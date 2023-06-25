تبرأت منه عائلته وطالبت بإعدامه.. أصغر قاتل متسلسل في تاريخ روسيا

ترجمة عن الفرنسية: سارة زايد

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كانت جرائم فلاديمير فينيشيفسكي مروعة لدرجة أن والديه تبرآ منه وطالبا بإعدامه رمياً بالرصاص، بعد أن قام بقتل والتنكيل بجثث 8 أطفال لم يبلغوا بعد الخامسة من أعمارهم، فأصبح فلاديمير، وهو طالب روسي مراهق، ذي صيت ملطخ بالدماء في أواخر ثلاثينيات القرن الماضي، وعُرِف كأصغر قاتل متسلسل في التاريخ الروسي.ارتكب الشاب البالغ من العمر 15 عاماً أول جريمة قتل له في صيف 1938، فبعد أن تسلل إلى ساحة المنزل التي كانت تلعب فيها جيرتا، البالغة من العمر 3 سنوات، قام بخنق الطفلة وطعنها مرات عدة، وبعد تشويه ضحيته، أخفاها في الأدغال، وعندما تم العثور على الجثة، وقف فلاديمير يراقب المشهد بهدوء، وسط حشد من المتفرجين المذعورين، يتفحص وجه الصغيرة التي قتلها بعينين لا تعرفا الرأفة.شعر القاتل أن ضبط أعصابه وتجرده من الرحمة سيساعدانه على التملص من جرائمه، فنفذ 18 هجوماً على أطفال في مدينة سفيردلوفسك ومدن أخرى مجاورة، حيث كان يغري ضحاياه الصغار بالحلوى والألعاب ويأخذهم إلى أماكن مهجورة ثم يقتلهم ويمثل بجثثهم ويخفيها تحت طبقات سميكة من أوراق الشجر أو الثلوج المتراكمة.استطاعت 10 ضحايا النجاة من موت محتم على يد الوحش المتسلسل. فأفلتت نينا، البالغة من العمر 4 سنوات، من يدي القاتل، حيث اختبأت في كومة من القش، وتم إنقاذ أليا، البالغة من العمر سنتين، بعد أن تلقت طعنة قوية بسكين في البطن. أمّا الطفل بوريا، البالغ من العمر 4 سنوات، فتم خطفه من الشارع أمام عيني والدته، وتمكنت الشرطة من الوصول إلى مكان المختَطَف، حيث سمعت صوت صبي خافت يئن من البرد، وكان فلاديمير لاذ بالفرار لتوه.خيّم الرعب على مدينة سفيردلوفسك، فكان الآباء يخشون ترك أطفالهم وحدهم ولو لبرهة قصيرة خشية أن يقتنص "وحش جبال الأورال" فرصة خطفهم وإنهاء حياتهم بطرق وحشية.حوصرت مدينة سفيردلوفسك بقوات من الشرطة للقبض على "القاتل الشاب"، كما وصفه الضحايا الناجون. ومع ذلك، أحداً لم يصدق أن تلميذاً يافعاً هو وراء تلك الجرائم المروعة!في الرابع والعشرين من تشرين أول (أكتوبر) عام 1939، لاحظ عسكري متدرب في مدرسة بسفيردلوفسك مراهقاً يقود بإكراه طفلاً نحو الغابة، فأخذ شرطي المستقبل اثنين من زملائه في الفصل وتعقبوا تحركات القاتل، وانقضوا عليه عندما كان يتهيأ لخنق سلافا فولكوف البالغ من العمر 3 سنوات.صُعِق والدا فلاديمير بما علموه عن ابنهم، إذ كانت أسرته صالحة وميسورة الحال، من جذور سوفيتية متحفظة، ونشرت العائلة تصريحاً لها في صحيفة Ural Worker جاء فيه: "نحن، والدا المجرم، نتبرأ من ابن كهذا، ونطالب بأقصى عقوبة تفرض عليه: الإعدام. إذ لا يصِّح أن يحيا هؤلاء المسوخ في كنف عائلة سوفيتية".أخبر فلاديمير الشرطة عن جرائمه معتقداً أن السجن مدى الحياة ينتظره، لكن المحكمة كان لها رأي مختلف، إذ سمح القانون السوفيتي في ذلك الوقت بتطبيق عقوبة الإعدام على الأحداث، وفي 11 تشرين الثاني عام 1940، أُعدِم الشاب البالغ من العمر 17 عاماً رمياً بالرصاص، بعد أن اتضحت سلامته العقلية وعدم معاناته من أي اضطراب نفسي.