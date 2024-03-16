السبت 16 آذار 2024
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تسبب في توقّف تصوير مسلسل "المعلم".. حريق يشتعل باستوديو الأهرام ويلتهم جميع المعدّات

حريق يس
حريق هائل في استوديو الأهرام للتصوير السينمائي بمدينة الجيزة

اندلع حريق هائل في استوديو الأهرام للتصوير السينمائي بمدينة الجيزة جنوب القاهرة، خلال الساعات الأولى من صباح اليوم السبت 16 مارس/آذار 2024، ما أدى إلى إصابة 4 أشخاص، اثنان من قوات الحماية المدنية، واثنان آخران من المدنيين، فيما لا تزال قوات الحماية المدنية تتعامل مع النيران بعد تمدّدها إلى العديد من الوحدات السكنية المجاورة للاستوديو، وهو ما تسبّب في وقف تصوير مسلسل "المعلم" إلى أجل غير مسمّى.

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تفاصيل حادث حريق استوديو الأهرام
فور اضطرام النار في المبنى، أرسلت إدارة الحماية المدنية بالجيزة 10 عربات إطفاء وخزّان مياه لمحاصرة وإخماد النيران التي تصاعدت بشكل كثيف وسط الاستوديو وعدد من العقارات المجاورة. 

 

ولم يتم الإعلان حتى الآن عن عدد الضحايا أو مصابين جرّاء هذا الحادث، وقد فرضت أجهزة محافظة الجيزة وقوات الشرطة طوقاً أمنياً حول منطقة الحريق، وتم قطع التيار الكهربائي والغاز الطبيعي عن العقارات المحيطة.


من جهتها تولّت النيابة العامة التحقيق في الحادث لتحديد أسبابه، كما طلبت  استجواب الشهود لكشف تفاصيل الواقعة.

 

 


الحريق يتسبب في توقف تصوير المسلسل "
وبحسب التحريات الأولية فإنّ النيران اشتعلت في مقر تصوير مسلسل "المعلم"، الذي يعرض خلال شهر رمضان على شاشات بعض القنوات الفضائية، وهو من إنتاج شركة "المتحدة للخدمات الإعلامية" 
 والعمل من بطولة مصطفى شعبان، وسهر الصايغ، وهاجر أحمد، وأحمد بدير، وانتصار، وأحمد فؤاد سليم.

 

كما أفادت التحريات بأنّ حريق الاستوديو امتدّ إلى بعض المعدات والديكورات الخاصة بالتصوير لعدد من مسلسلات رمضان 2024، والتي كانت موجودة في مكان اندلاع النيران، في حين لم تكشف التحرّيات إلى الآن سبب اندلاع النيران في الاستوديو.

 

وتسبب الحريق في وقف تصوير مسلسل "المعلم" إلى أجل غير مسمى، علماً أن الاستوديو شهد تصوير ما يزيد على 500 عمل درامي وسينمائي، من أبرزها، في السنوات الأخيرة، مسلسلات "بابا المجال"، و"الجماعة 2″، و"بعد البداية"، و"السيدة الأولى"، و"حضرة المتهم أبي"، و"الملك فاروق".

 


نجوم المسلسل يُعلّقون على الحريق
وردّاً منهم على الواقعة عبّر أبطال المسلسل عن حزنهم تجاه ما حدث، خصوصاً أنّه تسبّب في وقف التصوير، وطمأن بطل المسلسل مصطفى شعبان جمهوره بعد الحريق قائلاً: "الحمد لله الجميع بخير.. وكنا انتهينا من التصوير.. وغادرنا المكان، ولكن الحريق كبير وأتمنى السلامة للجميع".

 

فيما كشف محمد الشواف، مؤلف المسلسل، عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، عن توابع حادثة الاستوديو ، والذي يتم فيه تصوير العمل.

 

وعلق محمد الشواف قائلاً: "استوديو تصوير المسلسل اتحرق بالكامل، حريق هائل يلتهم الأهرام، لا حول ولا قوة إلا بالله، يا رب لطفك يا رب".


ويتم عرض العمل حالياً ضمن مسلسلات رمضان 2024 حصرياً على قناة الحياة في مواعيد مختلفة، بالإضافة إلى عرضه بالتزامن على منصة watch it.


ويعدُّ الاستوديو واحداً من أعرق استوديوهات السينما في مصر، يعود تاريخ إنشائه إلى عام 1944، وهو يضم 3 بلاتوهات، وصالة عرض، وأخرى للدوبلاج، ومعمل طباعة. 

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