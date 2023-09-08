الجمعة 08 أيلول 2023
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تاجر مخدرات يشكو للشرطة سرقة مخدراته

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الشرطة البريطانية
اعتقلت الشرطة البريطانية تاجر مخدرات في وادي التايمز، جنوب شرقي إنجلترا، بعد أن أقدم على الاتصال بالشرطة للإبلاغ عن سرقة مخدراته.
وبحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية اعتقلت الشرطة في "وادي التايمز"، تاجر المخدرات، جيمس بومونت، البالغ من العمر 38 عاما، بعدما اتصل بالشرطة ليبلغها أن شخصا ما دخل منزله وسرق المخدرات، التي كان يخبئها داخله.اضافة اعلان

وأثناء مثوله أمام محكمة أكسفورد كراون، أقر بومونت بأنه مذنب في حيازة المخدرات بقصد توزيعها.
وقال محاميه إن جيمس "يعاني بشدة من اضطرابات في الصحة العقلية". وذكر أحد المعلقين على هذه الواقعة: "هذا أغبى فعل يمكن تصوره على الإطلاق".
وأشارت الصحيفة إلى أن بومونت لم يقف عند هذا الحد، بل قدم لعناصر الأمن قائمة بالمخدرات المسروقة، بما في ذلك الكوكايين والإكستاسي والكيتامين، مما أدى إلى اعتقاله في الحال.
وعثرت الشرطة داخل منزله على مخدرات من الفئة الأولى، بما في ذلك الكوكايين والإكستاسي والميثامفيتامين وعقار "إل إس دي"، إلى جانب مخدرات من الفئة الثانية، مثل القنب الهندي والكيتامين ومخدرات من الفئة الثالثة، مثل إيتيزولام.
المصدر: ديلي ميل
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