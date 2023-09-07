الخميس 07 أيلول 2023
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بيع صقر في الدوحة بـ177 ألف ريال

الدوحة: أغلى صفقة في العالم لبيع صقر
بيع صقر في الدوحة بـ177 ألف ريال
شهدت الدوحة اليوم الخميس على هامش معرض دولي للصيد والصقور، أغلى صفقة في العالم خلال مزاد علني على "فرخ صقر" وغطاء لرأسه حيث رسا المزاد على أحد هواة الرحلات الصحراوية ومحبي الصيد والصقارة (قطري) بمبلغ 177 ألف ريال (48.6 ألف دولار) لامتلاك الصقر، بالإضافة الى 91 ألف ريال (25 ألف دولار) ثمنا لغطاء رأس الصقر المرصع بالذهب الخالص.اضافة اعلان

وقال نائب رئيس اللجنة العليا المنظمة للمعرض، محمد بن عبد اللطيف المسند، إن المعرض يشهد إقبالا كبيرا من المهتمين بالصيد والقنص، كما تلقى محتوياته وخاصة "البراقع" إقبالا جماهيريا كبيرا للاطلاع عليها ومعرفة مواد تصنيعها، خاصة أنها تتميز بجمالها وطريقة تصميمها الاحترافية سواء من ناحية الشكل، أو طريقة تزيينها بالذهب الأصفر والأبيض.
وتُعرض أغطية رؤوس الصقور (البراقع) بشكل يومي ضمن صندوق زجاجي يحافظ عليها، ولا يسمح لزوار المعرض بلمسها إلا بارتداء قفازات مخصصة لذلك، ويرفق مع كل برقع كتيب يشتمل على مواصفات المواد الداخلة بتصنيعه وطريقة التصميم وعيار الذهب المستخدم.
بترا
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