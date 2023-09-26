الثلاثاء 26 أيلول 2023
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تحديث لـ "ChatGPT" للتفاعل مع روبوت الدردشة بالصوت والصورة

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تشات جي بي تي
أعلنت شركة "أوبن إي آيه" عن تحديث رئيسي لمنصة الذكاء الاصطناعي "ChatGPT" سيتيح لروبوت الدردشة إجراء محادثات صوتية مع المستخدمين والتفاعل مع الصور.اضافة اعلان

وقالت "OpenAI" في بيان نقلته رويترز إن الميزات الجديدة "تفتح الأبواب أمام العديد من التطبيقات الإبداعية".

ومنذ ظهوره لأول مرة في العام الماضي، تم اعتماد ChatGPT من طرف شركات لإنجاز مجموعة واسعة من المهام، بدءا من تلخيص المستندات وحتى كتابة رموز الكمبيوتر، مما أدى إلى إشعال سباق بين شركات التكنولوجيا الكبرى لإطلاق منتجاتها الخاصة القائمة على الذكاء الاصطناعي التوليدي. 

ويمكن للميزة الصوتية الجديدة في المنصة أن تقوم بسرد قصص ما قبل النوم والتدخل مثلا لحل نقاشات وجدالات على مائدة العشاء، إضافة إلى قراءة المعطيات والمعلومات التي يولدها بصوت عال.

وقالت OpenAI إن التكنولوجيا التي طورتها تتيحها شركة الموسيقى "سبوتيفاي" لمنتجي البودكاست على المنصة لترجمة محتواهم إلى لغات مختلفة.

ومن خلال الميزة الجديدة للصور، يمكن للمستخدمين التقاط صور للأشياء من حولهم والحصول على مساعدة من برنامج الدردشة الآلي من أجل التعديل عليها أو كشف محتوياتها أو تحليل رسم بياني معقد، وأيضا المساعدة للتخطيط لوجبة غذاء بناء على صور لمحتويات الثلاجة.

وستنافس الميزات الجديدة لتشات جي بي تي، "Google Lens" لشركة "ألفابيت" التي تعد حاليا الخيار الشائع للحصول على معلومات حول الصور.

وسيتم إصدار ميزات ChatGPT الجديدة للمشتركين في خطة "بلاس" وعلى الاشتراك الخاص بالمقاولات، خلال الأسبوعين المقبلين، نقلا عن الحرة.
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