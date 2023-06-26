تزامن العيد مع العطلة الصيفية.. مضاعفة لأجواء الفرح يعيشها الصغار

ديمة محبوبة

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تضج البيوت بأجواء الفرح والسعادة ما بين الأهل والأبناء على وجه الخصوص، بعدما فرضت أجواء فرحة العيد بهجتها على البيوت والشوارع، وتزداد تلك الفرحة مع تزامن عطلة العيد وفرحته مع العطلة الصيفية التي تمتد لشهرين، يذهب فيها عناء الدراسة والاستيقاظ مبكراً لدى الطلبة.ومع بداية العطلة الصيفية، يخرج الأبناء للتسوق للعيد، الذي يصادف يوم غد، يسبقه صيام يوم عرفة، حيث ترى فيه الأسرة مزيداً من البهجة مع صيام هذا اليوم، ومتابعة أجواء خروج الحجاج إلى عرفة، في الوقت الذي لا يضطر فيه الأطفال إلى الالتزام بأي "موعد إمتحان أو واجبات"، لفترة ما بعد العيد، وهي بهجة أخرى مضاعفة، كما يرى الكثيرون منهم.سماح علي، وهي أم لثلاثة أبناء تقول: "إن العطلة الصيفية بدأت لدى أبنائي"، وكونها أم عاملة، فهذه فرصة لأن يتعاون فيها الجميع في تنظيف البيت وتهيئته لاستقبال العيد والعطلة الصيفية، خاصة كونها ترى نفسها مقصرة في هذا الأمر، خلال فترة الامتحانات التي كان معظم الوقت فيها مخصص للدراسة والمراجعة فقط".وتبين علي، أنها تشعر بالسعادة الحقيقية لتوافق عطلتها من العمل لمدة خمسة أيام مع عائلتها وأطفالها، معتبرة أنها فرصة لإمضاء الكثير من الوقت العائلي الجميل وأجواء العيد وزيارة الأقارب، واستغلالها برحلات يمكن القيام بها وترتيبها خلال العيد والعطلة التي تجمع الجميع بعيدا عن مسؤوليات العمل والدراسة."هذه المرة مختلفة عن ما سبق"، تقول الأم سماح، فيما يتعلق بالعطلة، إذ إنها تتزامن مع بداية العطلة الصيفية، ما يزيد من حماس جميع الأطراف، حيث تنوي زيارة أهلها في محافظة أخرى "إربد"، وأن تكون زيارة شاملة، على حد تعبيرها، لتخصص جزءا منها للأقارب وفرصة لاختلاط أبنائها مع بقية أفراد عائلتهم الممتدة، والمشاركة في فقرة "ذبح الأضاحي" والعمل على توزيعها والمساعدة في طبخ موائد الغداء التي تجمع أفراد العائلة"، التي ينتظرها أبنائها منذ أشهر.في حين تتحدث أم رامي عما تنوي القيام به من أجواء لتزيد من فرحة أبنائها وتعوضهم عما تكبدوه من تعب خلال الشهر الماضي من امتحانات ودراسة متراكمة، وخاصة فيما يتعلق بملابس العيد، وأن تكون مريحة لهم بالدرجة الأولى، ليتمكنوا من الاستمتاع في هذه الفترة تحديداً، ومن ثم الإنطلاق إلى باقي العطلة الصيفية الطويلة التي تنوي فيها عمل برنامج ممتع لهم، ولكن زاد من بهجتها "افتتاحها بالعيد".وباتت أم رامي تهتم بتفاصيل أكثر تجعل أطفالها أكثر حبا وودا وصورا يستذكرونها عن طفولتهم، فغيرت الخطة بشراء ملابس جميلة ومتناسقة وأكثر راحة وأقل تكلفة، وتدرك اليوم أن الأطفال لا يهتمون بالمبالغ المالية التي يجمعوها بقدر ما أنهم حصلوا على "عيدية".ويستذكر الثلاثيني فادي الخطيب، الأعياد التي كان يقضيها في ظل والده الذي توفي بمرض "كورونا"، وأن أكثر شيء كان يجعل للعيد نكهته الخاصة، حسب الخطيب، أداء صلاة العيد مع والده وإخوانه وأعمامه، ومن ثم يتجمعون لذبح الأضاحي جميعا أمام منزلهم، إذ كانت العائلات جميعها تتجمع وتعمل على المساعدة في الذبح والتقطيع وكذلك توزيع اللحوم على الأقارب وأهل الحي والمحتاجين.ويقول الخطيب: "فرحة عيد الأضحى مختلفة بطقوسها عن فرحة عيد الفطر، ولها نكهة خاصة بعد أن يتبادل الجميع، "الحصص من الأضاحي" التي يتم توزيعها، وتزيد من الألفة والمحبة بين الناس.التربوية والمرشدة النفسية رائدة الكيلاني، تؤكد أن عيد الأضحى له خصوصية دينية وشعائرية مهمة جدا ومختلفة عن عيد الفطر، فهو مرتبط بحجاج بيت الله، فمن كان لديه حجاج ينتظرونهم حتى يشعرون بفرحة العيد، أما الباقين، فإن الفرحة تكتمل لديهم بتقديم الأضاحي وتوزيعها، وهي جميعها شعائر لها علاقة بالعبادة والفرحة في الوقت ذاته.وهنا، ترى الكيلاني، أنه يجب على العائلات خاصة، استغلال العطلة لجميع الأفراد الأسرة، من يعمل ومن يدرس فلا مسؤوليات تقع على عاتق الطرفين، وأن يكون العيد مختلفا والتحضيرات له كذلك، كأن يتم التحدث مع الأطفال والقيام بتخطيط ما سيقومون به خلال العيد وتحديد أماكن التنزه، وزيارات الأقارب والأصحاب، إذ يزيد ذلك من بهجة الأطفال ويكونون أكثر مرحا وتشوقا لقدوم العيد وانتظاره بلهفة.وتعتقد الكيلاني، أنه من الجيد أن يقوم الوالدين باستشارة الأطفال وسؤالهم عما يفضلون فعله في العيد، مثل، "أين يرغبون في الذهاب"، إذ سيكون الأثر أكبر في نفوسهم لأن الطفل يشعر بقدوم العيد بعيدا عن وصفه مناسبة لزيارة الأقارب الكبار فقط.كما تنصح الكيلاني الأهالي، بضرورة أن يتحدثوا مع أطفالهم عن الحج والأضاحي، وأن يشرحوا لهم معاني الإيمان والطقوس الدينية الجميلة والمفعمة بالطاعة والخير، فالحديث عن القصص الدينية التي من شأنها أن تهذب نفوسهم وتغرس فيهم أخلاق المحبة والخير والعطاء وتدلهم على الطريق الصحيح.وتتحدث الكيلاني، عن أن العائلات اليوم تهتم بزينة رمضان وزينة الأعياد، فعيد الأضحى مرتبط بالأضحية والزينة للحجاج لمن لديه حجاج العام الحالي، ووجود عطلة صيفية يمكن أن تتشارك العائلات بصنع زينتها في البيت بعمل جماعي تشاركي، إذ سيدخل الفرح والبهجة لقلوبهم وسيضفي على أجواء المنزل السعادة والفرح بقدوم العيد، إضافة إلى أن ذلك سيشعر الطفل بالمتعة والحماس.