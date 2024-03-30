بيومي فؤاد عن أزمة موسم الرياض: "أنا قد كلامي علشان راجل"

تحدث بيومي فؤاد عن محمد سلام وأزمة موسم الرياض لأول مرة في لقاء تلفزيوني، حيث أكد عدم ندمه على كلامه رغم الضجة الكبيرة التي أثارها، مؤكداً أنه يعتبر نفسه "بتاع فلوس"، وأشار أيضاً إلى طلبه عدم رؤية زميله الممثل المصري الشاب أثناء تصوير مسلسل "الكبير أوي".

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مكالمة بيومي فؤاد ومحمد سلام صباح يوم السفر



علّق الممثل المصري على الأزمة التي أثارتها تصريحاته في موسم الرياض، حيث انتقد زميله محمد سلام لاعتذاره عن المشاركة في مسرحية "زواج اصطناعي" بسبب شعوره بعد مناسبة عرض مسرحية كوميدية بينما يعيش أهالي غزة حرباً مدمرة، وذلك في الأسابيع الأولى من الحرب الإسرائيلية على القطاع المحاصر.



إذ أكد فؤاد أنه علم بانسحاب سلام من المسرحية فجر يوم 25 نوفمبر/كانون الثاني 2023 عبر اتصال تلقاه من منتج المسرحية محمد نصار، يخبره فيه باعتذار سلام في صباح يوم السفر، وأقسم أنه لم يسأل حتى عن السبب، وقال للمنتج إنه سيتصل بسلام.

وأضاف: "وليه أي حد في الدنيا لما بتحصله مشكلة مع سلام بيكلموني أنا؟ علشان أنا كبير سلام، أنا الـReference (المصدر) بتاع سلام، اسألوه"، وأشار إلى أنه اتصل بسلام ورد عليه سريعاً وخاضا حديثاً ودوداً، وذلك خلال تصريحاته في برنامج "حبر سري" الذي تقدمه أسما إبراهيم عبر شاشة "القاهرة والناس".



فؤاد أشار إلى أن سلام أقسم له في المكالمة أنه أراد أن يكون هو أول شخص لكنه خشي أن يكون لا يزال نائماً، وسأله عن ماذا، ورد سلام: "أنا مش قادر"، وأنه لا يستطيع المشاركة في عرض فني بينما يقتل أطفال في غزة، وأن هذه المشاهد تؤلمه.



فرد عليه فؤاد: "وإحنا بإيدينا إيه"، مشيراً إلى دعائه المستمر لأهل غزة في كل صلواته حتى قبل دعائه لأولاده، وأردف: "لكن يابني ده أكل عيش، وفيه ناس كتير أوي أوي إنت تعرف إن بيوتهم مفتوحة بالحاجات دي".



في مكالمة استمرت بين 10 إلى 12 دقيقة أصر سلام على أنه لن يتحمل المشاركة، لذلك سأله بيومي في نهاية المكالمة عن شخص يرشحه نيابة عنه، فرشح سلام أن يستعين بأي ممثل من فريق "مسرح مصر"، وأثنى على مهارتهم وحفظهم السريع للنصوص. انتهت المكالمة بينهما بتبادل السلام والدعوات كما أشار فؤاد.

"طلبت من سلام رفع الفيديو"



قال بيومي: "أنا أكتر بني آدم في الدنيا يفهم تأثير هذه الأشياء على البني آدمين"، ومع كثرة الاتصالات التي تلقاها، قرر الاتصال بسلام مرة ثانية لينصحه بـ "رفع" الفيديو من حساباته على الشبكات الاجتماعية.



وقال إن رد سلام على طلبه بـ "رفع الفيديو": "لأول مرة هقولك أنا آسف، مش هقدر"، وقال له "براحتك"، ولم تستغرق المحادثة ثواني بعد ذلك، ثم أغلق الخط وسافر لحضور المسرحية. وكانت هذه المكالمة الأخيرة بينهما.





"مساعدو إخراج بكوا فرحاً ببديل محمد سلام كي لا تلغى المسرحية"



أقسم فؤاد مراراً أن فنانين من نجوم الصف الأول يحتاجون مثل هذه العروض الفنية لتوفير الدخل المادي للإنفاق على أسرهم. وأضاف: "مساعدين إخراج كانوا بيحضنوا أنور (محمد أنور بديل محمد سلام) ويعيطوا، علشان المسرحية كانت مش هتطلع".





بيومي فؤاد عن محمد سلام: طلبت ألا أراه في "الكبير أوي"



أكد فؤاد أنه طلب ألا يرى محمد سلام في كواليس مسلسل "الكبير 8" أو يعتذر عن العمل ويدفع الشرط الجزائي، وقال: "طلبت إني مقابلش محمد سلام في كواليس مسلسل الكبير 8″، وذلك في اتصال مع فريق عمل المسلسل أثناء وجوده في المملكة العربية السعودية، وذلك بعد الضجة التي أثارتها تعليقاته على خشبة المسرح.



سألت المذيعة إن كانت هناك مشاهد تجمع بيومي فؤاد ومحمد سلام في "الكبير"، وأكد عدم معرفته، ورغم ذلك عاد وأشار إلى أن ما فهمه أن بعض المشاهد أعيدت كتابتها لتنفيذ رغبته، قائلاً: "وفي مشاهد اتعاد كتابتها عشان منتقابلش".





أحمد مكي حاول الصلح بين بيومي فؤاد ومحمد سلام



أكد بيومي أن بطل المسلسل أحمد مكي حاول أن يصالحهما لكنه رفض ذلك، وقال: "رفضت، لأنها مش هتخلص كدة، هتخلص عند الله، كل واحد ياخد حقه".

إلا أنه أكد أن المشكلة ليست بينه وبين سلام نهائياً، لكن "أن يتسبب فيما حدث، ولا يخرج للدفاع عن أنور" هي المشكلة بالنسبة له.



وأقسم أنه لم يخرج للمسرح و"عكيت من وجهة نظر الناس واتبهدلت وعشت أصعب 5 أيام في حياتي أنا وولادي" إلا دفاعاً عن أنور.





عن موسم الرياض: "قد كلامي علشان راجل"



"قد كلامي علشان راجل.. قده وقدود"، أكد فؤاد عدم ندمه على ما قاله على مسرح موسم الرياض، وأكد تمسكه به، وغير فقط جملة "إحنا مش جايين نضحك"، ليؤكد أنه ذهب لهذا الغرض، وهو إضحاك الجمهور.



أكد أيضاً أنه يعمل من أجل كسب لقمة العيش وقال: "أنا قلت إن احنا مش بتوع فلوس، وبعتذر عن دا لأن احنا بتوع فلوس، أنا بشتغل وباخد فلوس".



أشار كذلك إلى خوف وبكاء الممثل الشاب محمد أنور من العودة لمصر، وطلب ترك المسرحية بسبب حملة الانتقادات التي تعرض لها لقبوله الدور الذي اعتذر عنه سلام، وهو ما دفعه للرد على الهجوم دفاعاً عن أنور.





بكاء بيومي فؤاد على الهواء



خلال الحلقة نفسها؛ بكى بيومي فؤاد حين عرضت صورة محمد سلام، ضمن فقرة تعرض فيها صور مشاهير ويسألهم الضيف سؤالاً. وقال إن سؤاله سيكون "إزاي متطلعش تدافع عننا، إزاي متطلعش تدافع عن أنور وهو ترشيحك"، ولامه على عدم الدفاع عنهم.