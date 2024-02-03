تحت سماء القصف.. أفراح مبتورة وقصص وأدها الاحتلال

علا أبو الخير

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عمان- كانت حياتهم مليئة بالمحبة والمودة والتفاهم والهدوء، عملوا واجتهدوا ليعمروا منزلهم معا، وتكللت النعم في حياتهم بوجود أبنائهم الثلاثة، ثمرة المحبة، هكذا حتى بدأت الحرب بتغيير كل شيء وقلبت حياتهم رأسا على عقب وحولتها في لمح البصر إلى كابوس مظلم من المعاناة والنزوح والجوع والعطش والبرد.نور أبو ندى وزوجها بلال أبو سمعان، تبدلت ملامح عيشهم وظروفه كما حال كل الغزيين في الحرب، وكان آخر مصابهم فراقا انتهى باستشهاد الأب الحنون والمتفاني ورفيق الدرب كما وصفته أبو ندى.تقول في نعي زوجها عبر مواقع التواصل الاجتماعي: "الملتقى بالجنة يا قلبي، بتلبقلك الشهادة يا نور العين، ربنا رحيم يحفنا برعايته ولطفه ويصبر قلبي على البعد المؤقت قبل ما ألحقك، وتأكد أن الهرم سيبقى واقفا بإذن الله وسأواصل بناءه وتأسيسه بطريقة صحيحة".وكأسرة الشهيد أبو سمعان ملايين الأسر التي تواجه المصير ذاته بفقدان أحد أفرادها أو كلهم، وأشخاص عديدون اندثرت أحلامهم وبترت قصصهم قبل أن تكتمل، بعد أن جردتهم الحرب من كل الآمال وسلبت منهم كل الأفراح.هكذا تبدو الحكايات في غزة تحت خط النار، مفتوحة على الجراح، غير متوقعة، أمام واقع جديد من المعاناة والألم يفرض نفسه بقوة، ولا سبيل لتسكين تلك الأوجاع المثخنة سوى الصبر والدعاء.أستاذ علم الاجتماع، الدكتور محمد الجريبيع يؤكد أن الأحداث الأخيرة الجارية في غزة نتيجة العدوان الصهيوني، ستترك تأثيرات كبيرة وتغيرات عديدة على هيكل المجتمع والأسرة الغزية، وعلى بنية المجتمع الفلسطيني عموما. إذ تكاد تكون كل أسرة في غزة، فقدت فردا على الأقل من أسرتها، وبالتالي نحن أمام تحولات وتغيرات هيكلية عديدة على بنية الأسرة بسبب الفقدان."ومن هنا ستبرز أنماط جديدة من الأسر وهياكل جديدة، بعضها لأسر ترأسها امرأة وأسر مكونة من أطفال أيتام، وأسر فقدت كل الأبناء، وبالنتيجة نحن أمام واقع جديد ونمط جديد يفرض نفسه على المجتمع الفلسطيني"، يقول الجريبيع.وبحسب الأرقام والإحصائيات الأخيرة للأمم المتحدة، في غزة هناك 14000 أسرة تعيلها امرأة، و3000 امرأة أصبحن أرامل، و16 ألف شهيد من الأطفال والنساء، ومليون امرأة نازحة.ويتابع الجريبيع، "هذا الواقع الجديد بدوره سيترك آثاره الاجتماعية والنفسية على الأهالي في غزة، ويمتد لسنوات وسنوات، كما أنه في المجتمعات التي تواجه الحروب لا تقتصر المعاناة الكبيرة على الأسرة بل حتى الأطفال والنساء، وهم من الفئات الاجتماعية الأكثر تعرضا للعنف والقتل والظلم لكونهم لا يمتلكون القدرة على الدفاع عن أنفسهم، وبالتالي الاعتداء والعدوان على هذه الفئات مختلف".وفي حالات توثق ذلك الاعتداء الصارخ على الطفولة في غزة - بحسب رصد من مواقع التواصل الاجتماعي-، استهدفت طائرات الاحتلال الطفلة مريم قاسم (5 أعوام)، وهي تلعب مما أصابها بشلل كامل وعجز في السمع والبصر.أما الطفل كرم الفيومي، فانتهت حياته قبل أن تبدأ، يقول أحد أقاربه: "انتظره والده على أحر من الجمر، حتى ولد بتاريخ 25 كانون الأول (ديسمبر) من العام 2023، وكان الحفيد الأول والفرحة الأولى لعائلتي طافش والفيومي، عاش 27 يوما فقط، كان أكثر من نصفها في العدوان، ونزح والداه من مكان لمكان، وفي النزوح الأخير لهم ارتقى الطفل وأسرته".ونغم أبو سمرة، سلب العدوان والقصف منها حلمها في أن تصبح لاعبة كاراتيه، في البداية ترك في جسدها كسورا متفرقة وأدى إلى بتر ساقها. تدهورت حالتها حتى دخلت في غيبوبة ومكثت في العناية المركزة لأيام عدة، فارقت بعدها الحياة، نغم لم تكمل مسيرتها في المجال الذي لطالما شغفت به وكان الموت أقرب إليها من أي حلم آخر.ولا تختلف نهاية ريم منصور عنها كثيرا، إذ كانت في سنتها الجامعية الأخيرة في جامعة الأقصى، عندما بدأ العدوان على غزة، كانت تصبو إلى تحقيق طموحها في الدراسات العليا والعمل بعد الجامعة، وكانت طالبة مجتهدة وطموحة جدا، إلا أن القصف المدفعي نال منها ومن حلمها في منطقة الشيخ رضوان لتلحق بوالدها الشهيد قبل أن تفرح بثمرة اجتهادها.وكحال نغم وكرم وريم 25 ألفا من القطاع قتلتهم صواريخ الاحتلال بلا رحمة، و15 % من النازحين داخل قطاع غزة يعانون من مشاكل تتعلق بالإعاقة بحسب تقارير المنظمة الدولية للمعاقين، وغيرهم الكثير من الأحلام التي أجهضت في رحمها قبل أن تولد لأطفال لم يروا النور، وأرواح معلقة تعاني عذاب المرض والألم الجسدي ولا دواء يخفف عنهم ولا مأوى يقيهم برد الشتاء، تحديدا في ظل الجوع الكارثي الذي طال 85 % من السكان.وفي السياق يعود الجريبيع، ليبين أنه في وجود الاحتلال في فلسطين هذا يعني أن الحرب موجودة والمواجهات في أي لحظة يمكن أن تعود من جديد، ولكن طبيعة المجتمع الغزي أثبتت خلال الحروب الحالية والحروب الأخرى وفي جميع مراحل عدوان الكيان الصهيوني على غزة، أن المجتمع الغزي أصبح لديه القدرة على التكيف مع كل المتغيرات، وحتى تاريخيا يكاد لا يوجد أسرة لم تعش مرارة الفقدان وتشهد جانبا من المعاناة.ومع ذلك، استطاعت الأسر أن تطور أدوات جديدة للتكيف مع المتغيرات، نظرا لوجود يقين راسخ وقناعة راسخة لدى المجتمع أنهم في حالة حرب دائمة ومفتوحة، وعلى يقين أن كل مرحلة تتوقف فيها الحرب، يبدأ الاستعداد لمرحلة أخرى جديدة.ويوجز بالقول: "إن الحرب الحالية تضع تصورات عديدة للمستقبل وستؤدي إلى تغيرات جذرية في المجتمع وستترك آثارا على طبيعة العلاقات المجتمعية وعلى ديناميكية العلاقة المجتمعية، فضلا عن توليد قناعات جديدة".كما ستلجأ الأسر الفلسطينية، إلى حلول بديلة متمثلة بطبيعة التنشئة المجتمعية في غزة، أي ستكون مبنية على الولادات من جديد لتعويض ما فقد منها، وستعاد تركيبة المجتمع الغزي من جديد، وسيتم تطوير آليات اجتماعية للتعامل مع كل هذه المعطيات التي فرضتها وأفرزتها الحرب الجائرة.وختاما، يقول: "إن الغزيين قد يحتاجون إلى سنوات للتخلص من العبء النفسي والاجتماعي لهذه الحرب، وقد يكون الحل الوحيد أمامهم هو تناسي هذه المآسي، تحديدا بحالة وجود دولة فلسطينية والحصول على الاستقلال والاستقرار، وأن يكون ما وصلت إليه الأسر من فقد وألم كان في سبيل طرد الكيان الصهيوني".ومن جهته، يشير المختص في حقوق الإنسان، رياض صبح، إلى أن الجرائم التي يرتكبها الاحتلال في حربه على غزة أصبحت واضحة وما عادت خفية على أحد، وتكييفها القانوني بموجب القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي الجنائي وحتى القانون الدولي لحقوق الإنسان واضح جدا، بما في ذلك جرائم الحرب، جرائم ضد الإنسانية، جرائم الإبادة الجماعية وجرائم التعذيب وغيرها من الجرائم التي يرتكبها جيش الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني.إضافة إلى ما شنته قوات الاحتلال من قصف عشوائي وهجوم متوحش وبربري على مؤسسات الأمم المتحدة وتحديدا "الأونروا"، والاعتداء على المستشفيات والهلال الأحمر وغيرها من المؤسسات التي تقدم المساعدات الإنسانية والخدمات للمدنيين.وبالتالي، فإن المشكلة ليست في المعايير الدولية فهي واضحة في جميع الاتفاقيات، بل في آلية المحاسبة، يوضح صبح. ومن ضمنها، آليات حقوق الإنسان والتي ينحصر دورها في الإدانة والشجب وكشف الانتهاكات في العادة.والمحكمة الجنائية الدولية، والتي أظهرت تقاعسا وانحيازا واضحا من قبل المدعي العام، خاصة وأن هناك شكاوى رفعت ومعلومات قدمت، ومع ذلك لم يقم بأي إجراء لغاية الآن.وفيما يخص محكمة العدل الدولية، يقول صبح: "إنه على الرغم من أن قرار المحكمة لم يكن مثاليا ولم يحاكم الأحداث أنه يوجد إبادة جماعية، إلا أن هناك نقاطا مهمة فيه، حيث حظي التصويت بنسبة عالية جدا واعتبر أن هناك مؤشرات تدل على "الإلحاحية والضرورة" على احتمال وقوع جرائم إبادة جماعية، أي أنه بدأ يقترب من وصف الإبادة الجماعية".ويضيف، "الأمر الآخر أنه دعا إلى كل ما يلزم لوقف الإبادة الجماعية المحتملة مثل إدخال المساعدات، عدم قتل المدنيين، عدم الاعتداء على المؤسسات، وليس من الممكن تطبيق تلك التدابير من دون وقف إطلاق النار، وبالتالي فهو متطلب ضمني لذلك، يجب الالتزام به.