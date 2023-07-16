الأحد 16 تموز 2023
النسخة المطبوعة

"تسلا" تنتج أول نسخة من مركبتها الكهربائية "سايبرتراك"

256147
أول نسخة من مركبتها الكهربائية "سايبرتراك"
أعلنت شركة «تسلا» الأميركية لصناعة السيارات يوم السبت، أن النسخة الأولى من مركبة «البيك آب الكهربائية» (Cybertruck - سايبرتراك)، خرجت من خط الإنتاج في مصنعها الضخم بتكساس في جنوب الولايات المتحدة.اضافة اعلان
وكتبت الشركة، على «تويتر»: «انتهى صنع أول مركبة (سايبرتراك) في مصنع غيغا تكساس». ونشرت صورة تظهر المركبة محاطة بعشرات الأشخاص الذين كانوا يرتدون سترات أمان صفراء وخوذاً داخل ما يشبه الحظيرة.

وأعاد إيلون ماسك، رئيس «تسلا» و«تويتر»، نشر التغريدة مرفقاً إياها بتعليق جاء فيه: «تهانينا لفريق تسلا»، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.
وكانت الشركة المصنعة قد أشارت في أبريل (نيسان)، إلى أن إنتاج هذه المركبة «يسير على الطريق الصحيحة»، للانطلاق كما هو مخطط له خلال العام الحالي في مصنعها الجديد بتكساس.
وكُشف عن المركبة ذات التصميم الاستشرافي القائم خصوصاً على ما يشبه غلافاً معدنياً ذا خطوط غير اعتيادية، في نوفمبر (تشرين الثاني) 2019.
وأثار عرضها التقديمي ضجة كبيرة عندما قام أحد موظفي الشركة، بهدف التباهي بصلابة المركبة، باختراق زجاج مصفح من خلال إطلاق مطرقة فولاذية نحوه، ما أثار رد فعل غاضباً لدى إيلون ماسك. وقد ألحقت محاولة ثانية ضرراً في جزء آخر من المركبة.
وبعد يومين من العرض التقديمي الكبير للمركبة، قالت «تسلا» إنها تلقت ما يقرب من 150 ألف طلب مسبق لشرائها.
ويتعين على الراغبين في اقتناء المركبة تسديد دفعة أولى قابلة للاسترداد بقيمة 100 دولار فقط.
وفي مايو (أيار)، أشار إيلون ماسك إلى أن الشركة تهدف إلى تصنيع 250 ألف مركبة من هذا النوع سنوياً، مؤكداً أن هذا الرقم يمكن أن يتضاعف بسبب سعرها المقبول الذي يبدأ بـ39900 دولار.-(وكالات)
best social media platform for your brand

"سياسات النشر".. هل تقوض حرية التعبير على شبكات التواصل الاجتماعي؟ منذ5 ساعة

WhatsApp Image 2023-07-15 at 10.14.55 PM

مخرج فيلم "تايتانيك" يحسم الجدل حول عزمه صنع فيلم عن مأساة الغواصة الغارقة منذ18 ساعة

طفل يتعرض

فيديو أثار التعاطف: طفل يطرق أبواب الغرباء بحثاً عن صديق بسبب التنمر منذ24 ساعة

107256765-1686764019856-gettyimages-1258586433-pekiaridis-notitle230610_npH7H

"بارد" من غوغل يجتاز اختبار الترخيص الطبي للولايات المتحدة! 15 تموز 2023

share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
الأمير-ويليام-الملك-تشارلز

رغم الأموال الطائلة.. الأمير وليام يطالب والده بـ"الإيجار"

منذ2 ساعة
قالت وزارة التجارة الروسية إنها ستحظر اعتباراً من يوم الإثنين 17 يوليو/تموز، استخدام أجهزة الآيفون "لأغراض العمل".

موسكو تحذر من استخدامها.. أجهزة الآيفون ممنوعة عن المسؤولين الروس

منذ2 ساعة
الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي

بسبب رسالة.. "خط السيسي" يثير تفاعلا على مواقع التواصل

منذ3 ساعة
intro

تطبيقات التواصل الاجتماعي تستنفد بطاريات الهواتف

منذ4 ساعة
البحار الذي تم انقاذه

قصة نجاة لا تصدق..فيديو لإنقاذ بحار ظل تائها في المحيط لشهور

منذ5 ساعة
earworm-music

"دودة الأذن".. كيف تتخلص من تلك الأغنية العالقة في ذهنك؟

منذ5 ساعة
افكار و مواقف
مكرم أحمد الطراونة

تريدون فرصتكم؟ قاتلوا من أجلها

مكرم أحمد الطراونة |اليوم
ماهر أبو طير

لماذا تغيرت نبرة الأردن الرسمية ؟!

ماهر أبو طير |اليوم

المنشأ والمنقول: إشكالية معرفية..!

علاء الدين أبو زينة |اليوم
سلامة الدرعاوي

شركات للإعسار

سلامة الدرعاوي |اليوم

الرقابة المركزية على دور الرعاية الحكومية

د.نهلا عبدالقادر المومني |اليوم

عسكري وموجة حر!

نضال المجالي |اليوم
ترجمات
1689339976363858400

في قلب إدلب المتمردة تحت سيطرة الإسلامويين

ترجمات |14 تموز 2023
1689157353301110400

‏الموصل العراقية تنهض من رماد "داعش" وتعيد بناء نفسها

ترجمات |12 تموز 2023
بطارية من النظام الصاروخي MLR تطلق النار من على عربة مجنزرة – (أرشيفية) ‏

‏الذخائر العنقودية لن تكسب الحرب في أوكرانيا

ترجمات |11 تموز 2023
أطفال ونساء من عائلات "داعش" في مخيم الهول في سورية - (أرشيفية)

مستقبل الإعادة إلى الوطن من شمال شرق سورية

ترجمات |10 تموز 2023
اتفاقيات كامب ديفيد، 1978: لوحة معروضة في المتحف الحربي القومي بالقاهرة – (المصدر)

على خطى لورانس العرب (6-6): لورانس في ظلال القاهرة‏

ترجمات |09 تموز 2023
شاخصة تحذيرية إسرائيلية في منطقة الحدود الشمالية مع سورية - (أرشيفية)

كيف خسرت إسرائيل الحرب الأهلية السورية؟

ترجمات |08 تموز 2023
 