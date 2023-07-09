الإثنين 10 تموز 2023
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"تجربة الريشة والفكر" جلسة حوارية عن الفنان الراحل مهنا الدرة

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الفنان الراحل مهنا الدرة- (من المصدر)
عمان-الغد- ضمن سلسلة الحوارات الفنية المفتوحة والتي تقيمها وزارة الثقافة من إعداد وتقديم الأستاذ الدكتور مازن عصفور، تعقد في الساعة السادسة والنصف يوم الثلاثاء الموافق الثامن عشر من الشهر الحالي، في قاعة المؤتمرات بالمركز الثقافي الملكي جلسة حوارية بعنوان: "تجربة الريشة والفكر" عن الفنان الراحل مهنا الدرة. اضافة اعلان
وتستهل الجلسة قبل أن يستعرض الناقد عصفور أبرز المحطات الفكرية والأسلوبية في تجربة الدرة، بعرض فيلم فيديو قصير عن أهم مراحل مسيرته الفنية الطويلة والخصبة التي ترسخت فيها  بصماته في الحركة الفنية المحلية والعربية والعالمية منذ عقود. 
وفي الجزء الثاني من الحوار الذي يشتمل على استعراض نقدي وتحليلي موجز لنماذج من أبرز أعمال الفنان، سيفتح باب الحوار مع الحضور. 
يذكر أن الفنان الدرة من أبرز رواد الفن الأردني منذ منصف القرن الماضي، وهو من أوائل الفنانين الذين ألبسوا الفن الأردني ثوب الحداثة، وبالتوازي بين الموضوع المحلي واللغات الفنية العالمية. 
كما يعد الفنان الدرة، من أوائل الفنانين الأردنيين الذين درسوا فن الرسم والتصوير في أكاديمية الفنون الجميلة بروما في وقت مبكر منتصف الخمسينيات، وأسهم بأدوار إدارية وتعليمية مهمة ومؤثرة في الحركة المحلية من أبرزها، قيامه بتأسيس أول معهد للفنون الجميلة في الأردن تابع لوزارة الثقافة، ويعرف حاليا باسمه. إضافة إلى مزاولته مهنة التدريس الفني الأكاديمي المتخصص في كلية الفنون الجميلة بالجامعة الأردنية. 
جانب من لوحات المعرض- (من المصدر)

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