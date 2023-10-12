بين صفحات "خمسون عاما وراء الميكروفون" سيرة ذاتية للإعلامي سالم العبادي

عزيزة علي

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صدر، بدعم من وزارة الثقافة، كتاب بعنوان "خمسون عاماً وراء الميكروفون"، للزميل الإعلامي سالم العبادي، ويتضمن سيرة ذاتية للمؤلف.الكتاب جاء في سبعة فصول؛ الأول يشتمل على كلمة وزير الإعلام الأسبق نصوح سالم المجالي، وكلمة وزير الداخلية الأسبق سمير الحباشنة، كلمة الأستاذ مصطفى أنور، نائب رئيس القسم العربي في بي بي سي، فيما حمل الفصل الثاني عنوان "المذيع سالم العبادي يتذكر"، حيث يقدم "نبذة عن حياته- وخاطرة الرجل الفقير الثري، أول ظهور للراديو في قريتي، كلية الشهيد فيصل الثاني، أنا ورئيس الوزراء أحمد اللوزي، قبولي في الإذاعة الأردنية".فيما جاء الفصل الثالث بعنوان "هيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي"، حيث يستعرض تجربته في العمل بهذه الإذاعة ومواقف لا تنسى، ولقاءه مع الملك عبد الله الثاني في لندن، وغيرها من المواضيع، فيما جاء الفصل الرابع بعنوان "من ذاكرة الإذاعات"، وفيه يتحدث عن "رمضان في الإذاعة الأردنية، البرنامج على الطائرة، برنامج الشرطة في خدمة الشعب".وفي الفصل الخامس وهو بعنوان "من مخاطر المهنة"، يتحدث عن لقاء مع وزير الخارجية الجزائري عبدالعزيز بالحاج، وبرنامج الشرطة في خدمة الشعب، وانتخابات كردستان العراق، وخطأ الطيار، وخطأ الصحفي، فيما جاء الفصل السادس بعنوان "رحلات في الذاكرة" يتحدث فيه عن رحلاته حول العالم وذكرياته عن الثورة المصرية 2011، أما الفصل السابع فهو عبارة عن "خواطر إذاعية".كتب تقديما للكتاب المؤرخ والإعلامي الدكتور محمد المناصير؛ حيث يقول فيه "جميل أن يقوم مشاهير الإعلاميين بكتابة مذكراتهم، فالمذكرات بوابة إبداعية، لا يتقنها إلا المبدعون، ففيها تكون في حوار مع ذاتك، وتصبح محللا لحياتك، ستتفاجأ من إبداعك الشخصي في التعبير عن نفسك، وهو ما حصل أصلا مع أهم الكتاب والشعراء والسياسيين في العالم".الإعلامي والمذيع المخضرم سالم العبادي اسم لامع عابر للقنوات الإذاعية والتلفزيونية، ترك بصمته في محطات كثيرة، لا ينكره مستمع عربي في أنحاء الوطن العربي، وأينما انتشر العرب في أرجاء المعمورة، بصوته المميز وأسلوبه الفريد، فقد صنع تجربة فريدة وضعته في سدة الخبراء، وهو إنسان بمعنى الكلمة، تلقاه فتشعر أنه صديقك الحميم، وحين يزل لسانك أو يتعكر صفو تفكيرك أو تحليلك يردعك بلطف الفاهم المتبصر، لا يجامل ولا يحابي ولا يداهن.ويضيف المناصير، أنه تعرف على العبادي منذ أن دخل الإذاعة الأردنية في العام 1977، وحين التقيته بعد عودته من لندن زائرا للوطن، شعرت أن الزمن يعود ثلاثين عاما حين التقينا آخر مرة قبل سفره إلى خارج البلاد، كما عرفته أستاذا في الإعلام عركته التجارب واختبرته الأيام، فكان صلب العود، يعرف كيف يستثمر الوقت لآخر ثانية؛ وللحقيقة كان إعلاميا ومذيعا متميزا في الإذاعة الأردنية، طاف أنحاء الوطن طولا وعرضا في برامجه الميدانية.وتابع المناصير، انتقل العبادي معارا إلى الإذاعة العالمية بي بي سي، التي كانت إضافة نوعية لمذيعيها، ثم انتقل إلى MBC ليعطي خبراته وأداءه المميز، ثم عاد مرة ثانية إلى بي بي سي، الإذاعة الأم التي كانت والعبادي صديقين، لا نذكر "بي بي سي"، إلا ونذكر العبادي والعكس صحيح، وقد صنع العبادي نموذجا للإعلامي الجاد الذي حمل رسالة الإعلام؛ ليصل بها إلى العالمية، وقد مارس عمله بجد واجتهاد وقوة في الأداء، وبأسلوب تقديم مميز، جعل من أسلوبه مدرسة في صناعة الإعلام، وأصبح عميد الإعلاميين الأردنيين والعرب بلا منازع.فيما كلمة للمؤلف يقول فيها إنه أراد أن يتحدث للقارئ بلغة "المذيع"، المجتهد الذي يحاول جاهدا كسب رضا المستمعين، بأسلوب يفهمه العالم والرجل العادي، أحببت أن أنقل لكم تجربتي في هذا الحياة، من شخص فقير، كيف حقق أمنية أعلن عنها وهو طفل، بأن يكون مذيعا في "هنا لندن".ويضيف "أؤكد لكم أنني حرصت على أن أكون دقيقا فيما أنقله لكم، دون زيادة أو نقصان، فأنا بعد هذه الخدمة الطويلة في ثلاث محطات إذاعية، وخبرة فاضت على خمسين عاما، لا يمكن إلا أن أكون حريصا على مخاطبة الناس بكل أمانة وصراحة، كما أردت في هذا الكتاب أن أتحدث عن خبراتي، وما شهدته من تجارب طريفة خلال عملي في الإذاعات الثلاث، التي سعدت بالعمل فيها وهي "الإذاعية الأردنية، إذاعة MBC، العربية، وهيئة الإذاعة البريطانية في لندن"، ولم أشأ أن أتناول رأيي في الإعلام وإعطاء دروس حوله؛ لأن هذا الأمر يحتاج إلى كتاب منفرد، لكني أوردت، بعض الخواطر التي لابد من تناولها كوني مذيعا".ويقول، إن الهدف من هذا الكتاب هو تعريف المستمعين في الأردن والدول العربية، وكل من يتنطق باللسان العربي في دول كثيرة، بشخصي وخبراتي وتجاربي، التي لا يخلو بعضها من الطرافة، والمفاجآت.