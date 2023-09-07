بيع صقر في الدوحة بـ177 ألف ريال

وقال نائب رئيس اللجنة العليا المنظمة للمعرض، محمد بن عبد اللطيف المسند، إن المعرض يشهد إقبالا كبيرا من المهتمين بالصيد والقنص، كما تلقى محتوياته وخاصة "البراقع" إقبالا جماهيريا كبيرا للاطلاع عليها ومعرفة مواد تصنيعها، خاصة أنها تتميز بجمالها وطريقة تصميمها الاحترافية سواء من ناحية الشكل، أو طريقة تزيينها بالذهب الأصفر والأبيض.
وتُعرض أغطية رؤوس الصقور (البراقع) بشكل يومي ضمن صندوق زجاجي يحافظ عليها، ولا يسمح لزوار المعرض بلمسها إلا بارتداء قفازات مخصصة لذلك، ويرفق مع كل برقع كتيب يشتمل على مواصفات المواد الداخلة بتصنيعه وطريقة التصميم وعيار الذهب المستخدم.
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