بيع حقيبة مجهرية بحجم حبة الملح بـ 63 ألف دولار

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بيعت حقيبة يد مجهرية "أصغر من حبة الملح" في مزاد علني بمبلغ 63750 دولارا.ويبلغ حجم الحقيبة 657 × 222 × 700 ميكرون، فيما يؤكد مبتكروها أن من الممكن تمريرها عبر فتحة الإبرة، وهناك حاجة إلى مجهر لعرض تصميم الحقيبة.وتشتهر مجموعة "إم إس سي إتش إف" الفنية، ومقرها بروكلين، بتصميماتها المثيرة للجدل، والتي تشمل الأحذية التي تحتوي على دم بشري، وأحذية مطاطية حمراء عملاقة.وقالت المجموعة في منشور عن الحقيبة: "هناك حقائب يد كبيرة وحقائب يد عادية وحقائب يد صغيرة، لكن هذه هي الكلمة الأخيرة في تصغير الحقائب"، وفقاً لـ BBC.وصُنعت الحقيبة من صمغ مادة فوتوبوليمير وباستخدام تقنية طباعة ثلاثية الأبعاد تستخدم غالبا لصنع نماذج وهياكل ميكانيكية صغيرة.أثناء صناعتها، كانت بعض عينات الحقيبة الصغيرة المرسلة للمراجعة من قبل العلامة التجارية صغيرة جدا لدرجة أن فريق "إم إس سي إتش إف" قد فقدها، وفقا لتقارير مجلة سميثسونيان. لكن فقدان المنتج لا يقلق مالك الحقيبة الجديد، حيث تم تضمين مجهر بشاشة رقمية في عملية الشراء.