مع 253 ماسة، لا تحتوي النظارات الشمسية على إطارات صلبة حول العدسات، لكنها مصقولة تماماً وذلك بفضل العديد من الماس الفاخر الذي ستحصل عليه على جميع أجزاء النظارة.تتميز هذه النظارات الشمسية بالذهب الأبيض عيار 18 قيراطاً مع الألماس والياقوت الأزرق حول جسم الزجاج المحاط بسلسلة من لمسات الزبرجد الصغيرة، صممت بإطارات سوداء صلبة في النهايات وحول العدسات.هذه النظارات الشمسية تكلف 59000 دولار ومع ذلك، يمكنك الحصول على نموذج أساسي بدون الكثير من الذهب أو الماس الذي يكلف حوالي 25000 دولار.تم تصميم نظارات مرمر الكناري Luxuriator Canary Diamond بواسطة Franco في لوس أنجلوس وتتميز بسلسلة من جواهر الماس الصغيرة المدمجة حول جسم النظارات بالكامل.أهم ما يميزه هو الماس الضخم الموجود على العدسات الداكنة والتي يمكن تعديلها للضوء حسب الحاجة، تبلغ تكلفة هذه النظارات 65000 دولار في المقام الأول بسبب الماس الناعم، لكن طلاء الذهب عيار 18 قيراطاً حول جسم الإطارات يجعل هذا مكلفاً أيضاً.تأتي Cartier Panthere بلمسة النمر على كل جانب من الإطار، مظهر النمر الرابض هذا فريد جداً ويتضمن تصميماً من الذهب الأبيض عيار 18 قيراطاً بالإضافة إلى 561 ماسة مقطوعة و645 حجر ياقوت أزرق مقطوع ببراعة، هذه النظارات الشمسية الفخمة متوفرة فقط عند الطلب.صنعت مجوهرات شيلز مؤخراً زوجاً مختلفاً من النظارات الشمسية والذي يتميز بدمج الزمرد فيه، يتكون غطاء العين من إطار ذهبي رفيع للغاية يتميز بسلسلة من الأسلاك الصغيرة.تعتبر العدسات هي النقاط البارزة الرئيسية، لأنها مصنوعة من أحجار الزمرد الأصلية وهذه العدسات رفيعة وناعمة مع السماح للعينين بالرؤية من خلالها بسهولة.تمثل Dolce and Gabbana، أحد أفضل بيوت الأزياء في العالم، إبداعاتها الفخمة التي تأتي بإطار ذهبي وعدسات بنية اللون وتتميز النظارات الشمسية بالذهب الأصيل المستخدم في الإطارات وبالتالي رفع سعر هذا المنتج إلى هذا السعر المرتفع.هذا هو أغلى زوج من النظارات الشمسية في العالم في الوقت الحاضر، هذه النظارة مرصعة بـ 51 ماسة عيار 4 قيراط مع قطع كاملة لجعلها مرئية والأطراف لها حلية من الذهب عيار 24 قيراط. -وكالات