"بهجة" التطوعية.. فعاليات وأنشطة تعزز دمج ذوي الإعاقة في المجتمع

علا أبو الخير

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سعيا نحو إدخال البهجة في حياتهم والتحسين من واقعهم، أسست مبادرة "بهجة" التطوعية لتطوير مهارات وقدرات ذوي الإعاقة، وتحقيق مفهوم العدالة الاجتماعية وخلق بيئة دامجة لهم في المجتمع، من خلال العديد من الأنشطة التفاعلية والفعاليات التوعوية التي تعزز إشراكهم في مختلف جوانب الحياة والعمل.تقدم "بهجة" الخدمات العلاجية والترفيهية لتعزيز الصحة النفسية لذوي الإعاقات الحركية والذهنية، ممن تتراوح أعمارهم بين 10 و25 عاما، والعمل على تطوير أدائهم بالاعتماد على أساليب العلاج بالفن والموسيقا والدراما وتشكيل الصلصال وغيرها من الحرف اليدوية المتناسبة مع قدراتهم ومهاراتهم.إلى جانب تنظيم الرحلات الترفيهية والتفاعلية التي تعزز انخراطهم في المجتمع، وتركيب الألعاب الدامجة لهم في الحدائق والمتنزهات العامة.ولضمان حقوق الأفراد من هذه الشريحة التي تشكل نسبة 11 % من السكان في الأردن، وفقا لدراسة أجراها المجلس الأعلى للسكان، تؤكد مؤسسة "بهجة" لمى جمجوم، أهمية كسر الصورة النمطية المرتبطة بفئة "ذوي التحديات"، كما وصفتها، وإيجاد مساحة لهم للتعبير عن ذواتهم واظهار قدراتهم.وتحت شعار "يلا نلعب سوا"، عملت المبادرة على تركيب 24 "أرجوحة" مهيأة للمقاعد المتحركة في الحدائق العامة في مناطق العاصمة عمان وبعض المحافظات، بالتعاون مع أمانة عمان الكبرى وبدعم من شركة "زين". وبحسب جمجوم، تم تركيب واحدة منها خلال الشهر الحالي في مركز دار السلام.وتبين "بدأ هذا المشروع قبل 4 أعوام لضمان حق الأطفال ذوي الإعاقة في اللعب والذهاب إلى المتنزهات وتكوين الصداقات كغيرهم من نظرائهم".إلى ذلك، تقدم "بهجة" حلقات الدعم الأسرية الدورية لأفراد عائلات ذوي التحديات لزيادة وعيهم في التعامل مع الإعاقة، وتوفير بيئة صحية للفرد من ذوي الإعاقة داخل الأسرة ليبدع ويكون أكثر اندماجا وإنتاجية.وبهذا الصدد، تشير جمجوم إلى دور الأسرة وتأثيرها الإيجابي في تحسين نوعية حياة أبنائهم من ذوي الإعاقة. وهذا بدوره يتأثر بالحالة النفسية للأهل؛ حيث يحتاجون إلى الدعم المعنوي للتخفيف من الضغوط الواقعة عليهم. إضافة إلى أهمية تزويدهم بالمعرفة والمعلومات حول كيفية التعامل مع أبنائهم من ذوي التحديات بشكل مناسب.العديد من الدراسات العالمية، أظهرت أن أسر ذوي الإعاقات أكثر عرضة للإصابة بالضغط النفسي والعزلة الاجتماعية والقلق، فضلا عن تزايد نسبة تعرضهم للضغوط المالية والاجتماعية.إلى جانب تقديم الورشات التوعوية للمقربين من ذوي الإعاقة وطلبة المدارس، لتعريفهم بأنواع الإعاقات والتحديات المختلفة و"إتيكيت" التعامل معها وتقبل الاختلاف، من خلال قراءة القصص وغيرها من الأساليب.ولتعزيز تلك المفاهيم، نشرت "بهجة"، مؤخرا، قصة قصيرة بعنوان "أشعر بالبهجة"، لدعم مفهوم الاختلاف والتعاطف مع الآخرين، وإبراز أثر التواصل والتعامل الإيجابي في شعور الأفراد في البهجة والسعادة.لم يقتصر عمل المبادرة على الأنشطة فحسب، بل شمل أيضا التشبيك مع العديد من الشركات وأماكن العمل لخرط الشباب ذوي الإعاقة في بيئة العمل، ومساعدتهم على التطوع في المجتمع وإيجاد فرص تدريبية مناسبة لهم تؤهلهم لسوق العمل.إضافة إلى ذلك، عقد الورشات التعليمية من قبل المختصين في المبادرة، للشركات التي ترغب في توظيف أشخاص من ذوي الإعاقة، لتثقيف العاملين حول كيفية التعامل معهم وتهيئة الظروف والمكان لاستخدامهم.وفقا لإحصائيات منشورة في موقع "الأعلى للسكان"، تعد فئة ذوي الإعاقة الأكثر تعرضا للبطالة والفقر في كثير من الدول، ولا سيما الدول النامية، إلى جانب ارتفاع نسبة تعرض الأطفال من ذوي الإعاقة للعنف وعدم الحصول على التعليم الجيد.وتضيف جمجوم "نشجع أيضا الحرف اليدوية من خلال إقامة البازارات والمعارض لدعم منتجات الشباب الموهوبين الذين يصنعونها عبر أنشطة المبادرة، مثل قطع الفسيفساء والورق المطوي "الأوريغامي" وغيرها الكثير".وتوضح "الهدف من هذه البازارات إظهار هؤلاء الأفراد للمجتمع وعكس قدرتهم على الإنتاج والإبداع، مما يزيد من ثقتهم بأنفسهم وتحسين مهاراتهم على التركيز والتواصل".وفي هذا السياق، ترى جمجوم أن التشاركية بين مختلف المؤسسات التربوية والاجتماعية هي ما يشكل الفارق في مستوى الخدمات المقدمة لفئة ذوي الإعاقة ودمجهم في المجتمع، وهذا ينعكس بدوره على الأطراف كافة.وتسعى "بهجة" إلى التوسع مستقبلا في نشاطاتها المقدمة، ليكون لديها مركز متخصص للفعاليات الموجهة التي تساعد الأطفال والمراهقين ممن يعانون من إعاقة، على اكتشاف مواهبهم وتحديد ميولهم وتوجهاتهم، ما يساعدهم على العمل ضمن هذه القدرات والاعتماد على الذات عندما يكبرون.وفي ختام حديثها لـ"الغد"، تقول "على الرغم من التحديات، إلا أن التفاؤل كبير بشأن مستقبل الأشخاص ذوي الإعاقة، وهناك العديد من القصص الملهمة لأشخاص حققوا نجاحا كبيرا وتقدما ملحوظا، وخاصة أن الكثير من الأسر تغيرت نظرتها تجاه الإعاقة وأصبحت أكثر وعيا واتساعا، حيث أصبحت تفتخر بأبنائها من خلال إنتاجهم وتعزيز قدراتهم الفريدة".وتتابع "نحن في "بهجة" نعيش القصة معا ونشكل روح العائلة بالتعاون فيما بيننا، ونلهم بعضنا بعضا في التحفيز الإيجابي المستمر، ما يدفعنا إلى بذل المزيد من العطاء والتطور".تأسست مبادرة "بهجة" التطوعية في العام 2018، بهدف المناداة باحترام حقوق الأشخاص من ذوي الإعاقات واكتشاف مواهبهم وتعزيز مهاراتهم من خلال اللعب والعلاقات الإيجابية مع الآخرين، حيث تسعى المبادرة إلى تحقيق مفهوم العدالة الاجتماعية. من خلال الأنشطة الوجاهية والنشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي للمحتوى المعبر عنهم وعن قضاياهم.