"بيت العيلة" مكان دافئ يتسع لهموم وأفراح الأبناء والأحفاد وترسيخ الذكريات

منى أبوحمور

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ملاذ آمن، ولحظات حنان لا تنضب أبدا.. المكان الوحيد الذي يدخله دون استئذان أو حسابات، يتجول في غرفه، يتعافى برائحة الريحان والياسمين في كل مكان، لا يمكن الشعور بالجوع ما دام هناك زيت وزيتون وكوب من الشاي يكفي طوال الليل.. وغيرها العديد من التفاصيل يعيشها حسام أحمد في "بيت العيلة" وسهرة يوم الخميس.لا يفكر كثيرا عندما يشعر بالجوع أو الضجر، تأخذه قدماه دون تفكير إلى بيت أجداده، حيث الراحة والسكينة وذكريات الطفولة واللحظات العفوية والحكايات التي لا تنتهي.يقول "مهما كنت مثقلا بالهموم والمشاكل يكفي أن أصل هناك وأشرب أول رشفة من الشاي".تشاركه الرأي بيسان عادل، التي تصف تلك العلاقة الغريبة ببيت العائلة، التي تتسع لجميع أفراد العائلة، ورغم صغر مساحتها إلا أنها تغمر الجميع بالدفء فيشعرون براحة استثنائية لا يجدونها في أي مكان آخر.وتقول بيسان "في كل مرة ينتهي بنا المطاف على طاولة المطبخ.. يجمعنا الزيت والزعتر ولبنة جدتي المغمورة بالزيت"، فيستمر العشاء لساعات يتخللها أحاديث وضحكات وركوة قهوة.. وكأنهم يأكلون ويتسامرون لأول مرة.في حين أن غياب بيت العيلة بالنسبة للكثيرين لم يمر مرور الكرام بل ترك ندوبا في أنفسهم، وكأنهم أضاعوا جزءا منهم في مكان هكذا، إذ تصف وفاء إبراهيم حالها بعد وفاة والديها، واصفة الألم الكبير الذي تشعر به عندما تسير بقرب منزلهما، دون أن تتمكن من الدخول أو حتى رؤية "زريعة والدتها".وتقول "ربما بعد خسارة الأهل لا قيمة لبيت العائلة.. لكن زوايا الغرف ورائحة المطبخ وحتى مطوى الفراش لها ذكريات عميقة في النفوس"."لا يوجد له مبرر أو تفسير أو ارتباط وثيق يتعمق في داخلنا كلما تقدمنا في العمر وكأننا نصبح أكثر اشتياقا لطفولتنا وربما هذا ما يجعلنا متعلقين"، يقول أحمد التميمي.ومن هنا، يقول خبير التراث نايف النوايسة "تمثل الأسرة الكبيرة في مجتمعنا الأردني نقطة الارتكاز الأولى في علاقة الجد بالأبناء والأحفاد"، عازيا ذلك للأثر الديني الذي ساعد على تثبيت هذه العلاقة من باب بر الوالدين وتوقير الكبار ورحمة الكبار للصغار.توارث العادات والتقاليد وانتقالها من جيل إلى آخر فيما يتعلق بـ(الأسرة النواة) التي يمثلها الجد والجدة وأبناؤهما، هو ما يميز المجتمع الأردني في المدينة والريف والبادية، وكلما ضاقت الرقعة الجغرافية قويت لحمة التواصل مع الأسرة النواة، وفق النوايسة.ويبين النوايسة "اللافت أنه لا يقف في طريق هذه العلاقة انشغالات الناس وتباعدهم في المساكن وطغيان وسائل التواصل الاجتماعي وسيطرتها عليهم وقلة ذات اليد أحياناً، وهذا ما يؤكد المقولة الشعبية (ما أغلى من الولد إلا ولد الولد)، ويستوي في ذلك الأولاد الذكور والبنات".ويحرص الجد والجدة، وفق النوايسة، على مثل هذه اللقاءات الدورية ويوفرون لها متطلباتها كتفة من الطعام وأسباب التسلية ويتحملون الصخب وعبث الأطفال، وتفسير ذلك بأنهما يعوضان بهذا الصنيع ما فقداه عند مغادرة الأولاد والبنات لعشهم الأول، وقد لا ينتظران مجيء الأولاد والبنات وإنما يبادران أحياناً بترتيب زيارة لهذا الابن أو هذه الابنة.ويقول النوايسة "في هذه اللقاءات، ينثر الأولاد ما في جعبتهم من الأخبار التي تشكل شبكة معلوماتية للجدين يعولان عليها بعد أن تقاصرت قواهما عن متابعة الكثير مما يجري في المجتمع".ويوضح أن من أهم مظاهر هذه العلاقة؛ جرأة الابنة على الدخول والخروج إلى البيت الكبير والطمع بالوالدين أكثر من الابن، وهذا يشكل عاملاً مهماً في تجسير العلاقات الوجدانية بين أفراد هذه الأسرة التي تباعدت بالزواج وكثرة الأولاد والانشغالات التي لا تعد ولا تحصى.ويتم استغلال المناسبات المتعددة سواء كانت مناسبات دينية أو اجتماعية أو أعياد ميلاد للأولاد لتوثيق عرى العلاقات بين الأسرة النواة وأذرعها من الأولاد والبنات والأحفاد، وفق النوايسة.ويتابع "إن طبيعة مجتمعنا الأردني والعربي بشكل عام موسومة بمثل هذه العلاقة التي ارتبطت بأكثر من سبب في جسم التواصل الأسري المتين، وهو جانب مهم جداً لتوارث العادات والتقاليد وانتقالها من جيل إلى آخر مثل (الحكايات الشعبية والأمثال الشعبية والممارسات اليومية الكثيرة)".ومن جهته، يشير خبير العلاقات الأسرية مفيد سرحان، الى أن ما تتميز به مجتمعاتنا العربية القدر الكبير من التواصل والتكافل، والأسرة هي اللبنة الأساسية في بناء المجتمع، وهي النواة الصلبة. وقد حث الدين على صلة الرحم وبر الوالدين والتواصل مع الأقارب والأصدقاء.رغم التطورات الكبيرة التي حدثت في المجتمع، بحسب سرحان، التي أدت إلى إضعاف الكثير من العلاقات الاجتماعية والتواصل، غير أن كثيرا من الأسر ما تزال تحافظ على علاقات جيدة فيما بينها، وتحرص على اللقاء الأسبوعي الذي غالبا ما يكون في بيت الوالدين وأحيانا منزل الأخ الكبير.هذه اللقاءات ينتظرها الكبار بشوق ولهفة وربما تكون من أجمل الأيام والساعات لديهم. فهي تشعرهم بوفاء الأبناء والبنات، وفق سرحان، وتزيد من اللحمة والتقارب بين أفراد الأسرة الكبيرة، وهي تؤكد أهمية الأسرة "الممتدة" التي تضم الجدين والأبناء والبنات.ومثل هذه اللقاءات لها فوائد كثيرة سواء على الأبناء أو الأحفاد، فهي تزيد من أواصر المحبة بين الجميع وإدامة التواصل وتسهم في تبادل الآراء والخبرات والحوار وحل أي خلافات أسرية يمكن أن تحدث. وهي أيضا تربي الأبناء على أهمية التواصل مع الأجداد والأعمام والعمات والأخوال والخالات، وتربطهم بأقرانهم من أبناء الأعمام والأخوال. وهذا يسهم في المحافظة على العلاقات الاجتماعية واستمراريتها، بحسب سرحان.ويضيف، كما أن مثل هذه اللقاءات تشعر الكبار بالتقدير والحب والمودة، إضافة إلى أنها تزيد من الألفة بين أفراد العائلة الكبيرة وتعرّف الأحفاد بعضهم ببعض، مما يمكنهم من التواصل بالمستقبل، حيث تعاني بعض الأسر من ضعف هذه العلاقات. ومثل هذه اللقاءات (الجمعات) تسهم في الترفيه عن أفراد الأسرة الكبيرة بما ينفع ويفيد.ويكمل، كما تسهم بالتخلص من بعض العادات التي يذهب إليها البعض بقتل الوقت والانعزال عن الآخرين والاكتفاء بالتواصل عن بعد باستخدام وسائل التواصل، خصوصا في ظل تأكيد علماء الاجتماع أهمية الاتصال المباشر الذي يزيد من روح التكافل والتعاون بين أفراد الأسرة، ما يمكنهم من مساعدة بعضهم بعضا عند الحاجة سواء من النواحي المادية أو المعنوية.ويلفت إلى أن هذا التواصل يسهم في معرفة ظروف الآخرين الاقتصادية والصحية، حيث يمكن تقديم المساعدة والاطمئنان على الآخرين. كما أن معاملة الأبناء لآبائهم وزيارتهم ورعايتهم تعلم الأحفاد أصول البر والتراحم والاحترام.وهذه الزيارات تشعر الوالدين بأهميتهما ودورهما المستمر، وذلك بإشراكهما في أمور الحياة كلها واستشارتهما والاستفادة من خبراتهما الزاخرة، وتلمس حاجاتهما الضرورية وإدخال السعادة على قلوبهما، وفق سرحان.ومن المهم على الأبناء أن يضعوا أنفسهم مكان والديهم وأن هذا الحال سيعود عليهم، فسيكبرون وسيكون لديهم أبناء، فحسن معاملة الأبناء لآبائهم ورعايتهم يعلم الأحفاد أصول البر والتراحم والاحترام، فينشؤون نشأة صحيحة تؤهلهم للعناية بآبائهم في المستقبل.وجود كبار السن في الأسرة، وفق سرحان، يضفي الدفء والحميمية على العلاقات داخل الأسرة ويحقق الوئام والمحبة والتكافل بين أفراد الأسرة كافة.وحتى تحقق هذه الزيارات السعادة للوالدين، يجب على الأبناء الإدراك أن اهتمامات الإنسان تختلف مع تقدم العمر وكذلك نفسيته وتعامله مع الآخرين، بحسب سرحان، فعلى سبيل المثال، يجب الحديث عن الماضي وفترة الشباب بكل تفاصيلها، كما يكرر ذكر الأحداث والقصص الماضية في الجلسات، واستماع الأبناء والأحفاد يشعر الكبير بالراحة والاهتمام والرضا، وهي وسيلة للتعبير عن الذات، فاستماع الأبناء لأحاديث الآباء والأجداد هو نوع من البر، وإن كان لا يكلف شيئا ماديا.ويختم سرحان، قد يفضل الآباء والأمهات طعاما أكثر من غيره حتى لو كان بسيطا، لكنه ارتبط لديهم بذكريات معينة، وهنا يكمن دور الأبناء في الحرص على تأمينها للآباء، خصوصا في اللقاءات الجماعية.